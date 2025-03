Hier rijdt Volkswagens antwoord op de Toyota Yaris Cross

Nieuws

De huidige Volkswagen T-Roc is sinds 2017 op de markt. In Wolfsburg vinden ze het daarom hoog tijd voor een volledig nieuw model. Dankzij onze spionagefotograaf heeft de nieuwe T-Roc weinig geheimen meer voor ons. Tenminste, dat dachten we ...

De fotograaf heeft een testvariant van de nieuwe compacte crossover gesnapt zonder duidelijk aanwezig camouflagemateriaal. Het lijkt er echter op dat Volkswagen onze spion toch in de smiezen had. Want met slimme stickers die het huidige model nabootsen, hebben de Duitsers alsnog veel details kunnen verhullen.

Volkswagens slimme misleiding

Neem bijvoorbeeld de voorbumper en grille – op het eerste gezicht lijken ze sterk op die van de huidige T-Roc. Maar de koplampen verraden Volkswagens plannen. Ze doen denken aan de lichtunits van de Volkswagen Tiguan en de nieuwe Volkswagen Tayron. Dat suggereert dat de rest van de neus van de nieuwe T-Roc ook veel weg zal hebben van zijn grotere broers. We verwachten onder andere een smallere grille en een groter zwart vlak op de bumper.

Door deze slimme camouflage is het lastig in te schatten welke designelementen echt zijn en welke slechts stickers. Het blijft dus even afwachten of bijvoorbeeld de zwarte kunststof rand rondom de onderkant van de auto het productiestadium haalt. Wat wel vaststaat, is dat het silhouet van de auto nauwelijks is veranderd.

Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief om alle nieuwe modellen nauwlettend in de gaten te houden!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Technische vooruitgang

Omdat de T-Roc in 2017 al op de markt kwam, deelt het model veel techniek met de vorige generatie van de Volkswagen Golf. Deze is ondertussen dus best verouderd. De nieuwe T-Roc zal naar verwachting profiteren van de technische vernieuwingen die eerder dit jaar bij de gefacelifte Golf 8 zijn geïntroduceerd, waaronder het vernieuwde MQB Evo-platform en de nieuwste geëlektrificeerde aandrijflijnen.

Ook in het interieur verwachten we veel overeenkomsten met de Golf 8, zoals een groter, gebruiksvriendelijker touchscreen – bij de luxere uitvoeringen tot 12,9 inch groot – en hoogwaardiger materialen.

T-Roc Cabriolet en R

Niet alle varianten van de T-Roc blijven behouden. Allereerst verdwijnt de cabriolet volledig uit het gamma. Hoewel de dakloze crossover in Europa vorig jaar vaker over de toonbank ging dan de Mazda MX-5 en de BMW Z4, vindt Volkswagen het niet genoeg om deze variant te behouden.

De sportieve T-Roc R maakt daarentegen waarschijnlijk een comeback. Hoewel deze versie bij de facelift van 2022 verdween, klinken er nu geruchten dat hij terugkeert. Als dat klopt, krijgt de nieuwe T-Roc R dezelfde 333 pk-motor als de huidige Golf R.

Concurrent voor …?

Met de nieuwe generatie wil Volkswagen voortbouwen op het succes van de huidige T-Roc. In de periode januari-november 2024 stond het model op de vierde plek van de bestverkochte auto’s in Europa.

Maar tegen wie neemt de T-Roc het nu precies op? Gevoelsmatig plaatsen we de T-Roc tegenover bijvoorbeeld de Toyota Corolla Cross. Maar een blik op de specificatielijst leert ons dat de T-Roc qua afmetingen dichter bij de Toyota Yaris Cross zit - de populairste optie in het overvolle B-segment. Dit is dan ook het model waar Volkswagen zijn vizier scherp op gericht zal hebben.