Nederlanders laten deze auto links liggen, maar Europeanen zijn er dol op

Nu de autoverkopen over heel 2024 bekend zijn, pakken we regelmatig een kopje koffie en duiken we de cijfers in. Opvallend: de auto die in Europa het populairst was, kwam bij ons met moeite in de top 50.

Wat is dat toch met Nederlanders en de Dacia Sandero? Hij is goedkoop (momenteel vanaf 18.200 euro), kan vanwege zijn ruimte prima doorgaan voor gezinsauto en ziet er ook nog eens alleraardigst uit, als Stepway zelfs meer dan alleraardigst. Kat in 't bakkie voor een land dat de reclameslogans 'ons bin zuunig' en 'geen cent te veel' bedacht heeft, zou je denken. Maar nee, we motten de Sandero niet.

Liever een krappe en stokoude Fiat 500

Met 2536 registraties moet de Dacia Sandero genoegen nemen met een 44ste plek van de Nederlandse autoverkopen in 2024. Om maar even aan te geven hoe belabberd dat is: we hebben blijkbaar liever een krappe en stokoude Fiat 500 of een muurbloempje als de Kia Ceed. Maar ook de Nissan Qashqai, die inmiddels door veel consumenten vergeten lijjkt, staat hoger in de bestsellerlijst dan de Sandero.

Schrale troost voor Dacia Nederland is dat de Sandero wel de populairste Dacia van 2024 is en dat het model iets is gestegen ten opzichte van 2023 toen-ie met 2434 registraties op plek 51 stond.

Meest verkochte auto van Europa 2024

Het wordt een ander verhaal als we naar de Europese verkoopcijfers kijken. Want dan pakt de Dacia Sandero de koppositie. Het is met 309.392 registraties de meest verkochte auto van Europa in 2024 en laat hiermee 'onze' bestverkochte auto achter zich, de Tesla Model Y. De verkopen van de Sandero groeiden met 14,5 procent in vergelijking met vorig jaar.



Het lijkt erop dat het in Nederland nooit wat wordt met de Sandero. Hoe onbegrijpelijk we dit ook vinden. Voor de nieuwe Dacia Duster schatten we de kansen hoger in. De SUV staat nu nog op plek 69, maar is gekomen van de 116e plaats in 2023. We durven wel te voorspellen dat dit de populairste Dacia van heel 2025 wordt. Hoewel - de Dacia Bigster komt er natuurlijk ook aan.