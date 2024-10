Deze 3 benzine-Skoda's kun je in 2030 nog gewoon kopen

Nieuws

Breekt de elektrische auto door of niet? Skoda neemt het zekere voor het onzekere. Hoewel de elektrische Elroq en Epiq eraan komen, blijven de Skoda Fabia, Scala en Kamiq op benzine nog jaren in productie.



De elektrische Skoda Elroq (test) is nog maar koud onthuld of Skoda heeft alweer een opvallend nieuwtje. Nu de belangstelling voor elektrische auto's in Europa wat afneemt, kiezen de Tsjechen eieren voor hun geld. Het leven van drie oudgedienden op benzine wordt ruim verlengd. Nog tot 2030 kun je bij de Skoda-dealer een nieuwe Fabia, Scala of Kamiq kopen.

Ook Skoda-directie is verbaasd



Dat is opvallend nieuws, vindt ook de baas van Skoda zelf. CEO Klaus Zellmer geeft dat eerlijk toe in een gesprek met AutoExpress: "Als je me een jaar geleden had gevraagd hoe lang deze auto's in productie zouden blijven, had ik gezegd: ‘We stoppen ermee in 2027’. Maar omdat we zien dat consumenten niet uitgekeken raken op deze modellen, behouden we ze tot het einde van dit decennium.”

Geen volledig nieuwe Fabia, Kamiq en Scala



Dit betekent niet dat er volledig nieuwe versies van de Fabia, Kamiq en Scala komen. Dat zou te duur zijn. “Volgens de huidige wetgeving mogen we vanaf 2035 geen nieuwe auto's met verbrandingsmotor meer aanbieden in Europa. Dan moet je beslissen of je enorme bedragen investeert in een nieuw model, of het bestaande model af en toe moderniseert. Dat laatste gaan wij doen,” vervolgde Zellmer. En dus krijgen alle drie de modellen tot 2030 minstens één facelift.

Stokoude Skoda's



De drie kleinste benzine-Skoda's gaan voor autobegrippen stokoud worden. De Skoda Kamiq kwam in 2018 op de markt. Een jaar later introduceerde Skoda de Scala, die technisch bijna hetzelfde is. Beide modellen werden in 2023 gefacelift. Als ze in 2030 de pijp aan Maarten geven, zijn ze dus meer dan tien jaar in productie geweest.

De Fabia is de meest kwieke van dit stel: in 2021 (midden in de coronatijd) kwam de meest recente generatie op de markt. Pas toen kreeg de Fabia het moderne onderstel waarmee de Volkswagen Polo al sinds 2017 is gezegend. Overigens zijn in Nederland niet de kleine, maar de grote Skoda's de hardlopers; met name leaserijders lusten er wel pap van. Bestverkochte Skoda is bij ons de Octavia, gevolgd door de Enyaq.



Skoda gelooft in PHEV



De Skoda-baas breekt tot slot ook nog maar eens een lans voor de Kodiaq PHEV.“Hij heeft een elektrisch bereik van meer dan 100 kilometer en daardoor vinden klanten het de moeite waard om de batterij op te laden. Als het bereik kleiner is dan 50 kilometer, hebben ze daar geen zin in.” De Skoda Kodiaq stoot volgens officiële WLTP-normen maar 9 gram CO2 uit.