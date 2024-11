De range waarmee deze nieuwe DS opschept, snoert EV-haters de mond

Nieuws

DS Automobiles onthult binnenkort een nieuw elektrisch model. En dus worden de eerste foto's van de gecamoufleerde auto de wereld in geslingerd. Het getal '750' op de flanken, is een cijfer waar EV-rijders blij van worden.

Het getal 750 staat namelijk voor de actieradius van het nieuwe model van DS Automobiles. Die nieuwe EV heeft officieel nog geen naam heeft, maar gaat hoogstwaarschijnlijk DS 8 heten. Het wordt na de DS 3 het tweede elektrische model van het merk. De auto op de foto is nog gecamoufleerd, maar aan de grote lijnen wordt niks meer veranderd. De oud-en-nieuwfeestjes staan immers voor de deur en nog voor die tijd moet de auto worden onthuld.

Lage Cw-waarde

De nieuwe DS krijgt geen dertien-in-een-dozijndesign. We zien lijnen die scherper zijn dan de messen die in Franse haute cuisine-restaurants worden gebruikt en een sterk aflopende daklijn (even afwachten wat dat met de hoofdruimte achterin doet). De achterste portiergrepen zitten in de C-stijl verstopt en de achterruit ligt opvallend vlak voor een zo laag mogelijke Cw-waarde (0,24). Volgens DS is de auto mede hierdoor zo efficiënt en de actieradius zo groot. Het noemt 750 kilometer actieradius zelfs een 'record'.

Het design is geïnspireerd op dat van de DS Aero Sport Lounge, een concept car die DS Automobiles alweer in 2020 onthulde.

Nieuwe DS 8

De nieuwe DS 8 (die modelnaam houden we voorlopig maar even aan) staat op het STLA medium-platform van Stellantis. Dat is halverwege 2023 gepresenteerd en bezorgt ook de elektrische Peugeot 3008 zijn enorme actieradius. Ook de nieuwe Peugeot 5008 en Opel Grandland hebben deze basis. De batterij heeft een capaciteit van 96,9 kWh, net als bij de krachtigste e-3008.

DS Automobiles is verder vrij summier met het vrijgeven van informatie. Wel zeker is dat de elektrische SUV-coupé nog in 2025 wordt onthuld.