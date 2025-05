Met dit model van de Volkswagen Group krijg je de meeste pk’s voor je geld

Nieuws

Met Lamborghini, Porsche, Bentley en Audi in het assortiment mag je wat verwachten op gebied van pk’s. Toch is het niet een van deze merken waarbij je de meeste pk’s voor je geld krijgt.

Bugatti en Lamborghini

Als het om pk’s gaat is de Bugatti Chiron natuurlijk de absolute topper. Met 1500 pk is er weinig of niets sterker op wielen te krijgen. Maar met een aanschafprijs van ruim 2,5 miljoen euro betaal(de) je hier fors voor. Omgerekend is dat namelijk 1167 euro per pk. Je zult het nu overigens met een tweedehands Chiron moeten doen, want de auto is al een tijdje niet meer leverbaar.

Shoppen bij Lamborghini lijkt zinvoller als je op zoek bent naar een power-koopje. De Lamborghini Urus Performante levert 666 pk en kost ‘slechts’ 370 duizend euro. Dat is 556 euro per paardenkracht, ruim de helft goedkoper dan de Lamborghini, maar nog steeds niet het koopje van de Volkswagen Group.

Betaalbare sportwagens

Misschien kunnen we beter in het rijtje van de meer betaalbare sportwagens kijken. Zoals de Audi RS3 en de Volkswagen Golf eHybrid GTE. De RS3 levert 400 pk en kost 111.490 euro. Daarmee betaal je 279 euro per pk. De plug-in hybride Volkswagen biedt nog meer pk’s voor je geld: 184 euro per pk (272 pk, 49.990 euro). Biedt deze hybride dan het meeste vermogen voor je euro? Of moeten we onze pijlen op elektrische modellen richten?

Elektrisch rijden is veel vermogen voor je geld

De hybride Volkswagen Golf zet ons op het spoor van elektrische aandrijving en de Audi RS eTron GT Performance. Deze elektrische sportwagen levert maar liefst 925 pk! En vergeleken met de supersportwagens waarmee we begonnen is de eTron GT een koopje. Met 164.990 euro komt de rekensom op 178 euro voor 1 pk. We lijken een winnaar te hebben en die is zelfs nog enigszins betaalbaar.

Wil je echt verrassend veel pk’s voor je geld?

In 2012 kocht Audi (en dus Volkswagen) Ducati. Daarmee haalden de Duitsers de absolute winnaars van deze vergelijking in huis. De gloednieuwe Ducati Panigale V4 levert namelijk 216 pk en kost slechts een schijntje van de bedragen van de snelle jongens hierboven. Met 32.490 is de motorfiets een absoluut koopje. De combinatie van vermogen en prijs levert een verrassend bedrag van 150 euro per pk op. Daarmee koop je bij Ducati dus de meeste power voor je geld.