Winstdaling Stellantis: het is niet onmogelijk dat DS, Lancia en Maserati verdwijnen

Nieuws

Als het slecht gaat met je bedrijf, grijp je in. CEO Carlos Tavares geeft eindelijk toe dat hij zijn hand niet in het vuur steekt voor de toekomst van kwakkelende merken. Gaan Maserati, DS en Lancia eraan?



Saai is het nooit met Stellantis-CEO Carlos Tavares. Toen PSA Peugeot-Citroën en Fiat-Chrysler in 2021 opgingen in Stellantis, gaf hij alle merken tien jaar de tijd om zich te bewijzen. Tien jaar! Ook DS? Ook Lancia, dat al op sterven na dood is? En ook met Maserati en Alfa Romeo gaat het al jaren niet goed.



Maar na een flinke winstdaling in het eerste halfjaar van 2024, hangt de vlag er anders bij. Om de winst te vergroten, zei CEO Carlos Tavares dat Stellantis niet zal aarzelen om niet-winstgevende merken uit het portfolio te halen. En dat portfolio is enorm, met liefst 14 merken.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Winst Stellantis daalt

"Als ze geen geld opleveren, moeten ze stoppen. We kunnen het ons niet veroorloven om merken te hebben die geen geld opleveren," vertelde Tavares aan verslaggevers tijdens een gesprek op 25 juli. Daarmee breekt hij dus met zijn uitspraak uit 2021; de tien jaar zijn nog lang niet voorbij.



Gaat Stellantis echt snijden in zijn merken? Via onze gratis nieuwsbrief lees je dat snel!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De winst van de autofabrikant daalde met 48 procent in de eerste zes maanden en kwam uit op 5,6 miljard euro. En de marge daalde zelfs tot onder de 10 procent, terwijl het grote concern aan het einde van het jaar op dubbele cijfers wil uitkomen. Ter vergelijking: bij Tesla is de winstmarge op elke auto gemiddeld 14,6 procent.



DS en Lancia geschrapt?



Tavares werd overigens niet concreet over welke merken hij naar de eeuwige jachtvelden wil sturen. "Alle merken zijn belangrijk en winstgevend", zei hij. Maar als de prestaties slechter worden, is er geen taboe. voor geen enkel merk. Ondanks een glorieuze historie.

Over de financiële prestaties van de individuele merken doet Stellantis geen mededeling. Wel is bekend dat Maserati verliesgevend is en dat de verkopen van DS tegenvallen. Lancia is een ander zorgenkind, ondanks de komst van de nieuwe Ypsilon.