Skoda Scala (2024) review: zo krijgt de beste betaalbare gezinsauto ter wereld een herkansing

We hadden meer verwacht van de Skoda Scala. De 5-deurs hatchback vinkt veel, zo niet alle eisen af die consumenten aan een betaalbare gezinsauto stellen. We gaan zelfs zo ver dat we 'm met een knipoog de beste betaalbare gezinsauto van de wereld noemen. Toch kom je de Skoda Scala niet heel vaak tegen. Helpt een facelift hem er bovenop?

Wat is opvallend aan de Skoda Scala (2024)?

De Skoda Scala was vorig jaar met 1299 registraties de op één na minst populaire Skoda van Nederland. Alleen de Skoda Superb kon op nog minder belangstelling rekenen. Maar die is veel groter en duurder. Bovendien had Skoda de opvolger van de Superb al aangekondigd.

De Skoda Scala wordt nog niet vervangen. Een facelift moet hem juist weer in het middelpunt van de belangstelling brengen. Overigens verkoopt de Scala elders in Europa een stuk beter, met name ten oosten van het vroegere IJzeren Gordijn. Hier en daar is het zelfs de bestverkochte auto in zijn klasse.

Zet je de vorige Scala naast de nieuwe, dan valt een aantal zaken op. De grille heeft een opgefrist design, evenals de bumpers. De mistlampen zijn voortaan leds en ook de koplampen en achterlichten zijn van deze lichttechnologie voorzien. Je maakt pas echt de blits met de optionele led-matrixkoplampen (standaard op de Monte Carlo). Hiermee kun je feitelijk altijd met grootlicht rijden. De auto zorgt er zelf voor dat andere verkeersdeelnemers niet verblind worden.

Nieuw is dat elke Scala in het vervolg is uitgerust met een digitaal instrumentarium, ook de basisversie. Je kunt het op je eigen smaak afstemmen. Maar gelukkig is niet alles digitaal. De verlichting activeer je met een ouderwets grote draaiknop links van het stuur. Je grijpt nooit mis. Ook het grotere 8,25 inch centrale scherm is voortaan altijd standaard. Het nieuwe digitale instrumentarium ziet er goed uit en het centrale scherm is snel en gemakkelijk te bedienen.

Wat is goed aan de Skoda Scala?

De Scala is van alle Skoda-modellen misschien wel het meest Skoda. Betaalbaar, ruim vanbinnen, een grote bagageruimte (467-1410 liter) en een uitrusting waarmee je sec genomen niks tekortkomt. Volwassenen zitten op de achterbank uitstekend met ruim voldoende knie- en hoofdruimte. En dankzij de grote deuropening stap je comfortabel in en uit.

De bagageruimte is keurig afgewerkt en heeft een dubbele laadvloer. Hij is goed toegankelijk door de grote opening en de lage tildrempel, vooral in vergelijking met een hogere suv. Dankzij het grote formaat van de derde zijruit heb je schuin naar achteren een goed zicht. Een waarschuwingssysteem voor de dode hoek is wel leverbaar, maar maakt deel uit van een optiepakket met adaptieve cruisecontrol en kost 1490 euro.

Het onderstel van de Scala is vooral op comfort afgestemd. We reden eerst in een exemplaar met 18-inch wielen en vervolgens een met 17-inch wielen. We merken een klein verschil in het comfort, dat in het voordeel van de kleinere wielmaat uitpakt. Maar 18-inch staat beter. Het is maar wat je liever hebt.

De rijeigenschappen zijn allround en sluiten aan bij wat de meeste consumenten prettig vinden. Comfortabel zonder te zacht geveerd te zijn. Je stuurt met voldoende gevoel en de auto ligt mooi stabiel op de weg. Wat ook opvalt, is hoe stil de Scala is. Motor-, wind- en bandengeruis blijven keurig op de achtergrond. Gewoon een prettige auto om mee onderweg te zijn.

Wat kan beter aan de Skoda Scala?

Er is slechts één motor leverbaar. Deze 1.0 TSI-benzinemotor telt 3 cilinders en heeft 115 pk. Dat zal voor de meeste mensen voldoende zijn, maar voor een auto die 1274 kg weegt plus inzittenden is het net aan. Al maakt het motortje een levendige indruk en pakt hij vanaf lage toerentallen zonder morren op.

Skoda levert ook een versie met 95 pk en een 5-bak, maar die zouden wij overslaan. De 115 pk-versie heeft 6 versnellingen en dat zorgt op de snelweg voor iets meer rust aan boord.



Volledig elektrisch is de Scala dus niet en het is zelfs geen mild hybrid. Maar de motor is van de nieuwste generatie. Dat wil zeggen: een kleine inhoud (999 cc), een turbo en een bescheiden CO2-uitstoot (118 gr/km). De kans dat klimaatactivisten zich aan je oprit vastplakken of de banden van je Scala lekprikken, is dus klein.

Wat kost de Skoda Scala?

We reden eerst in de Monte Carlo-versie met heerlijke sportstoelen die je stevig op je plek houden en een 7-trapsautomaat. Dan heb je meteen de duurste uitvoering te pakken, namelijk vanaf 34.490 euro. Dat is nog altijd goedkoper dan de basisversie van de Volkswagen Golf, die minimaal 36.990 euro moet kosten. De Scala Monte Carlo is uitgerust met de eerder genoemde led-matrixkoplampen en heeft ook een panoramadak en zwarte 17-inch lichtmetalen wielen.

Hoe leuk we de Monte Carlo ook vinden, bij dergelijke rationele auto's als de Scala vinden we het een sport om juist de basisversie te nemen. Zoals gezegd heeft die een 5-bak en 95 pk. De prijs bedraagt 26.490 euro. Daar heb je in Nederland maar weinig andere C-segmenters voor. De Dacia Sandero en de Kia Ceed bijvoorbeeld.

Toch zouden we 2000 euro meer uitgeven voor het tweede uitrustingsniveau en de 115 pk-motor. Dan krijg je een 6-bak, lichtmetalen wielen en climate control in plaats van handbediende airco.

Wat vind ikzelf van de Skoda Scala?

Het verbaast mij dat je de Skoda Scala niet vaker op de weg ziet. Want hij komt akelig dicht in de buurt van de perfecte gezinsauto. De Scala is betaalbaar, ruim, rijdt goed, en ziet er niet verkeerd uit. Al is het design niet spannend of sexy te noemen.

Zelf zou ik wat meer vermogen willen, maar er valt goed te leven met 115 pk. Het voordeel van minder vermogen is minder verbruik. Wij haalden gemakkelijk ruim 1 op 16 en dus is de Scala ook nog eens zuinig.