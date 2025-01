De 3 bestverkochte auto’s van Europa zijn géén SUV’s

Nieuws

Het maakt niet uit of je voor of tegen SUV’s bent, feit is dat de Europese verkoop-top 10 van 2024 wordt aangevoerd door drie hatchbacks. Kun jij raden welke het zijn?

Op één staat een betaalbare auto die Nederlanders links laten liggen, maar Europeanen zijn er dol op: de Dacia Sandero. Volgens Dataforce ging de Sandero vorige jaar 270.111 keer over de Europese toonbank. De Duitse cijferkanjers brengen de autoverkopen in kaart van de EU, het Verenigd Koninkrijk en de EFTA-landen (Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein).

20 exemplaren verschil tussen #2 en #3

De Renault Clio eindigt met 216.569 exemplaren op de tweede plaats. Grappig, want de Sandero deelt veel techniek met de Clio. Beide modellen waren in 2024 populairder dan in 2023, want Renault zag de verkopen van zijn hatchback toenemen met 6,5 procent en Dacia met 14,3 procent.

Op plek 3 staat een auto die vroeger op één stond, maar nu aan een comeback werkt. De verkoopcijfers van de Volkswagen Golf stegen 17,5 procent tot 216.549 stuks. Dat lees je goed: 20 auto’s minder dan de nummer twee. Misschien haalt de Golf de Clio nog in, want Dataforce was een beetje voorbarig en heeft de laatste 2 procent van de in december verkochte auto’s nog niet geteld …

Autoverkopen Europa in 2024

Model Aantallen (2024 t.o.v. 2023) 1. Dacia Sandero 270.111 +14,3% 2. Renault Clio 216.569 +6,5% 3. Volkswagen Golf 216.549 +17,5% 4. Tesla Model Y 210.484 -17,5% 5. Volkswagen T-Roc 203.611 -1,5% 6. Peugeot 208 199.820 +2,7% 7. Volkswagen Tiguan 195.297 +12,1% 8. Toyota Yaris Cross 194.512 +10,1% 9. Skoda Octavia 182.801 +13,3% 10. Toyota Yaris 180.806 +13,8%

In de top 10 staan vier SUV’s. De Tesla Model Y verkoopt minder goed dan in 2023 en eindigt op de vierde plaats. De Volkswagen T-Roc en Tiguan staat op plek 5 en 7 (de Peugeot 208 zit er tussenin). De Toyota Yaris Cross wist 194.512 Europeanen te verleiden en wordt achtste.