Voorsprong door gewicht: Audi vindt Q7 te klein en doet er een schep bovenop

Audi is al een tijdje bezig met iets groots – letterlijk. Het merk sleutelt aan een SUV die nog bóven de Audi Q7 in het gamma komt. De mastodont moet gaan concurreren met de BMW X7 en Mercedes GLS.

Geruchten over de Audi Q9 zweven al jaren rond als dieseldampen in de mist. Maar de definitieve komst van de giga Audi wordt steeds concreter. Er rijdt een gecamoufleerd prototype rond dat overduidelijk meer is dan een uit de kluiten gewassen Audi Q7.

Hoewel je duidelijk ziet dat de Q7 als inspiratie diende, is de Q9 in alle opzichten net even groter en imposanter. Want als je wilt meedoen met de BMW X7 en Mercedes GLS, kun je beter niet te bescheiden zijn.

Groter, zwaarder, dikker

Het is 2025. Wetenschappers zijn het er over eens dat klimaatverandering voor steeds extremer weer zorgt en dat het roer op vele manieren om moet. Maar alsof het nog 2004 is, vindt Audi dat de wereld toe is aan een de SUV die nog groter is dan de Q7. En de Q7 is al een 5,07 meter lange SUV die als 55 TFSI e minstens 2360 kilo weegt. Voorsprong door gewicht?

We snappen het ook wel, want wereldwijd hebben auto's als de Mercedes GLS en BMW X7 nog steeds veel succes, maar daarbij ligt het zwaartepunt niet in Europa. In de Verenigde Staten lijkt de BMW X7 trouwens wel over zijn hoogtepunt heen.

In 2023 kochten volgens carfigures.com bijna 23.000 Amerikanen een X7, in 2024 waren dat er nog maar ruim 5300. Wereldwijd bleef de verkoopdaling van de BMW X7 echter beperkt tot zo'n 1100 stuks. Toch kun je je afvragen of dit voor de Audi Q9 commercieel gezien het juiste instapmoment is.



Stukken hoger dan Audi Q7

Vorige winter werd al een testmule gespot, met een wielbasis waar je u tegen zegt. Maar daar blijft het niet bij: de Q9 is zo’n 15 tot 20 centimeter hoger dan de Q7. Ook wordt-ie duidelijk langer, kijk maar naar dat extra achterste zijruitje. Dat zou betekenen dat-ie richting de 5,25 meter gaat. De motorkap lijkt te opzichte van de Q7 sowieso een groeispurt te maken; de Polderbaan van Schiphol is er niets bij.

Wat design betreft deelt de Audi Q9 zijn koplampenspel met de Q7, maar de achterkant oogt hoekiger dan die van z'n kleinere broer. Uiteraard mag een doorlopende dubbele lichtstrip niet ontbreken en de kentekenplaat huist niet op de achterklep, maar is in de bumper ondergebracht.



Loungegevoel met Horch-sausje



De Audi Q9 krijgt standaard vijf tot zeven zitplaatsen, maar wie liever rijdt met vier captain's chairs en voldoende ruimte voor een minibar, kan kiezen voor luxueuzere uitvoeringen. Er wordt zelfs gefluisterd dat de Q9 - net als de A8 in 2021 - een ultrachique Horch-variant krijgt. Die is vernoemd naar het exclusieve vooroorlogse merk van het Auto Union-concern, waartoe ook Audi behoorde. Tja, van de Mercedes GLS bestaat immers ook een Maybach-versie.

Komst naar Europa onzeker

Of de Audi Q9 naar Europa komt, is nog maar de vraag. De echte markt ligt - net als voor de BMW X7 en Mercedes GLS - in China, Noord-Amerika en het Midden-Oosten. Landen waar de benzine goedkoop is en de parkeerplaatsen groot. Denk aan een 4,0-liter V8 met dubbele turbo’s of een zescilinder plug-in hybride.



De Q9 laat zich nog niet vaak zien, dus Audi neemt de tijd. Maar we gokken op een onthulling in 2026, waarschijnlijk op een grote autobeurs in China. Tot die tijd blijft het bij gluren door telelenzen en speculeren over vermogens en afmetingen.