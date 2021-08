Test Volkswagen Golf R - Hoera, de R is weer in de Golf!

Op het moment dat we met de snelste Golf aller tijden gaan rijden, is de R alweer een tijdje uit de maand. Helaas is er weertechnisch nog niks van te merken. Daarom hebben we een dikke trui aan én een sjaal om. Die laatste houdt onze nekharen in toom wanneer we de Volkswagen Golf R in de sportmodus zetten. Oef, wat klinkt het knetter-en-plof-concert van de Akrapovic-orgelpijpen lekker!

“Heb je liever een andere kleur dan zwart, wit of blauw? Dat wordt wrappen”

We slaken een zucht van verlichting, want op het eerste gezicht doet de Golf R eerder denken aan een discreet opererende bodyguard dan aan een kooivechter die tot zijn oogbollen vol zit met steroïden en felgekleurde pilletjes. Je moet even door het zwarte maatpak heen kijken en dan zie je inderdaad de speciale R-bumper met de extra grote luchthappers en de blauwe strip met led-verlichting in de grille. Achter de donker gespaakte wielen trekken de blauwe remklauwen de aandacht. Als je dan nog niet weet wat je voor je hebt, heeft Volkswagen als weggevertje een flinke R op de achterklep geplakt.

Wil je kleur? Dan moet je de Volkswagen Golf R wrappen

Of het nu die R, of het uitlaatgeluid was dat ons verraadde, onderweg staan we meermaals in de belangstelling van jonge Volkswagen-fanboys. Sommigen vereeuwigen de testauto voor het nageslacht. Hou je niet zo van die aandacht, koop dan liever geen witte of blauwe Volkswagen Golf R, want daarbij vallen de zwarte luchthappers en de eveneens zwarte diffusor nog veel meer op. Heb je liever een andere kleur dan zwart, wit of blauw? Dat wordt wrappen, want de fabriek levert geen alternatieven.

Golf R kan zich meten supercars van niet eens zo lang geleden

Genoeg over uiterlijkheden; tijd om ons door het blauwgeruite sportgestoelte te laten inpakken en weg te wezen. Dat is nog sneller gedaan dan gezegd, want sliploos en gripvol dender je – mits je minstens het sportprofiel kiest – in 4,7 seconden naar de 100 km/h! Via het sportstuur schudden we de standaard gemonteerde vierwielaandrijving met intelligente koppelverdeling en de alerte DSG-transmissie dankbaar de hand.

“Het R-Performance-pakket voorziet in een driftmodus en een Nürbürgring-stand.”

Zij maken het kinderspel om supercars van niet eens zo lang geleden, achter je te laten. En anders dan bij die peperdure jongens van vroeger, lijkt er bij deze supercar voor beginners geen eind te komen aan de grip. Tijdens een bochtig rondje voeren we het tempo steeds verder op, maar het laat de R totaal onverschillig. Gelukkig heeft het opbergvak voor de mobiele telefoon een deksel, anders hadden we op deze route vast het wereldrecord smartphone koppen verbeterd.

Topsnelheid optioneel van 250 km/h naar 270 km/h

Nu zijn er natuurlijk altijd 'driftkickers' en andere schuinsmarcheerders die een rotsvaste wegligging maar saai vinden. Ook daarvoor heeft de Volkswagen Golf R een oplossing: het R-Performance-pakket. Dat voorziet in een driftmodus en een Nürbürgring-stand. Simpel gezegd wordt hierbij de demping van de achteras zachter en gaan er meer aandrijfkrachten naar de achteras. Bovendien omvat dit optionele pretpakket 19-inch lichtmetaal (in plaats van 18-inch) en een hogere topsnelheid. Die gaat van 250 naar 270 km/h. Daarmee wordt de Golf R op de autobahn de nachtmerrie van veel dikkere Duitsers met begrensd motormanagement …

Koop je Volkswagen Golf R zonder R Performance-pakket!

Tenzij je eregast bent van de Nürburgring en in aanmerking wilt komen voor een gold card van de bandenboer, zouden we het R-Performance-pakket laten zitten. Driften is een keertje leuk, maar het vergt veel overredingskracht – lees: een loden rechtervoet – en minimaal een vochtig wegdek om de Golf-kont inderdaad ‘om’ te krijgen. Bovendien: op een stroeve ondergrond vreet het asfalt de banden in recordtempo op. En met een top van 250 km/h kunnen we ook wel leven.

Zonder het optionele pretpakket houd je 3444 euro in je zak. Ook de 2624 euro voor leren bekleding houden we in onze kontzak. Zeker in onze zwarte R oogt het geruite stofje met velours randen best vrolijk, bovendien houdt de stroeve stof je in vlot bochtenwerk lekker stevig vast. En nu we toch in de prijslijst snuffelen: was kost eigenlijk levenslange toegang tot het heavymetal-concert van de Akrapovic-uitlaatband? Slik: 2846 euro. Nou ja, door af te zien van het Performance-pakket en nappaleer hebben we ruim 6000 euro bespaard …

Een Volkswagen Golf is een Golf is een Golf

Door af te zien van een aantal extra's, heb je met de Golf R nog altijd geen koopje in handen. De basisprijs bedraagt al 65.490 euro, een hoop geld voor een modale gezinshatchback. Bekijk je hem daarentegen als een praktische supercar voor beginners, dan valt het mee. Zowel rechtuit als in bochten is de Golf R bloedsnel en voor je het weet, ben je ernstig verslaafd aan de gul brullende acceleraties en de achtbaan-achtige bochtsnelheden.

Toch gaat ook bij de R de oude volkswijsheid op: een Golf is een Golf is een Golf. Oké, hij is stevig geveerd, maar je kunt de adaptieve dempers voor zondagse tripjes naar oma of een rondje boodschappen in een dicht bedrempelde buurt een tandje zachter zetten. Dan is ook de R een praktische en vrij ruime gezinsauto met plaats voor 381 tot 1237 liter bagage. De besturing is lekker direct, maar werkt minder op de zenuwen dan een bijrijder die constant meekijkt op de snelheidsmeter.

“Voor een auto in deze prijsklasse vinden we het harde plastic in het interieur too much.”

Helaas heeft de R niet alleen de goede eigenschappen van de huis-tuin-en-keuken-Golf. Zeker voor een auto in deze prijsklasse vinden we de hoeveelheid hard plastic in het interieur echt too much en de bediening van de klimaatregeling met (onverlichte!) sliders blijft een drama. Onbegrijpelijk dat je dat niet met de spraakbediening kunt doen. Maar met de auto in Sport of Race ben je die minpuntjes in no-time weer vergeten. VROOAARRR!

Conclusie

Ooit was de Volkswagen Golf GTI de bereikbare 'sportwagen' voor de gewone man. Die tijden waren al voorbij, maar de Golf met die ene kapitale pRetletter maakt het nog bonter. Daardoor blijft hij een hebbedingetje voor de happy few. De Volkswagen Golf R biedt weliswaar minder vermogen dan de Mercedes-AMG A 45 (420 pk) en de Audi RS 3 (400 pk), maar die zijn nóg duurder, terwijl die in ons met snelheidscamera's behangen land nauwelijks voor meer rijplezier zorgen.