Skoda Elroq vs Kia EV3 - welke populaire EV is goedkoper met private lease?

Dit jaar gaat de titel van ‘populairste auto van Nederland’ tussen twee kandidaten: de Skoda Elroq en de Kia EV3. Maar wat nou als je wilt private leasen? Via onze private lease vergelijker vind je beide modellen. Maar welke is goedkoper?



Met private lease stap je zorgeloos in je auto. Voor een vast maandbedrag zijn bijna alle kosten al gedekt. Denk aan zaken zoals afschrijving, onderhoud en verzekering – die zijn allemaal inbegrepen. Het enige waar jij nog aan hoeft te denken, is tanken of opladen. Geen gedoe, gewoon instappen en rijden wanneer jij dat wilt.

Wil jij de Skoda Elroq private leasen?

Of toch liever de Kia EV3?

Over de Skoda Elroq

De Skoda Elroq staat in de vergelijker vanaf 439 euro per maand. Daarmee is het een van de betaalbaarste modellen in zijn klasse. Zijn er naast de prijs nog meer voordelen te ontdekken aan de Elroq, en kleven er ook nadelen aan de auto? De Skoda Elroq private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten + Ruimte is grandioos - Ontwerp niet spannend: kopie van de Enyaq + Compleet uitgerust vanaf instapper - Versie met grote batterij (82 kWh) een stuk duurder + Leuke ‘Simply Clever’ handigheidjes - Geen fysieke knoppen voor bijvoorbeeld klimaatbeheersing

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Skoda Elroq? In het onderstaande overzicht vind je alle specs van het model.

Specificaties

Uitvoering Elroq 50 Elroq 60 Elroq 85 Vermogen 170 pk 204 pk 286 pk Koppel 310 Nm 310 Nm 545 Nm 0-100 sprint 9,0 s 8,0 s 6,7 s Accucapaciteit 55 kWh 63 kWh 82 kWh Gemiddeld verbruik (WLTP) 15,7 kWh/100 km 15,7 kWh/100 km 15,3 kWh/100 km WLTP-actieradius 376 km 429 km 571 km Laadvermogen 11 kW 11 kW 11 kW Laadtijd AC (0-100%) 5 u 30 min 6 u 30 min 8 u Snellaadvermogen 145 kW 145 kW 175 kW Laadtijd DC (0-80%) 25 min 24 min 28 min

Skoda Elroq private lease

De Skoda Elroq is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 439,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Skoda Elroq private lease prijzen.

Over de Kia EV3

De Kia EV3 staat voor een eveneens scherpe prijs van 449 euro per maand in de vergelijker. Daarmee is het een van de betaalbaarste modellen in zijn klasse. Zijn er naast de prijs nog meer voordelen te ontdekken aan de EV3, en kleven er ook nadelen aan de auto? De Kia EV3 private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten + Ruim, volwaardige gezinsauto - Technische specificaties niet baanbrekend + Slimme features - Uiterlijk (evenals EV9) smaakgevoelig + Competitieve prijs - Versie met grotere batterij stuk prijziger

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Kia EV3? In het onderstaande overzicht vind je alle specs van het model.

Specificaties

Uitvoering 58,3 kWh 81,4 kWh Vermogen 204 pk 204 pk Koppel 283 Nm 283 Nm 0-100 sprint 7,5 s (19 inch: 7,6 s) 7,7 s (19 inch: 7,9 s) Accucapaciteit 58,3 kWh 81,4 kWh Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,9 kWh/100 km (19 inch: 15,8 kWh/100 km) 14,9 kWh/100 km (19 inch: 16,2 kWh/100 km) WLTP-actieradius 436 km (19 inch: 414 km) 605 km (19 inch: 563 km) Laadvermogen 11 kW 11 kW Laadtijd (0%-100%) 6 u 8,5 u Snellaadvermogen 101 kW 128 kW Snellaadtijd (10%-80%) 29 min 31 min

Kia EV3 private lease

De Kia EV3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 449,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia EV3 private lease prijzen.

Deze twee uiterst populaire modellen vind je via de private lease pagina van Auto Review. Als je toch liever een andere auto wilt, kun je verder kijken op onze private lease vergelijker. Hier ontdek je een breed assortiment van auto's.