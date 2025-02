Review BYD Atto 2: goed, maar waarom je toch liever even wilt wachten

Tests

Met de nieuwe Atto 2 wil BYD grote stappen zetten in de Europese verkoopstatistieken. Ook in Nederland. De kwaliteiten zijn aanwezig, maar een paar zaken kunnen een stuk beter. En dat worden ze ook …

Wat is opvallend aan de BYD Atto 2?

Voor ons Europeanen is de BYD Atto 2 splinternieuw, in zijn thuisland was het model al in 2024 leverbaar als Yuan Up. De naam is dus aangepast aan Europese tongen, het design bleef daarentegen ongewijzigd.

BYD heeft gepoogd deze nieuwkomer een eigen gezicht te geven met brede stootstrips ter hoogte van de dorpels, voorzien van subtiele contourlijnen in carrosseriekleur. Ook in de kunststof spatbordranden zien we kleine elementjes in de kleur van de lak. Voeg een en ander bij de horizontale motorkap en de bolling in de achterportieren, en je ziet door je oogharen een ingekorte Citroën C5 Aircross. Dus ja, hoe eigen is eigen?

Hoe dan ook oogt de Atto 2 vanbuiten iets frivoler dan de anonieme BYD Atto 3, die het vooral van zijn exotisch ogende interieur moet hebben. Dergelijk binnenhuisspektakel blijft uit bij de Atto 2. Hier geen spannende organische vormen of lichtblauwe bekleding met oranje stiksels en al helemaal geen opbergvakken met elastieken als gitaarsnaren.

Binnen in de Atto 2 domineren strakke vormen en donkergrijs kunstleer - pardon, vegan leather. De vijfhoekige portiergrepen en de contrasterende stiknaden zijn dan wel weer aardig.

Wat is goed aan de BYD Atto 2?

De BYD Atto 2 is met zijn lengte van 4,31 meter maar 1 centimeter langer dan de BYD Dolphin. Maar de liefhebbers van een hoge instap en dito zitpositie komen in de 11 centimeter hogere Atto 2 beter aan hun trekken. En als je eenmaal zit, valt er over de ruimte weinig te klagen.



Ondanks het standaard panoramadak moet je wel heel lang zijn om je hoofd te stoten. De beenruimte is eveneens goed voor elkaar. De kofferbak biedt met 400 liter meer ruimte dan die van de Dolphin, maar in concurrenten als de Skoda Elroq (470 l) en Kia EV3 (460 l) gaat het er nog rianter aan toe.



Terwijl we in diverse concurrenten in deze klasse best veel harde plastics tegenkomen, is het binnen in de Atto 2 even zacht als in een isoleercel voor verwarde mensen met een laag zelfbeeld. Daarnaast is de uitrusting gezien de prijs eigenlijk ongekend. In de basisversie Active beschik je - naast het genoemde glazen dak met elektrisch bediend zonnescherm - over elektrische stoelverstelling en een draaibaar multimediascherm (10,3 inch). Uiteraard inclusief smartphonekoppeling.



Minder gebruikelijk is de ingebouwde karaokefunctie, al hadden we die graag verruild voor stoel- en stuurverwarming, maar daarvoor moet je bij de duurdere Boost-versie zijn. Die biedt bovendien een groter touchscreen (12,8 inch) en een 360-gradencamera. Een warmtepomp is op beide versies standaard, evenals vehicle to load, zodat je bijvoorbeeld een espressoapparaat of elektrische barbecue van stroom kunt voorzien.

Waarmee de Atto 2 ons vooral positief verrast, is het uitgebalanceerde onderstel. Oneffenheden worden netjes verwerkt en de bochtvastheid is zelfs ver boven verwachting. Het zwaartepunt is merkbaar laag en het overhellen valt gezien de wagenhoogte alles mee. Daarbij wordt de torsiestijfheid geholpen doordat het accupakket een integraal onderdeel van de carrosserieconstructie vormt.

Met z’n 177 pk is het 1570 kilo wegende SUV’tje geen kanon. Toch hoeft het je niet meer dan 7,9 seconden te kosten om vanuit stilstand naar 100 km/h sprinten. Ook de tussenacceleraties verlopen aangenaam vlot. Ons praktijkverbruik van 17,7 kWh/100 km ligt niet eens zo heel ver uit de buurt van de fabrieksopgave (16,0 kWh/100 km). Daar moeten we wel bij vermelden dat we in en rond Madrid een afwisselende route reden. Daarbij waren de snelwegkilometers in de minderheid.



Wat kan beter aan de BYD Atto 2 (2025)?

Zeker gezien de uitstekende wegligging van de BYD Atto 2, betreuren we het dat de besturing net zo vegan is als de stoelbekleding. Een iets 'vleziger' gevoel zou welkom zijn. Verder wordt het overigens prima comfort op de snelweg een beetje verstoord door het zeer aanwezige windgeruis rond de A-stijlen.



Een ander comfortdingetje is de lastig te regelen binnentemperatuur. In de meeste auto’s zetten we de klimaatregeling op 21 à 22 graden, maar in de Atto 2 krijg je dan kippenvel en dode vingers. Daarbij blijft de ventilator ook in de automatische stand keihard blazen. Je kunt het systeem via het scherm bijregelen, maar het reageert eveneens op stemcommando's. Nog niet in het Nederlands, maar die mogelijkheid zit er volgens de importeur wel aan te komen.



De olifant in de Atto 2-kamer is het rijbereik. Want met een batterijcapaciteit van 45,1 kWh komt-ie officieel maar 312 kilometer ver op een batterijlading. Met ons verbruik - onder gunstige omstandigheden - zou daar maar zo’n 250 kilometer van overblijven.



Met een klein accupakket tillen we niet heel zwaar aan beperkte snellaadcapaciteiten, maar het maximale laadvermogen van 65 kW dat de Atto 2 belooft, is wel erg beperkt. Daardoor ben je tijdens het laden van 10 tot 80 procent accucapaciteit veroordeeld tot 37 minuten lang koffie drinken, mailen en - als je vindt dat de boordcamera nog niet genoeg data over je heeft verzameld - tiktokken.

Wat is de prijs van de BYD Atto 2 en wanneer komt hij naar Nederland?

De BYD Atto 2 is de zoveelste Chinese auto die veel waar voor zijn geld biedt. Voor de Active vraagt de Nederlandse dealer 31.690 euro. Sta je op stuur- en stoelverwarming en wil je geen groot, maar enórm touchscreen? Dan staat de Atto 2 Boost voor 33.690 euro tot je beschikking.

Beide versies zijn binnenkort bij de zeven Nederlandse BYD-dealers te bewonderen en proef te rijden. De vraag is of het slim is om een Atto 2 Active of Boost te bestellen. Naar ons idee kun je beter wachten op de Comfort-uitvoering. Dankzij een grotere batterij heeft die een WLPT-bereik van meer dan 400 kilometer en ook het snellaadvermogen is hoger. Maar ja: je voelt het al, duurder is-ie ook: 37.190 euro. Daarmee zit-ie ineens heel dicht bij een aantal sterke concurrenten. Niet alleen de grotere BYD Atto 3, maar ook de Kia EV3 en Skoda Elroq zitten in globaal dezelfde prijsklasse.

Wat vind ikzelf van de BYD Atto 2?

Hoewel de BYD Atto 2 best sympathiek oogt, heeft-ie geen SUV-fan van me kunnen maken. Daarnaast vind ik dat het design wat te veel Citroën-trekjes heeft. Daar staat tegenover dat-ie me positief heeft verrast met zijn wegligging en comfort. Daarnaast voelt de auto heel degelijk aan. De deuren sluiten met een ferme ‘kloenk’ en zelfs zoiets simpels al de middenarmsteun lijkt voor de eeuwigheid gemaakt.

Potentiële kopers zullen waarschijnlijk vooral waarde hechten aan het ruimteaanbod, de uitrusting en het comfort. Op dat gebied is de Atto 2 een serieuze concurrent voor de elektrische versies van de Citroën C3 Aircross, de Opel Frontera en de Fiat Grande Panda. Die hebben dan weer hun Europese roots als voordeel - en hun leukere kleurenpalet. Bij de Atto 2 moet je het doen met vaag lichtgroen, zwart, wit en grijs.

Maar wat het succes van de Atto 2 mijns inziens vooral in de weg gaat staan, is zijn beperkte actieradius. De Comfort-uitvoering maakt weliswaar korte metten met dat bezwaar, maar die met schurkt prijstechnisch weer heel dicht tegen een aantal sterke Europese en Koreaanse concurrenten aan. Kortom, ik vraag me af of BYD's optimisme ten aanzien van zijn jongste model terecht is.