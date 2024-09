Dit zijn de 5 goedkoopste compacte gezinsauto’s met private lease

Nieuws

Je wilt je gezin van A naar B kunnen verplaatsen, maar niet teveel geld kwijt zijn aan vervoer. Private lease van een compacte en capabale gezinsauto kunnen dan een uitkomst bieden! Wij zetten 5 geschikte kandidaten uit onze private lease vergelijker op een rijtje.

Private lease groeit in populariteit vanwege de stressvrije rijervaring die het levert, zonder dat je je druk hoeft te maken over onderhoud of waardevermindering. Voor een vast maandbedrag rijd je in een nieuwe auto, waarbij kosten voor verzekeringen, belastingen en onderhoud al zijn inbegrepen. Dit biedt helderheid en voorspelbaarheid, wat het ideaal maakt voor mensen die comfort en zekerheid waarderen.

We zoeken dus een auto die compact is, maar wel achterin genoeg ruimte biedt voor medepassagiers. Daarmee vallen de goedkopere stadsauto’s af. We richten ons vizier op kandidaten uit het zogenaamde B-segment. Al deze modellen vind je in onze private lease vergelijker. Maar wat voor voordelen bieden de gekozen auto’s, en wat zijn de mindere kanten?

1. Volkswagen Polo

Specificaties

Uitvoering 1.0 MPI 1.0 TSI Vermogen (pk) 80 95 Koppel (Nm) 93 175 Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,3 l/100 km (18,9) 5,2 l/100 km (1 op 19,2) 0-100 sprint (seconden) 15,6 10,8 Bagageruimte (liter) 355 355 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 121 118

Pluspunten

+ Ijzersterke reputatie en naamsbekendheid

+ Comfortabel geveerd

+ Capabele en tegelijkertijd zuinige aandrijflijn

Minpunten

- Bediening werkt niet handig, bijvoorbeeld touchknoppen en -sliders

- 1.0 MPI is relatief traag

- Losse pakketten drijven de prijs snel op

De Volkswagen Polo is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 309,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Volkswagen Polo private lease prijzen.

2. Opel Corsa

Specificaties

Uitvoering 1.2 1.2 Turbo Turbo Hybrid 100 Turbo Hybrid 136 Electric Electric Long Range Vermogen (pk) 75 102 102 136 136 156 Koppel (Nm) 118 205 205 230 260 260 Aandrijflijn (brandstof) Benzine Benzine Mild-hybride (benzine) Mild-hybride (benzine) Elektrisch Elektrisch Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,4 l / 100 km 5,2 l / 100 km 4,7 l / 100 km 4,7 l / 100 km 15,5 kWh / 100 km 14,1 kWh / 100 km 0-100 sprint (seconden) 13,2 10,9 10,7 8,1 9 8,2 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 120 117 106 105 0 0 Accucapaciteit (kWh) - - - - 50 51 WLTP-actieradius (km) - - - - 362 410 Laadvermogen (kW) - - - - 11 11 Snellaadvermogen (kW) - - - - 100 100

Pluspunten



+ Verkrijgbaar met drie verschillende aandrijflijnen: voor ieder wat wils

+ Ijzersterke reputatie en naamsbekendheid

+ Corsa Electric heeft een respectabele actieradius

+ Comfortabel door vering en stoelen

Minpunten

- Beenruimte achterin

- Kofferbak is aan de kleine kant

- Instapper voelt futloos aan

De Opel Corsa is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 319,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Opel Corsa private lease prijzen.

De Opel Corsa Electric is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 399,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Opel Corsa Electric private lease prijzen.

3. Dacia Sandero

Specificaties

Uitvoering TCE 90 TCE 100 ECO-G Vermogen (pk) 91 100 Koppel (Nm) 160 170 Aandrijflijn Benzine Benzine/LPG Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,3 l/100 km (1 op 18,9) 5,4 l/100 km (1 op 18,5)

LPG: 6,5/100 km (1 op 15,4) 0-100 sprint (seconden) 12,2 12,2 Bagageruimte (liter) 410 410 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 119 122

LPG: 105

Pluspunten

+ Ook met LPG

+ Zuinig en capabel

+ Grote bagageruimte

Minpunten

- Kan stiller

- Niet heel verfijnd

- Gebruikte materialen voelen goedkoop aan

De Dacia Sandero is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 319,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Dacia Sandero private lease prijzen.

4. Hyundai i20

Specificaties

Uitvoering 1.2 MPI 1.0 T-GDI Vermogen (pk) 79 100 Koppel (Nm) 113 171 Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,2 l/100 km (1 op 19,2) 5,1 l/100 km (1 op 19,6) 0-100 sprint (seconden) 13,7 11,1 Bagageruimte (liter) 352 262 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 121 115

Pluspunten

+ Onderscheidend en geslaagd ontwerp

+ Stuurt erg fijn en precies

+ Binnenruimte is royaal

+ Comfortabele stoelen

Minpunten

- Bagageruimte klein voor zijn klasse

- Redelijk hard geveerd

- Sommige materialen in het interieur voelen goedkoop aan

De Hyundai i20 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 319,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 12.000 km per jaar. Bekijk alle Hyundai i20 private lease prijzen.

5. Mitsubishi Colt

Specificaties

Uitvoering 1.0 MPI 1.0 MPI-T 1.6 HEV Vermogen (pk) 65 90 145 Koppel (Nm) 95 160 205 Aandrijflijn Benzine Benzine Hybride Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,2 l/100 km (1 op 19,2) 5,2 l/100 km (1 op 19,2) 4,2 l/100 km (1 op 23,8) 0-100 sprint (seconden) 17,1 12,2 9,3 Bagageruimte (liter) 391 391 301 CO2-uitstoot (WLTP, g/km) 118 117 95

Pluspunten

+ Zowel met benzine als hybride

+ Prettig geveerd

+ Verrassend stil

Minpunten

- Instapper wel erg traag

- Automaat niet altijd soepel

- Aandrijflijn hybride voelt onverfijnd aan

De Mitsubishi Colt is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 324,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Mitsubishi Colt private lease prijzen.

Private lease gezinsauto

Deze populaire modellen zijn allemaal te vinden in onze private lease vergelijker. Wil je liever een andere auto? Kijk dan verder op onze private lease pagina, waar je nog 243 andere auto’s kunt vinden om uit te kiezen.