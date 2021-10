Eerste review Audi RS 3 (2021) - Een vieze, vuige alleskunner om van te houden

Wat is er opvallend aan de Audi RS 3 (2021)?

Heb je ooit filmpjes gezien uit het Groep B-rallytijdperk? Ze zijn op Youtube gemakkelijk te vinden en worden aangekondigd met titels als 'Pure Sound' of 'Too Fast to Race'. Als je ze afspeelt, zie je monsters voorbij vliegen, vaak op enkele centimeters van het publiek: de Lancia Delta S4, de Peugeot 205 Turbo 16 én de Audi Sport Quattro S1. Die laatste is de meest spectaculaire, met zijn karikaturaal gevleugelde carrosserie en zijn krijsende vijfcilinder turbomotor.

Het geluid van een vijfpitter is uit duizenden te herkennen: een hese brul met een donkere ondertoon, die voor je gevoel half zo hoogtoerig klinkt als een V10. En gelukkig huilt de nieuwe Audi RS 3 net zo dramatisch als de Sport Quattro S1, met name in het interieur, waar de soundtrack van de motor via de speakers wordt versterkt. Omstanders zullen daarentegen ook weten waarmee je onderweg bent. Uit de ovale nepuitlaten van de RS 3 (erachter zitten kleine pijpjes) stijgt nog altijd een oorverdovende brul op.

Wat is er goed aan de Audi RS 3?

De krachtbron. We durven er bijna niet over te speculeren, maar dit kan weleens de laatste RS 3 met een vijfcilinder turbomotor zijn. Het 'vieze', dorstige blok moet in de toekomst vast wijken voor een drie- of viercilinder met hybridetechniek, dus sla je slag nu je de kans nog hebt! De 2,5-liter TFSI-motor van de RS 3 is 400 pk en 500 Nm sterk. Hij is gekoppeld aan een S Tronic-automaat met dubbele koppeling, die razendsnel en naadloos van verzet wisselt.

Geholpen door zijn vierwielaandrijving zit de RS 3 al na 3,8 seconden op 100 km/h. Dat is 0,1 seconde sneller dan zelfs de vorige generatie Audi R8 V10. De topsnelheid van de RS 3 is afhankelijk van de grootte van je portemonnee. Standaard is 250 km/h, maar als je bij de Audi RS-dealer extra flappen achterlaat, staat de elektronische spelbreker in het motormanagement ruimhartig 280 km/h of zelfs 290 km/h toe.

Interessant is de zogeheten RS Torque Splitter. Die heeft de Volkswagen Golf R ook en vervangt op de achteras het differentieel door twee elektronisch aangestuurde koppelingen, één voor elk wiel. De Audi RS 3 kan hiermee zijn aandrijfkrachten actief over de achterwielen verdelen: in het geval van onderstuur (als de neus rechtdoor wil) krijgt het buitenste wiel meer, in het geval van overstuur (als de achterkant uitbreekt) het binnenste wiel.

Tijdens de persintroductie van de nieuwe RS 3 reden we niet alleen op prachtige bergwegen, maar mochten we ook het circuit op. In beide gevallen merkten we hoe groot de invloed van de RS Torque Splitter eigenlijk is. Schakel je de RS 3 van de Dynamic-rijmodus naar RS Performance, dan transformeert hij. De achterwielen lijken in bochten opeens tegen te sturen, zo groot is de invloed van de RS Torque Splitter. Je remt laat, stuurt in en kan al snel vol op het gas. Het slimme diff sleurt je er wel uit.

De RS 3 heeft karrevrachten grip, zeker op de optionele semi-slick-banden. Zet je hem in RS Performance, dan verschijnt er een dreigende waarschuwing op het digitale dashboard: 'let op, de veiligheidssystemen staan nu in Sport, dus kan de stabiliteit niet langer worden gegarandeerd'. Schrik er niet van, want zelfs met de elektronische waakhonden in een halfslaap moet je het wel heel bont maken om achterwaarts in het struweel te belanden.

Met de RS 3 heeft Audi een hot hatchback / sportsedan gecreëerd waarin je je al snel een Stig Blomqvist of Michèle Mouton voelt. Hij flatteert je met een spannende, doch veilige mix van een oersterke krachtbron, een competente versnellingsbak en bijna foolproof vierwielaangedreven chassis. Er zit jammer genoeg weinig gevoel in de stuurinrichting (zoals wel bij meer sportieve modellen tegenwoordig), en de optionele koolstofkeramische remmen zijn voor de gemiddelde gebruiker overkill.



Wat kan er beter aan de Audi RS 3?

Vergeef ons onze pietluttigheid, maar van een bijna 100.000 euro kostende hot hatchback mag je wat verwachten. En dus vinden we het verbazingwekkend dat Audi zulke nare plastics heeft gebruikt in het interieur van de RS 3. Vooral aan het kunststof rond de middentunnel kun je zien dat de schraalhanzen van de budgetafdeling hun zin hebben gekregen.

Een ander minpuntje in de cabine is de volumeregeling van het audiosysteem. Met de draaiknop in oudere Audi-modellen heb je binnen no time het geluid op nul als Paradise by the Dashboard Light op de radio wordt ingestart. Nu moet je hannesen met een touchschijf, die niet altijd reageert zoals je wilt.

Wat is de prijs van de Audi RS 3 en wanneer komt-ie naar Nederland?

Heb je wel zin om ieder morgen wakkergetetterd te worden door zo'n heerlijke vijfcilinder turbomotor, dan kun je de Audi RS 3 bestellen vanaf 92.467 euro voor de RS 3 Sportback en 93.115 euro voor de RS 3 Limousine. Concurrentie is er nauwelijks. Bij Mercedes-AMG hebben ze de A 45 en A 45 S in de showroom staan, met 387 en 421 pk respectievelijk. Ze zijn alleen als vijfdeurs hatchback leverbaar, hebben net als de Audi vierwielaandrijving, en kosten minstens 88.747 euro (A 45) en 95.021 euro (A 45 S).

Lager in rang staan de BMW M135i (4WD, 306 pk, 62.551 euro), Mercedes-AMG A 35 (4WD, 306 pk, 71.549 euro), en Volkswagen Golf R (4WD, 320 pk, 66.390 euro). De Mercedes is er ook als vierdeurs sedan. Als je die carrosserievorm bij BMW wilt, dan moet je uitwijken naar de M235i Gran Coupé. Het grote verschil tussen de RS 3 en alle hierboven genoemde tegenstrevers, is de motorisering. BMW, Mercedes en Volkswagen kiezen voor viercilinder turbomotoren. Audi blijft trouw aan zijn rallysport-verleden en schuift er één cilinder meer bij.

Wat vind ikzelf van de Audi RS 3?



Ik ben best een beetje verkikkerd op de Audi. Hij is een guilty pleasure. Je kunt er - gezien zijn petjesimago - nauwelijks mee aan komen zetten, maar toch is de RS 3 een onweerstaanbare hot hatchback / sportsedan. Met dank aan die helse vijfcilinder voorin, natuurlijk, maar ook aan de sterk verbeterde rijeigenschappen. Zie je kans om met de RS 3 de bergen in te gaan of het circuit op, dan zal je merken dat de RS Torque Splitter op de achteras een wereld van verschil maakt. Het actieve differentieel geeft de RS 3 een on-Audiaanse wendbaarheid en zorgt ervoor dat zelfs de middelmatigste 'coureur' zich een held voelt.