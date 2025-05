Geen eigen oprit voor je EV? In deze gemeenten mag de laadkabel over de stoep

Nieuws

Voor de aanschaf van een elektrische auto ervaren particuliere consumenten drie barrières: de prijs, de actieradius en laadpaalstress. Om dat laatste te voorkomen, knijpen sommige gemeenten een oogje toe. Zit die van jou daar ook bij?

De prijzen van elektrische auto’s komen steeds dichter bij die van auto’s met verbrandingsmotor. Zo kost een Skoda Elroq (63 kWh) ongeveer evenveel als een Skoda Octavia. Daarnaast scoren de nieuwste EV’s steeds beter op actieradius en snelladen.

Laadstress zonder eigen laadpaal

Maar als je geen eigen oprit met laadpaal hebt? In dat geval zorgt een elektrische auto ook voor extra ongemak. Zou die laadpaal het dichtst bij je huis nog vrij zijn wanneer je uit je werk komt?

Anders moet je je gloednieuwe EV een halve kilometer verderop zetten. Zou de laadkabel de volgende dag nog heel zijn? Hoeveel extra tijd moet je de volgende ochtend uittrekken om op tijd op je werkt te zijn?



Eigen laadpaal scheelt minstens 580 euro per jaar

En dan hebben we nog het kostenaspect. Opladen via je eigen aansluiting bespaart volgens Zonneplan minimaal 580 euro per jaar. Als je zonnepanelen hebt, is thuisladen helemaal veel voordeliger dan opladen aan een openbare paal.

Zulk gedoe is misschien nog wel een grotere barrière om elektrisch te gaan rijden dan de prijs van de auto. En omdat de meeste Nederlanders nu eenmaal geen eigen oprit hebben, staat dat ook de vergroening van het wagenpark in de weg.

Dat er steeds meer leuke betaalbare EV’s als de Renault 5 en de Hyundai Inster op de markt komen, is fijn, maar wie geen eigen oprit met laadpaal heeft, gaat vaak toch liever voor een auto met verbrandingsmotor.

Stressloos en voordelig elektrisch rijden

Laadkabel over de stoep

Om laadpaalstress te voorkomen, lieten veel EV-rijders zonder eigen oprit een laadpaal installeren. Vervolgens trokken ze de laadkabel over het openbare trottoir richting auto. En weer anderen geleidden de kabel met behulp van zelf geslagen houten palen met zwenk-arm ‘door de lucht’ naar hun auto.

Volgens onderzoek van energieleverancier Zonneplan staan twee op de drie gemeenten dit soort constructies echter niet toe. Bijvoorbeeld wegens struikelgevaar voor voetgangers. Of omdat ze niet passen binnen de welstandsvoorschriften.



Aan de andere kant is een derde van alle Nederlandse gemeenten dus wél coulant ten aanzien van de eigen laadoplossingen van EV-rijders. Dan hebben we het over kabelmatten, speciale kabelgoottegels of armconstructies die boven het trottoir hangen.



Foto's: Betondingen en ChargeArm

Kabelgoottegels zijn favoriete oplossing

Volgens Zonneplan zijn kabelgoottegels verreweg favoriet. Een kwart van de gemeenten experimenteert hier momenteel mee of heeft dit in het verleden gedaan. De simpelste en goedkoopste methode blijft het leggen van de laadkabel onder een rubberen kabelmat.

Grote verschillen per regio en provincie

Als het op laadkabeltolerantie aankomt, ziet Zonneplan opmerkelijke verschillen tussen de provincies en regio’s. Vooral in de Randstad, Zeeland en Noord-Brabant zijn veel gemeenten coulant. Drentse, Groningse en Limburgse gemeenten zijn juist opvallend halsstarrig.





Verhuizen dan maar?



Grotere en dichtbevolkte gemeenten met een soepel laadkabelbeleid zijn Haarlemmermeer, Amersfoort, Enschede, Zwolle, Zoetermeer, Utrechtse Heuvelrug, Nijmegen en Tilburg. Met uitzondering van Haarlem, Zwolle en ’s-Hertogenbosch laten de provinciehoofdsteden EV-rijders zonder eigen oprit in de steek.