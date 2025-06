Audi breekt met EV-plannen en ontwikkelt tóch nieuwe benzinemotoren

Nieuws

Audi gooit het roer om. De geplande einddatum voor de ontwikkeling en verkoop van auto's met verbrandingsmotor is van tafel. Tot voor kort mikte het merk nog op 2033, maar die deadline is officieel geschrapt.

Oorspronkelijk wilde Audi zelfs al in 2025 stoppen met de ontwikkeling van nieuwe benzinemotoren. En na 2026 zouden er geen nieuwe modellen met verbrandingsmotor meer op de markt komen. Maar volgens topman Gernot Döllner is dat verleden tijd: “Die beslissing is door mijn voorgangers genomen, niet door mij,” zegt hij tegen het Britse Autocar. “Ik geloof in flexibiliteit.”



Nieuwe benzinemodellen tot zeker 2034

Volgens Döllner werkt Audi momenteel aan een compleet nieuwe reeks modellen met verbrandingsmotor én plug-in hybride-aandrijflijnen. Die auto’s komen tussen nu en 2026 op de markt. Ze moeten ervoor zorgen dat Audi ‘voor zeker zeven tot tien jaar maximale flexibiliteit behoudt’. Met een beetje geluk komen er dus toch weer nieuwe RS-modellen met dikke benzinemotoren!

Audi neemt de leiding

Audi gaat binnen het Volkswagen-concern ook de leiding nemen over de ontwikkeling van hardware- en softwareplatforms voor grotere modellen. Dus alles van het formaat Audi A5 en groter. Denk daarbij ook aan het Scalable Systems Platform (SSP), waarmee de groep in 2027 of 2028 zijn nieuwe generatie elektrische auto's' op de markt wil brengen. Rivian is bij dat project betrokken als technologiepartner.

Geen opvolgers voor Audi A1 en Q2

Audi snoeit ook in zijn modellengamma. De compacte Audi A1 en Audi Q2 krijgen géén opvolger. De Audi A3 en Q3 vormen straks de instapmodellen, terwijl de A8 het topmodel blijft van de niet-SUV’s. Bij de crossovers en SUV’s stopt het bovenaan met de Audi Q7, Q8 en mogelijk een nieuwe Audi Q9.

Een volledig elektrische auto ter grootte van de A3 staat wel op de planning voor 2026, maar Audi komt niet met een eigen versie van de Volkswagen ID.2, Skoda Epiq en Cupra Raval. Een betaalbare instapper van Audi zit er dus voorlopig niet in.

Audi's Formule 1-project: én emotie naar de straat

Ook Audi’s Formule 1-project krijgt een belangrijke rol. Volgens Döllner gaat het raceteam niet alleen inspiratie bieden voor toekomstige straatauto’s, maar ook zorgen voor technologische innovaties op het gebied van hybride-aandrijflijnen en efficiëntie.

In zijn beantwoording van de vraag of er misschien toch een opvolger van de Audi R8 of Audi TT komt, bleef de topman vaag: “We denken over van alles na. Laat je verrassen.”



