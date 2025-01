Voor 309 euro rijd je al in de populairste auto van Europa

Nieuws

Alle verkoopcijfers zijn binnen en het resultaat is definitief bekend: de Dacia Sandero was in 2024 de populairste auto van Europa. Via onze private lease vergelijker zou je al vanaf 309 euro per maand kunnen rijden in het lievelingetje van Europa.

Met een private leasecontract rijd je een gloednieuwe auto voor een vast maandbedrag, zonder onverwachte kosten. Dit zorgt voor financiële voorspelbaarheid en neemt bijna alle zorgen weg die normaal bij het bezitten van een auto komen kijken. In dit maandbedrag zijn alle belangrijke kosten inbegrepen, zoals verzekering, wegenbelasting, onderhoud en afschrijving. Het enige waar je zelf nog aan moet denken, is het betalen van de brandstof of stroom.

Door een aanbieding is de Dacia Sandero momenteel al te private leasen vanaf 309 euro. Daarvoor krijg je de hatchback met een driecilinder en 91 pk. Niet de meest sexy motorisering, maar degelijk en capabel is het zeker. Maar wat zijn verder nog positieve en negatieve punten van de Sandero? We noemen 3 voor- en nadelen en delen de technische specificaties hieronder met je.

Dacia Sandero in het kort

Specificaties

Uitvoering TCe 90 Vermogen 91 pk Koppel 160 Nm Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,3 l/100 km (1 op 18,9) 0-100 sprint 12,2 s Bagageruimte 410 liter CO2-uitstoot (WLTP) 119 g/km

Pluspunten

+ Volwaardige gezinsauto voor de prijs van een stadsauto

+ Comfortabel geveerd

+ Capabele en tegelijkertijd zuinige aandrijflijn

+ Ruim, zowel beenruimte als kofferbak (410 liter)

Minpunten

- Besturing ietwat gevoelloos

- Materiaalgebruik

- Rumoerig aan boord

Dacia Sandero Expression

De Dacia Sandero is beschikbaar in twee uitrustingsniveaus: Expression en Journey. Al vanaf het basismodel zit je goed bij de hatchback, met onder andere standaard:

Cruise control

Airconditioning

Parkeersensoren achter

Achteruitrijcamera

16 inch stalen wielen

LED-verlichting rondom

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Start/stop-systeem

Lane departure-waarschuwing

Verkeersbordherkenning

8 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

Dacia Sandero private lease

De Dacia Sandero is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 309,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Sandero private lease prijzen.

De Dacia Sandero is beschikbaar via de private lease pagina van Auto Review. Als je toch liever een andere auto wilt, kun je verder kijken op onze private lease vergelijker. Hier ontdek je een breed assortiment van auto's.