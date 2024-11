Test Audi e-tron GT (2024): we slingeren oerkreten door het interieur

Nieuws

Sinds zijn introductie staat de Audi e-tron GT een beetje in de schaduw van de Porsche Taycan, maar daar heeft Audi nu korte metten mee gemaakt.



De Audi e-tron GT staat een beetje in de schaduw van de Porsche Taycan. En dat is jammer, want zelfs mensen die altijd mekkeren over stekkeren, moesten toegeven dat het uiterlijk zeer geslaagd was. Daaraan veranderde bij de facelift dan ook weinig. Je ziet het alleen aan een iets andere grille – die bij elke versie nét anders is vormgegeven – en een nieuwe diffusor met een inzetstuk in carrosseriekleur.

Audi e-tron GT (2024): motorenaanbod

Wat wél veranderde, is het motorenaanbod. De e-tron GT Quattro wordt vervangen door de S e-tron GT, die maar liefst 116 pk meer vermogen heeft. Daarmee wordt de afstand tot de instap-Taycan nog groter dan-ie al was.

Een trap hoger staat de RS e-tron GT (857 pk) en er is een nieuw top­model, de RS e-tron GT Performance. Die toevoeging is geen gebakken lucht, want als je de launch control inschakelt, wordt 925 pk op de vier wielen losgelaten. De elektro­motor op de voorwielen levert 342 pk, terwijl de achterwielen 564 pk te verstouwen krijgen.



Daarmee is dit de krachtigste straatauto die Audi ooit in serieproductie bouwde. De sprint naar 100 km/h is al klaar in 2,5 seconden – en dat terwijl de beide elektromotoren een gewicht van 2320 kilo van zijn plaats moeten krijgen.

Op een kletsnat circuit klokten we of Audi’s bewering klopte. Wij kwamen tot 3,0 seconden – ook een waarde waarbij oerkreten als ‘oeh’, ‘aah’ en ‘wooh’ door het interieur worden geslingerd. Maar voor je maag en je bloedsomloop is het (een héél klein beetje) beter als je de S e-tron GT pakt. Die doet het met 3,4 seconden op de standaardsprint ‘iets’ rustiger aan.



Snelladen gaat echt snel

De meeste motorische vernieuwingen gelden voor alle drie de versies van de e-tron GT. Zo heeft Audi de netto capaciteit van de batterij verhoogd van 83,8 kWh naar 97 kWh en DC-laden kan nu met 320 kW in plaats van 270 kW.

Niet elk snellaadstation is tegen deze stroomkrachtsexplosie opgewassen, maar als alles goed werkt, is de batterij in 18 minuten van 10 naar 80 procent op te laden – dat is vijf minuten sneller dan voorheen. Bovendien is de batterij minder gevoelig voor het weer, zodat laden bij winterse omstandigheden minder lang duurt. De WLTP-actieradius ligt bij alle e-trons rond de 600 kilometer.

Luchtvering is voortaan standaard

Nieuw is ook dat alle versies van de e-tron GT standaard over luchtvering beschikken. Adaptieve schokdempers zijn optioneel, maar eigenlijk kun je best zonder. In bochten en bij het accelereren en afremmen blijft de carrosserie vrijwel horizontaal. Het luchtgeveerde onderstel presteert uitstekend, zowel op een bochtig circuit als tijdens ontspannen ritten. De optionele vierwiel­besturing verhoogt de feestvreugde nog een beetje meer.

Audi denkt ook aan de vergrijzende bevolking van Europa. Beginnen de knieën te slijten, de botten te kraken of het buikje te groeien, dan kan de carrosserie tijdelijk 7,7 centimeter worden verhoogd, zodat instappen minder stroef verloopt.





Omdat het kan

Een nat circuit is niet ideaal om de e-tron GT op de limiet te rijden, maar we gaan toch testen wat er gebeurt. Het even simpele als ontnuchterende antwoord is: niets. Om de e-tron GT in bochten in paniek te krijgen, moet je hem behoorlijk uitdagen. Zelfs als we ‘slechts’ de instapper meenemen, gebeurt er niets verontrustends. Het begrip ‘instapper’ is overigens een grove belediging voor een auto met 680 pk …

De 925 pk-versie lijkt vooral te bestaan omdat het kan; veel mensen willen altijd het snelste en duurste wat leverbaar is. En duur is-ie, met zijn prijs van 164.990 euro (België: 163.430 euro). Het Performance-typeplaatje zit er vooral om indruk te maken.

Trek je wél de bergen in, dan pakt de Performance je alsnog in. Daar kun je de RS Performance-modus inschakelen, voor een optimale afstelling op uitdagende circuits en bochtige bergpassen. Daarbij wordt het koppel in het grensbereik zo goed mogelijk over de vier verdeeld, zodat je zo hard en veilig mogelijk kunt rijden. Verder blijft de RS e-tron GT Performance zo lang mogelijk in de eerste versnelling van de bak met twee versnellingen. Wie zuinig is op zijn rijbewijs, moet in elke versie van de e-tron altijd goed op de snelheidsmeter letten – of je nu vanuit stilstand wegsprint of snel wilt inhalen.

Overspoeld met informatie

Tot slot iets over een feature die in moderne auto’s vaak voor hoofdbrekens zorgt: multimedia. Het infotainment­systeem is, ondanks de vele functies, ingedeeld in logische menu’s. Maar tijdens het rijden lijkt het wel alsof we CNN op hebben staan: telkens krijgen we weer ‘breaking news’. We worden overspoeld met informatie. Hoeveel remenergie win je terug? Wat is de afstand tot het asfalt? Dat leidt af tijdens het rijden. Al went het als je een tijdje in de e-tron rijdt: gewoon negeren,

Conclusie

De Audi S e-tron GT weet op alle fronten te overtuigen. Motorisch behoort hij tot de top in de EV-wereld en ook met zijn snellaadcapaciteit speelt hij in de hoogste regionen. Er is wel een minpunt: extra vermogen betekent ook extra betalen. De prijzen stegen met zo’n 15.000 euro.