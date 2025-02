TEST - Skoda Elroq: sterke en ruime concurrent voor Kia EV3

Tests

De Kia EV3 kent in Nederland een bliksemstart, maar houd ook de Skoda Elroq in de gaten. Vooral op ruimtegebied is de Tsjech een sterke concurrent.

Voor de verandering beginnen we de rij-impressie van de Skoda Elroq achterin. Want hoewel de nieuwe elektrische Skoda 16 centimeter korter is dan de Enyaq, beweert de fabrikant dat-ie precies even ruim is. Dat willen we weleens zien!

Riante binnenruimte Skoda Elroq

De instap naar de achterbank is alvast gastvrij, de deur opent over een grote hoek en de Skoda Elroq is 1,62 meter hoog. Dit betekent dat-ie 1 centimeter boven z’n grote elektrische broer uitsteekt. En verdraaid, er is volop ruimte voor twee volwassenen, zelfs als ze langer zijn dan 1,85 meter.



Een eventuele middelste achter­passagier zit wel iets minder riant, maar ook die voelt zich niet als een basketballer in een maxicosi. Hoe dat kan? De Elroq heeft dezelfde wielbasis (2765 mm) als de Skoda Enyaq. Vergeleken met de Kia EV3 heeft de Skoda Elroq duidelijk meer beenruimte; dus als je regelmatig slungelpubers vervoert, moet je beide EV's even goed met elkaar vergelijken.

Kofferbak Skoda Elroq

Pas achter de achterwielen levert de Elroq lengte in, zodat hij 115 liter kofferbakinhoud moet toegeven op z’n grote broer en uitkomt op 470 liter. Maar wanneer nam jij voor het laatst 471 pakken yoghurt mee op reis? Overigens is 470 liter nog altijd 10 liter meer dan de Kia EV3 in de aanbieding heeft. Een marginaal verschil, maar toch.

Nieuwe familiegezicht

De maatvoering van de Elroq mag dan deels gelijk zijn aan die van de Enyaq, dat wil niet zeggen dat-ie er ook sprekend op lijkt. Zo is de neus van de Elroq geheel nieuw. Dit nieuwe, afgeslankte familiegezicht van Skoda wordt gekenmerkt door smalle koplampen met vier led-pitten en een spijlloze, gladde ‘grille’. Ook de achterlichten van de Elroq hebben vier led-elementen, verder herken je de nieuwkomer aan de luchtsleuven aan weerszijden van de achterbumper.

Luxe, maar duur Maxx-pakket

Na onze stoelendans achterin, nemen we onze favoriete plek in: achter het stuur. ­Skoda heeft ons op pad gestuurd met de ­dikste Elroq van de prijslijst, wat betekent dat we op de fijne stoelen van de Sportline zitten (stoelen met vaste hoofdsteunen op onderstaande foto). Het dashboard en de portieren zijn met kunstleer bekleed, wat een hoogwaardige indruk geeft. Ook worden we verwend met de luxe uit het 5990 euro kostende Maxx-pakket, waaronder een head-up display, elektrische stoelverstelling met ­geheugen en een automatische parkeerfunctie.



Stoel- en stuurverwarming

We rijden dan wel op het zonnige Majorca, maar in gedachten zijn we nog bij het ijzig koude, regenachtige Nederland. Daarom is het een fijne wetenschap dat stoel- en stuurverwarming al standaard zijn op de Business Edition (vanaf 38.990 met 59 kWh-accu). Die moet het dan wel weer zonder het leren sportstuur doen, maar daar zouden wij niet rouwig om zijn. In tegendeel, want de perforatie van de stuurwielbekleding is zo prominent, dat je handpalmen er na een intensieve bergrit uitzien alsof ze studeren voor vergiet.

Geen recirculatieknop

Een ander minpuntje van de bediening ontdekken we in een tunnel met stinkende diesels. Waar zit de recirculatieknop van de klimaatbeheersing? Voor de temperatuur­regeling en de stoelverwarming vind je onder in het grote infotainmentscherm ­sneltoetsen. Daaronder ontwaren we een rij fysieke knoppen, maar het bekende pijltjessymbool ontbreekt. Dus doen we hetzelfde als wanneer we in een krappe lift staan met een zweterige collega die net een rookpauze heeft gehad: onze adem inhouden.

Hoe snel is de Skoda Elroq?

Na de weldoordieselde tunnel gaan we weer de bergen in. Daar selecteren we de sportstand en ­kiezen we met de transmissiekop de B-modus, voor zo sterk mogelijk regenereren. Als je het afremmen op de elektro­motor liever wilt variëren, kun je dat in drie standen met de flippers aan het stuur doen.



Van een gezins-SUV verwachten we geen sportwagengedrag, maar de achterwielaangedreven Elroq weert zich kranig tijdens ons potje boenderen in de bergen. De testauto is dan ook voorzien van adaptieve dempers, progressieve besturing en de sterkste motor. Met 285 pk aan vermogen en een koppel van 585 Nm is er aan power geen gebrek. Al moet de aandrijflijn ook zo’n twee ton aan wagengewicht meeslepen. De acceleratietijd van 0 tot 100 km/h (6,6 s) is hartstikke vlot, maar niet sensationeel. Tussensprintjes verlopen daarentegen altijd sneller dan je verwacht van een gezinsauto als deze. Ook medeweggebruikers in potige BMW’s laten zich verrassen door de onschuldig lijkende Skoda.



Zachte vering, bruusk stroompedaal

Tijdens een wat rustiger rit over binnen­wegen, waarbij we ook druk bedrempelde stadjes aandoen, toont de Elroq zich een stille cruiser. De stoelen met kantelbare zitting in de testauto ondersteunen je benen perfect, maar als je de stoel op z’n laagst zet, is de middenarmsteun wat te hoog.



Met de dempers in de Comfort-stand, gedraagt de Elroq zich op drempels en klinkerweggetjes als een veganist aan een groentebuffet; hij lust ze rauw. Wel moeten we wennen aan de vrij bruuske reacties op het stroompedaal. Zelfs in de zuinigste rijmodus schiet de auto gevoelsmatig uit de startblokken als Usain Bolt in zijn hoogtijdagen. Mensen die een Elroq hebben besteld, doen er verstandig aan om voor aflevering van de auto hun rechtervoet een subtiliteitstraining te geven. Zeker als ze voor het eerst elektrisch gaan rijden.

Handige kleine draaicirkel

Ook wennen, maar dan in gunstige zin, is de kleine draaicirkel van 9,30 meter. Die dankt de Elroq mede aan z'n achterwielaandrijving. De voorwielaangedreven Kia EV3 heeft ongeveer een meter meer nodig.



Als je desondanks grote moeite hebt om de Elroq te manoeuvreren, bestel dan het eerdergenoemde Maxx-pakket. Want dan is een ­automatische parkeerfunctie inbegrepen. Die kun je zowel in de auto bedienen als daarbuiten met een app op je telefoon. Een parkeerplaats selecteren en vervolgens stuurt en remt de auto zelf. Je kunt de Elroq zelfs vijf verschillende parkeerplaatsen ‘uit z’n hoofd’ laten leren. Een beetje nerdy, maar tegelijkertijd verrekte handig.



Verbruik en actieradius Skoda Elroq

Ook beginnende EV-rijders zullen in de Elroq 85 niet snel een aanval van acute actieradiusangst krijgen. Wij realiseren tijdens onze gevarieerde testrit met zo nu en dan een inhaalsprint een gemiddeld verbruik van 16,7 kWh/100 kilometer. Daarmee kunnen we ruim 460 kilometer rijden.

Toege­geven: met een temperatuur van 18 graden en slechts twee volwassenen aan boord, waren de omstandigheden gunstig. Het officiële bereik van deze versie is trouwens 579 kilometer. Daarmee blijft-ie stuk achter bij de Kia EV3 met het grote accupakket (600 km).

Snelladen en actieradius goedkopere modellen

Mocht je tijdens een lange rit een laadpauze willen inlassen, dan hoeft die dankzij het snellaadvermogen van 175 kW in theorie niet langer te duren dan 28 minuten. Zo veel tijd kost het om het batterijpakket van 10 naar 80 procent capaciteit te knallen. Prima, zij het niet grensverleggend. Hoewel de Elroq 50 en de Elroq 60 minder vlotte laadkanonnen zijn, zit hun kleinere batterij (52 of 58 kWh) aan de snellaadpaal nog een paar minuten eerder op 80 procent. Daar staat wel een kleinere actieradius tegenover: 374 en 449 kilometer volgens WLTP.

Geen frunk, wel een kabelnet

Skoda zou Skoda niet zijn, als het de Elroq niet met een paar eenvoudige slimmigheidjes had uitgerust. Daarvan vinden we het laadkabelnet onder de hoedenplank het leukst. Maar ook de in hoogte verstelbare hoedenplank, de dubbele draadloze telefoonoplader die je smartphone tijdens het laden tevens koelt, zijn mooie vondsten. En uiteraard ontbreken de keurig weggewerkte Skoda-paraplu en een ijskrabber niet.



Elroq 60 Business Edition gulden middenweg

Voor iets minder dan 35 mille heb je de Elroq 50 met een bereik van 374 kilometer. Wij zouden eerder voor de Elroq 60 ­Business Edition gaan. Die maakt je 38.990 euro armer, maar ook blijer. Met een groter bereik, maar ook met stoelverwarming en navigatie. De Elroq 85 met 77 kWh en een actieradius van 579 kilometer kost minimaal 42.990 euro. Bij onze testauto kwam daar nog eens 9290 euro bovenop voor de Sport­line-uitrusting en het eerdergenoemde Maxx-pakket met een heleboel lekkers. En voordat je het weet, betaal je voor je Elroq een bedrag van Enyaq-formaat.

Sterke concurrent voor benzine-SUV's

Lange tijd hadden EV-tegenstanders een valide argument om aan benzine vast te houden: de hoge meerprijs van elektrische auto’s. Net als de Kia EV3 en de BYD Atto 2 maakt de Skoda Elroq hier korte metten mee. Vind maar eens een goedkopere benzine-SUV die even goed presteert op het gebied van ruimte, comfort en prestaties. En vanaf de Elroq 60 is de actieradius eveneens prima op orde. Alleen het maximale trekgewicht (1000 kg) blijft nog iets achter.



Een van de weinige rechtstreekse concurrenten is de Kia EV3. Die is een stuk lichter, wat met het verdwijnen van de korting op de wegenbelasting voor EV's een interessant gegeven is voor de nabije toekomst. Dat geldt ook voor de riante garantie die Kia biedt (tot 10 jaar). Daar steekt de 2 jaar van Skoda schril bij af, al geldt voor de hoogvoltaccu een garantieperiode van 8 jaar. Een nadeel van de Kia EV3 is weer dat-ie niet over een warmtepomp beschikt. Best vreemd, omdat de uitrusting verder juist zo riant is, ook in vergelijking met de Skoda Elroq. Eerlijk gezegd kunnen we niet wachten op een directe confrontatie van dit tweetal. Wordt vervolgd!