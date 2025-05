Audi RS3 (2025) review: waarom deze hot hatch eigenlijk een supersportwagen is

Tests

De Audi RS3 een hot hatch noemen is een understatement. Met 400 pk, 500 Nm koppel en uitmuntende quattro vierwielaandrijving is het een Lamborghini in Audi-verpakking.

Wat valt op aan de Audi RS3?

De Audi RS3 is gemaakt om op te vallen. Dikke spoilers, zwarte diffusor, unieke kleur en een bak lawaai uit dubbele vuistdikke uitlaten. De tijd dat hot hatches visueel amper afweken van de standaard versie van een model ligt ver achter ons. Integendeel, hot hatches worden steeds meer rijdende kermissen. En toch is de RS3 eerder een understatement. Audi brengt met de RS3 een hot hatch+ op de markt. Die 400 pk en 500Nm vallen zeker op. Minder in het oog springen, maar wel uniek aan de RS3 is dat hij voor op bredere banden staat dan achter, en dat zie je zelden.

Wat is goed aan de Audi RS3?

De techniek die Audi gebruikt voor de RS3 is subliem. Het is het beste van het beste dat Audi en partners op het moment te bieden hebben. De vijfcilinder turbomotor is mega krachtig en dankzij een dikke turbo ongekend soepel. De zestraps automaat schakelt razendsnel. Alles is in te stellen: van de stuurbekrachtiging tot de dempers, tot het uitlaatgeluid en de gasrespons. Dat betekent dat de RS3 twee uiterste gezichten laat zien. Het is een absolute straatracer, maar ook een heel modale gezinsauto. De Audi RS3 doet door zijn twee gezichten sterk denken aan concerngenoot Porsche 911, de auto die de combinatie tussen sportiviteit en dagelijkse bruikbaarheid tot een kunst heeft verheven.

Wat kan beter aan de Audi RS3?

De RS3 kost 111.490 euro in Nederland. Een klap geld, maar het is dan ook een heel bijzondere auto. Over de aankoopsom gaan we dan ook niet klagen. Wat jammer is, is dat een enorm deel van het aankoopbedrag niet naar Audi, maar naar de overheid gaat. Dat zie je wanneer je kijkt naar de basisprijs van de auto in België: nog geen 70 duizend euro (69.059,99). Ook daarover gaan we niet klagen. Maar het betekent wel dat je in Nederland voor een auto van 70.000 euro meer dan 110 duizend euro betaalt. Dat zie je terug in het interieur. Design, afwerking en materiaal zijn echt wel goed en Audi past leuke features toe in de RS3, maar het algemene beeld voldoet toch niet helemaal aan de verwachting die wordt gewekt door die torenhoge prijs. De standaard A3 is nog steeds herkenbaar in de RS3, met hier en daar wat harder plastic en weinig opzienbarend design. We hadden gezien het vermogen, het uiterlijk en de prijs eigenlijk wat meer op een Lamborghini-gevoel gehoopt.

Wat is de prijs van de Audi RS3?

‘Je hebt al een Audi RS3 vanaf 111.490 euro!’ We denken niet dat wie de slogan snel terug gaan zien in een commercial. En eerlijk gezegd: de kans dat het bij dit bedrag blijft, is niet groot, want de (coole) opties zijn talrijk en kostbaar. Zo kostte onze testauto met de speciale metallic lak en nog wat opties al 120k.

Wat vind ik zelf van de Audi RS3?

De Audi RS3 is verslavend. Hij is de hot hatch voorbij en zet een stap verder naar supersportwagen. De RS3 kleeft aan de weg dankzij de uitmuntende vierwielaandrijving. De kracht van de vijfcilinder lijkt onuitputtelijk. De technische details zijn magnifiek voor de liefhebber. Dat gaat zo ver als het plaatsen van bredere voorbanden dan achterbanden. Je voelt ze bij acceleratie gewoon aan de auto trekken. Het uiterlijk is opvallend, maar door de basisvormgeving van de A3 ook weer terughoudend. We zijn vooral ook verrast over het geluid. Bij veel moderne hot hatches is het geblaf bij het loslaten van het gas over de top, bij de RS3 is het op het randje: gewoon cool. Het blijft een sloot geld voor een snelle hatchback, maar een koopje voor een supersportwagen.