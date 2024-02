Met deze 5 betaalbare auto's krijg je premium luxe in een compact formaat

Inspiratie

De Lexus LBX mag dan het kleinste model van het merk zijn, het is zeker niet het eerste compacte luxepakketje op de automarkt. Begin je te likkebaarden van de premiumweelde in de Lexus LBX, maar schrik je terug voor de prijs? Dan hebben we hier 5 betaalbare tweedehands alternatieven.

Luxueus uitgeruste auto’s in pocketformaat zijn veel ouder dan de eerste compacte Lexus. Zo introduceerde het ­Amerikaanse Nash in 1954 de Metropolitan, een piepklein tweezits sedannetje. Voor de Europese markt nam het Britse Austin de productie voor zijn rekening. Het autootje was korter dan de toenmalige Volkswagen Kever, maar anders dan zijn Duitse con­current, had de Metropolitan wel standaard ­verwarming, een sigarenaansteker, een kaartleeslampje en leren bekleding.

Wil je meer artikelen over tweedehands auto's lezen? Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Begin jaren zestig kwamen Riley en ­Wolseley met luxe varianten op de klassieke Mini. Aan de buitenkant herkenbaar aan prominente verchroomde grilles, vanbinnen voorzien van houten accenten, standaard verwarming, leren bekleding en extra meters in het dashboard.



Luxe aankleding en meer comfort in de kleine klasse



Tot en met de jaren 80 ligt de nadruk bij de luxe van kleine modellen op het ‘aankleden’. Zo voorziet Lancia de Y10, later omgedoopt tot Ypsilon, al van chique alcantara bekleding en een zeer compleet dashboard. In de jaren 90 krijgen de luxe kleintjes er steeds meer comfortverhogende zaken bij. Denk aan airco en elektrische acces­soires als stoel- en stuurverwarming.



Vaak gaat de luxe hand in hand met een grotere motor. En mooi voorbeeld uit de jaren 90 is de Renault Clio ­Baccara. Behalve een 95 pk sterke 1,8-liter viercilinder, kreeg de koper ook leren bekleding, elektrisch bediende zijruiten en airconditioning. Maar ook een traditioneel strookje hout op het dashboard en een ­houten pookknop ontbraken niet.

Het inmiddels ter ziele gegane Rover probeerde in de jaren 90 klanten over de streep te trekken door hun compacte 25 en 45 met leer, hout en V6-motoren uit te rusten. Op de thuismarkt lukte dat nog wel enigszins, in de Lage Landen bleek het een lastige missie.

Aston Martin Cygnet: een vermomde Toyota



Een extreem voorbeeld van ‘premium­ficatie’ is eveneens Brits. We hebben het over de Aston Martin Cygnet uit de periode 2010-2013. Het autootje was alleen te koop voor mensen die al een ‘echte’ Aston Martin ­hadden en was in feite een superdeluxe ­uitgemonsterde Toyota iQ. Dat het Britse edelmerk met de Cynet kwam, had alles te maken met de Europese milieu-­eisen. Dankzij de omgebouwde iQ bracht Aston ­Martin zijn gemiddelde CO2-uitstoot fors omlaag en ontliep het torenhoge boetes.

Met een vraagprijs vanaf 41 mille was de Cygnet destijds al even duur als een dik aangeklede Lexus LBX nu. Als je al een tweedehands Cygnet kunt vinden, is-ie nog steeds kostbaar. Gelukkig zijn er voldoende betaalbare alternatieven te koop, in prijs variërend van 10.000 tot 26.000 euro. Zoals de vijf compacte luxepaardjes in dit artikel.

Renault Clio 1.0 TCe Initiale Paris - 2020 - 13.605 km - € 19.450

Deze jonge tweedehands Renault Clio kun je rustig de moderne opvolger van de Clio Baccara uit de nineties noemen. Aan de uitrusting van zijn voorganger voegt de Initiale Paris behalve heel veel modern gemak, een extra luxe aankleding toe. Zo staat dit Orange Valencia gespoten exemplaar uit 2020 op licht­metaal met een diameter van 17 inch en vind je binnenin een met kunstleer bekleed dashboard. De leren stoelen zijn ­verwarmbaar, evenals het stuur. Uiteraard ontbreken een navigatiesysteem en cruisecontrol evenmin.

Motorisch moet de moderne Renault Clio het doen met de helft van de cilinderinhoud en een cilinder minder. Dankzij een turbootje heeft-ie toch 5 pk meer dan zijn voorouder. Sterke punten van de Clio zijn de relatief stille motor en het comfortabele onderstel. Alles halleluja dus? Mwah, de ruimte op de achterbank houdt niet over en we vinden dit exemplaar allesbehalve een koopje. En garantie is niet eens bij de prijs inbegrepen.

+ Comfortabel, fraai interieur

- Geen garantie, de 1.3 is toch fijner



Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Vignale - 2018 - 50.683 km - € 18.995

Vorig jaar brachten we het treurige nieuws dat de productie van de Ford Fiesta was gestaakt. Ze horen het in Keulen dus nooit meer donderen van de Fiestaatjes ST die de fabrieks­poorten komen uitrijden. In de productiehallen even over de grens bij Kerkrade gaat Ford namelijk compacte elektrische auto’s bouwen. Het goede nieuws is dat de Fiesta jarenlang uitstekend is verkocht en dat je dus meer dan genoeg tweedehands Fords Fiesta kunt vinden.

De Fiesta associëren wij vooral met leuk sturen, fijn schakelen en lekker bochtjes ­vreten. In de luxueuze Vignale-versie toont-ie zich ook van een andere kant. Deze deftige donkergrijze Fiesta heeft verwarmd leren meubilair, stuurverwarming, een audiosysteem van het peperdure Deense merk Bang & ­Olufsen en 18-inch licht­metaal. De 125 pk sterke driecilinder levert aangenaam vlotte prestaties, maar heeft daarvoor slechts bescheiden hoeveelheden ‘energiedrank’ nodig.

+ De lekkerst sturende auto in zijn klasse

- Een even oude Fiesta ST met 200 pk is nauwelijks duurder

DS 3 Crossback 1.2 PureTech Grand Chic EAT8 - 2019 - 45.337 km - € 22.840





Als we kijken naar de premiumpretenties, de uitrusting en het prijsniveau, dan komt de DS 3 Crossback heel dicht bij de Lexus LBX in de buurt. Dat maakt de exotische Fransman tot een interessant alternatief. De DS 3 Crossback als occasion is helemaal het overwegen waard. De verleiding wordt nog groter als je het verschil ziet tussen de nieuwprijs en het bedrag dat nu achter de voorruit prijkt.

Een optimist concludeert: “Wat een geweldige aanbieding – die wil ik!” Terwijl een zwartkijker zal zeggen: “Verschrikkelijk, wat een afschrijving, die hoef ik niet!” Dezelfde chagrijn zal uithalen naar alle glimmertjes en de overweldigende hoeveelheid ruitvormpjes in het interieur. Maar dan wijzen wij hem op het fraaie leer van de elektrische verstelbare én verwarmbare stoelen, het navigatiesysteem, de 18-inch wielen en het onderscheidende exterieurdesign. Over problemen met de distributieriem van de PureTech-­motor hoef je je bij deze auto geen zorgen meer te maken, want die zouden na 2017 verholpen moeten zijn.

+ Originele keus, veel waar voor het geld, fijne automaat



- Ruimte achterin, tikje overdesigned

Mini Cooper 60 Years Edition 1.5 aut. - 2019 - 29.740 km - € 25.950





De oer-Mini werd bedacht als betaalbare auto voor het volk. Zijn 21e-eeuwse opvolger werd daarentegen in de markt gezet als hebbeding voor yuppen. Tja, dat krijg je als klassiek Brits erfgoed in de premiumhanden van BMW terechtkomt. Tegenwoordig richt Mini zich trouwens op ‘muppies’. Oftewel yuppies in de millennial-leeftijd. Hoewel Mini zich dus al ruim 20 jaar in het duurdere ­segment beweegt, vierde het in 2019 nog schaamte­loos de geboorte van Sir Alec Issigonis’ creatie uit 1959.

Het feest­varken werd fantasievol ‘60 Years Edition’ gedoopt. Ook deze tweedehands Mini met vijf deuren is zo’n jubileumversie. Je herkent hem onder meer aan de speciale striping op de motorkap en de mooie 17-inch wielen. Wie van leer met ­doorgetikt ruitjespatroon houdt, een zwak heeft voor ­chroomrandjes en kickt op een overdaad aan knoppen, gaat in deze Mini helemaal uit zijn/haar/hens dak. En dan moet het rijden nog beginnen!

+ Tijdloze charme, stuurt fijn

- Krappe achterbank en kofferbak, stug onderstel

Opel Adam 1.4 Turbo S - 2016 - 77.296 km - € 13.999





Opel was één van de merken die met relatief betaalbare ­alternatieven klanten van Mini wilden afsnoepen. Dat lukte Citroën een klein beetje met de DS 3 (niet te verwarren met de DS 3 Crossback), terwijl Opel eigenlijk hopeloos faalde met de Adam. Dat veel occasionkopers graag een Mini willen, maar de Opel Adam niet eens kennen, is goed nieuws voor de koopjesjagers. Zo vonden we deze schappelijk geprijsde, knalgele tweedehands Opel Adam 1.4 Turbo S.

Het is weliswaar een van de kleinste auto’s op deze pagina’s, maar hij heeft wel een ­volwassen viercilinder met 150 pk in zijn brutale snuitje. Imitatie-­koolstofvezel accenten en een vette dakspoiler ­zorgen voor extra street credibility. De voorste inzittenden mogen met een smile van oor tot oor plaatsnemen in echte, halfleren Recaro’s, de twee pechvogels achterin zitten te balen in krappe noodzitjes. Rijd je zelden met meer dan één ­passagier aan boord? Dan is deze Adam erg vermakelijk.

+ Relatief betaalbaar

- Nog krapper dan het origineel

Ben je op zoek naar een tweedehands luxepony van een ander merk? In Auto Review 2/2024 geven we je nog 5 suggesties.