Skoda zegt ‘nee’ tegen elektrische Volkswagen ID.2 – dit is waarom

Toen de Volkswagen ID.2, Cupra UrbanRebel en later ook de Volkswagen ID.1 werden gepresenteerd, fantaseerden we al over een mogelijke variant van Skoda. Maar nu valt deze droom in duigen ...

Volgens autoexpress.com komen er geen Skoda-versies van de Volkswagen ID.1 en ID.2. De reden laat zich raden: Skoda wil zich op SUV’s richten.



Dat is logisch, want mensen schreeuwen nu eenmaal om hoogpotige modellen. Kijk maar naar de verkoopcijfers in Nederland: in de eerste drie maanden van dit jaar is de Kia EV3 de absolute nummer één (4002 verkopen). Verder vind je in de top 10 van meest verkochte auto's de Kia Niro, Ford Kuga, Citroën C3 en Volvo EX30. En ook de Tsjechen hebben met de Kodiaq (1469 verkopen) een populaire SUV in handen.

Skoda Epiq op basis van ID.2X

De Skoda Epiq is niet in gevaar, want deze elektrische SUV op basis van de Volkswagen ID.2X komt er wel. Het zijn alleen de compacte hatchbacks die Skoda overslaat.

De compacte SUV van ongeveer 4,1 meter lang en een kofferbak zo groot als die van de Skoda Scala, gaat rond de 25.000 euro kosten. Hij wordt in 2025 onthuld en moet nog vóór de ID.2X op de markt komen. Het design is in ieder geval veelbelovend, en ook de verwachte technische specificaties zijn niet mis (zie het bericht hieronder).

Fabia blijft nog even

Ondanks de focus op SUV’s, verdwijnt de Fabia niet meteen van het toneel. Omdat de vraag naar elektrische auto's voorlopig wat lijkt te stagneren, blijft Skoda investeren in zijn huidige modellen op benzine. De huidige generatie Fabia blijft leverbaar tot het einde van dit decennium (zie het bericht hierboven).