Nieuws

De huidige Audi Q7 werd in 2015 geïntroduceerd, en onderging in 2020 al een facelift. Een nieuwe generatie Q7 lijkt een logische vervolgstap, maar Audi kiest voor een tweede facelift. We zetten de belangrijkste vernieuwingen op een rij.

Autojaren zijn vergelijkbaar met hondenjaren: een jaar in mensentijd is het veelvoud voor automodellen. Met zijn 9 jaar is de Audi Q7 dan ook stokoud. Toch kiest Audi voor een facelift in plaats van een volledig nieuw model. De focus van Audi ligt nu eenmaal niet op de Q7, maar op de volgende 7 (!) nieuwe modellen die nog dit jaar komen.

Alle nieuwe modellen van Audi komen voorbij in onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Het lijkt wel een nieuwe Q7

Het lijkt wel alsof Audi met de tweede facelift toch een nieuwe Q7 aflevert. Waar bij de vorige facelift vooral de achterkant aandacht kreeg, is nu vooral het front van de Q7 aangepakt. Met name de grote grille, die nu een nieuw schubbenpatroon heeft.

De LED-koplampen zijn volledig nieuw en de lichtbanen van de dagrijverlichting zijn in te stellen in vier verschillende standen. Dit geldt overigens ook voor de achterlichten. Matrix- en HD-Matrix-koplampen zijn optioneel leverbaar. De koplampen hebben voortaan laserdiodes die geactiveerd worden bij grootlicht en boven de 70 km/h. Samen met de 24 LED’s wordt het bereik van het grootlicht hiermee aanzienlijk vergroot.

Verder geeft Audi aan vooral voor een strakker design te zijn gegaan. Het basismodel krijgt nu standaard contrasterende stiksels in het interieur, 19-inch wielen en het ‘glanspakket’ met aluminium dakrails. In de optielijst vind je onder meer negen decoratieve inlegstukken voor het interieur, drie nieuwe lakkleuren (Ascari Blue, Sakhir Gold en Chili Red) en nieuwe wieldesigns - variërend van 20 tot 22 inch.

Technologie

Dan naar de technologie. Apps van externe providers zijn voor het eerst beschikbaar in het infotainmentsysteem van de Q7. Hierdoor kun je populaire apps als Spotify en Google Maps direct op het touchscreen van de Duitse suv tonen. Verder zijn enkele nieuwe functies toegevoegd zoals de Remote Parkassistent Plus, waarmee de auto met camera's, een radar en ultrasoon-sensoren op afstand in en uit parkeerplaatsen kan rijden.

Wat betreft rijhulpsystemen biedt de Audi Q7 onder meer een rijstrookwisselwaarschuwing, een omgevingsweergave in het "Virtual Cockpit", een afstandswaarschuwing, een kruispunt-assistent en online verkeerslichtinformatie.

Audi Q7 motoren

De nieuwe Audi Q7 is leverbaar met verschillende aandrijflijnen. Het begint bij mild-hybride aandrijflijnen met zowel benzine- als dieselmotoren. De dieselopties heten 45 TDI en 50 TDI en zijn voorzien van een 3,0-liter V6-dieselmotor met 231 respectievelijk 286 pk.

De 3,0-liter V6 turbobenzinemotor in de Audi Q7 55 TFSI levert 340 pk en 500 Nm koppel. Alle V6’en worden gekoppeld aan een achttraps tiptronic-automaat en een 48 volt-mild hybrid systeem. Bij snelheden tussen 55 en 160 km/u kan de Q7 'zeilen', waarbij de motor tot 40 seconden uitgeschakeld kan zijn. Vierwielaandrijving is standaard, terwijl luchtvering optioneel leverbaar is.

SQ7 als topmodel

De Audi SQ7 is weer het neusje van de zalm van het aanbod. Die heeft een 4,0-liter V8 met maar liefst 507 pk en 550 Nm koppel. Hiermee sprint de grote suv in 4,1 seconden van 0 naar 100 km/h. Bij weinig belasting wordt de helft van de acht cilinders uitgeschakeld. Maar of de SQ7 hiermee echt zuinig wordt, betwijfelen we.

Kijk voor meer foto's hieronder.