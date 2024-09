Let op! Alleen dit jaar private lease je deze populaire EV's nog met subsidie

Nieuws

Op prinsjesdag werd het definitief duidelijk: vanaf volgend jaar komt er echt geen subsidie voor elektrische auto’s meer. Als je nog wilt profiteren, moet je er snel bij zijn. Wij zetten 5 aantrekkelijke EV’s op een rijtje die je nu nog met subsidie kunt private leasen.



Private lease maakt autorijden eenvoudiger door een helder en vast maandbedrag waarin de meeste autokosten zijn inbegrepen. Dit houdt in dat uitgaven zoals de afschrijving, verzekering en het onderhoud al in je maandtarief verwerkt zijn. Je hoeft dus niet meer apart na te denken over deze kostenposten, wat zorgt voor een zorgeloze rijervaring. Het enige wat nog voor jouw rekening komt, zijn de kosten voor brandstof of stroom. Met een private leasecontract zijn de financiën rondom je auto duidelijk en overzichtelijk, waardoor je met een gerust hart de weg op gaat.

Daarbij komt dat je ook met private lease kunt profiteren van de SEPP-subsidie op elektrische auto’s. De subsidie van 2950 euro wordt bij een private leasecontract per maand uitbetaald, tot een maximum van 48 maanden. Hierdoor kun je maandelijks een bedrag van 61,46 tegemoet zien (totaalbedrag van € 2.950 gedeeld door 48 maanden), ongeacht de looptijd van je contract.

Wij benoemen 5 EV’s die alleen dit jaar nog door de subsidie extra voordelig zijn te private leasen.

De vernieuwde Volkswagen T-Cross Rij nu de stoere Volkswagen T-Cross. Ideaal voor in de stad met genoeg ruimte voor vakantie.

En dat voor een vriendenprijs! Bekijk nu

1. Volvo EX30

Specificaties

Uitvoeringen Single Motor Single Motor Extended Range Twin Motor Performance Vermogen (pk) 272 272 428 Koppel (Nm) 343 343 543 0-100 sprint (seconden) 5,7 5,3 3,6 Aandrijving Achterwielaandrijving Achterwielaandrijving Vierwielaandrijving Trekgewicht (kg) 1000 1600 1600 Accucapaciteit (kWh) 51 69 69 Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,1 kWh/100 km 17,0 kWh/100 km 17,5 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 337 476 450 Laadvermogen (kW) 11 11 - 22 (optioneel) 22 Laadtijd (0%-100%) 6 u 11: 8 u - 22: 4 u 11: 8 u - 22: 4 u Snellaadvermogen (kW) 134 153 153 Laadtijd (10%-80%) 26 min 28 min 28 min

Pluspunten

+ Herkenbaar Volvo-ontwerp

+ Erg snel en krachtig, maar ook rustig te rijden

+ Stil interieur,

+ Comfortabel onderstel en goede stoelen

Minpunten

- Niet heel zuinig: zie Volvo EX30 actieradiustest

- Twijfelachtige ergonomie: geen instrumentarium

- Alle functies verstopt in menu’s in touchscreen

- Beperkte beenruimte achterin

2. Citroën ë-C3

Specificaties

Vermogen (pk) 113 Koppel (Nm) 120 Accucapaciteit (kWh) 44 Batterijtype LFP Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,1 kWh/100 km 0-100 sprint (seconden) 11,5 WLTP-actieradius (km) 320 Laadvermogen (kW) 7 Snellaadvermogen (kW) 100

Pluspunten

+ Zeer scherpe prijs

+ Volwassen auto voor zijn prijsklasse

+ Door suv-vorm hoge zit en instap

Minpunten

- Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen

- Actieradius is redelijk beperkt

- You-uitvoering zonder centraal touchscreen

3. Smart #1

Specificaties

Uitvoeringen Pro Pro + Premium Pulse / Brabus Vermogen (pk) 272 272 272 428 Koppel (Nm) 343 343 343 584 Accucapaciteit (kWh) 49 66 66 66 Batterijtype LFP Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 18,1 kWh/100 km 17,4 kWh/100 km 17,4 kWh/100 km 18,2 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 310 420 440 400 Laadvermogen (kW) 7,4 22 22 22 Snellaadvermogen (kW) 130 150 150 150

Pluspunten

+ Rijke standaarduitrusting

+ Erg krachtig: veel vermogen

+ Scherpe prijs

+ Ruimtelijk voor en achterin, én een frunk

Minpunten

- Stoelen zijn niet heel ondersteunend

- Matige one-pedal driving

- Alle functies verborgen in het menu, geen fysieke knoppen

4. Peugeot e-208

Specificaties

Uitvoering e-208 136 e-208 156 Vermogen (pk) 136 156 Koppel (Nm) 260 260 Accucapaciteit (kWh) 50 51 Gemiddeld verbruik (WLTP) 15,5 kWh / 100 km 14,1 kWh / 100 km WLTP-actieradius (km) 362 410 Laadvermogen (kW) 11 11 Snellaadvermogen (kW) 100 100

Pluspunten

+ Zowel van buiten als binnenin onderscheidende vormgeving

+ Respectabele actieradius

+ Comfortabel door vering en stoelen

Minpunten

- Beenruimte achterin

- Kofferbak is aan de kleine kant

- Ergonomie van I-cockpit werkt niet voor iedereen

5. Kia EV3

Specificaties

Uitvoering 58,3 kWh 81,4 kWh Vermogen (pk) 204 204 Koppel (Nm) 283 283 0-100 sprint (seconden) 7,5 (19 inch: 7,6) 7,7 (19 inch: 7,9) Accucapaciteit (kWh) 58,3 81,4 Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,9 kWh/100 km (19 inch: 15,8 kWh/100 km) 14,9 kWh/100 km (19 inch: 16,2 kWh/100 km) WLTP-actieradius (km) 436 (19 inch: 414) 605 (19 inch: 563) Laadvermogen (kW) 11 11 Laadtijd (0%-100%) 6 u 8,5 u Snellaadvermogen (kW) 101 128 Snellaadtijd (10%-80%) 29 min 31 min

Pluspunten

+ Ruim, volwaardige gezinsauto

+ Slimme features

+ Met subsidie competitieve prijs

Minpunten

- Technische specificaties niet baanbrekend

- Uiterlijk (evenals EV9) smaakgevoelig

- Versie met grotere batterij stuk prijziger

Elektrische auto private lease

Deze populaire elektrische auto’s zijn allemaal te vinden in onze private lease vergelijker. Wil je liever een andere auto? Kijk dan verder op onze private lease pagina, waar je nog 243 andere auto’s kunt vinden om uit te kiezen.