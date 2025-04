Tests

Volkswagen introduceert het zoveelste model waarvan de naam met een T begint: de Volkswagen Tayron. Al is het eigenlijk gewoon de opvolger van de Tiguan Allspace. Aah, een zevenzitter dus! Nou, zo simpel is het dus niet …

Tot voor kort voerde Volkswagen de modelnaam Tayron alleen in China. Maar na de komst van de nieuwe Volkswagen Tiguan, wilden de Europese marketeers de extra large Tiguan een sterkere eigen identiteit te geven. En dus kreeg-ie het uit China bekende naamplaatje opgeplakt. Zo wil de fabrikant hem iets dichter bij de prestigieuze Volkswagen Touareg positioneren.

Zo groot is de Volkswagen Tayron

De ­Volkswagen Tayron is maar liefst 23 centimeter langer dan de Tiguan, de wielbasis is met 10 centimeter uitgerekt. Hierdoor lijkt het voor de hand te liggen dat Volkswagen de Tayron standaard aflevert als zevenzitter, maar dat is niet zo. De nieuw­komer is weliswaar met een derde zitrij ­verkrijgbaar, maar die vergt 890 euro extra. Al is dat nog niet het hele verhaal …



Met welke motoren is de Tayron leverbaar?

In België is de Tayron ook leverbaar als 2.0 TDI en 2.0 TSI. Maar net als bij de Tiguan, moeten we het in Nederland doen met de 1.5 eTSI en de 1.5 eHybrid. In het eerste geval ligt er een mild hybride 1,5-liter viercilinder met 150 pk onder de kap.

Bij de eHybrid werkt de benzinemotor samen met een elektromotor, wat resulteert in 204 of 272 pk. De elektromotor wordt gevoed door een accupakket met een voor een stekkerhybride serieus grote accucapaciteit van 19,7 kWh. Daarmee is volgens de WLTP-meetmethode een elektrische actieradius tot 129 kilometer mogelijk.



Hoe zuinig is de Tayron e-Hybrid?

Dat zorgt op papier voor een ben­zineverbruik van 0,4 tot 0,5 liter per 100 km (1 op 250 à 1 op 200). Ongekend, zeker als je bedenkt dat de Tayron een serieus grote auto is die 2000 kilo weegt. Om dit verbruik te halen, moet je niet constant willen planken, geen al te lange afstanden afleggen en uiteraard trouw stekkeren.



Voor wie wel regel­matig van Roodeschool naar Terneuzen rijdt, is het fijn om te weten dat de plug-in hybride Tayron kan snelladen met 40 kW. Zo breng je het accupeil in een halfuurtje van 10 naar 80 procent. Ook handig tijdens de vakantie, waarbij de Tayron 1.5 eHybrid een caravan van 2500 kilo mag trekken.

Comfortabele cruiser

Tijdens onze rij-impressie met de 272 pk sterke 1.5 eHybrid in de Provence, met afwisselend snel-, berg- en binnenwegen, realiseren we een gemiddelde van 1 op 32. En daarbij hebben we de zware SUV flink op z’n falie gegeven. Met een honderdsprint van 7,2 seconden nodigt hij daar qua prestaties best toe uit en ook tussensprints verlopen flitsend. Door het overwegend comfortabele rijkarakter is de Tayron echter meer een snelwegcruiser dan een bergboenderaar.

“De TSI en de elektromotor lijken onenigheid te krijgen over wie het heft nu in handen neemt.”

Dat merken we goed met de rijmodusknop in Sport, de transmissie in flipperstand en het gaspedaal richting schutbord. De TSI en de elektromotor lijken af en toe onenigheid te krijgen over wie het heft nu in handen neemt. De overgang tussen regeneratief en traditioneel remmen verloopt rafelig. Dat zorgt voor een onrustige ervaring, die gewoon niet bij de auto past. Al raakt het capabele onderstel niet snel van de wijs en biedt de besturing genoeg feedback.



Extra comfort Tayron vs. Tiguan

We zetten de schakelhendel aan de stuurkolom weer in Drive en gaan voor de rij­modus Comfort. De Tayron is immers niet voor niets zachter afgestemd dan de Tiguan. Zoals ook de adaptieve schokdempers en het standaard geluidwerende glas het comfort naar een hoger plan moeten tillen.

Overigens komt het geluid van de 1.5 TSI bij zware belasting nog best rauw binnen, maar onder normale rijomstandigheden is de Tayron eHybrid aangenaam geruisloos. Op deze manier zouden we in één ruk naar Zuid-­Frankrijk willen rijden ...



Voor het regeneratief remmen heeft de Tayron drie standen: laag, hoog of automatisch, te selecteren via een menu in het touch­screen. Liever zouden we het met flippers aan het stuur zelf willen regelen. Bij veel elektrische auto’s werkt dat perfect.

Afwerking weer op niveau

Wat de aankleding en afwerking van het interieur betreft, is Volkswagen na een kortstondig dwaalspoor weer terug op z’n oorspronkelijke hoge niveau. Op enkele details na is het interieur van de Tayron identiek aan dat van de Tiguan, waarbij mooie zachte materialen de hoofdmoot vormen.



Op het stuur geen irritante touchknoppen meer en de temperatuursliders zijn inmiddels beter te bedienen. Daarnaast laten veel zaken zich regelen per stemcommando. We houden van de R-Line Edition om het standaard aan­wezige panoramadak en de heerlijke sport­stoelen met uitgebreide massagefunctie.

Minder blij zijn we met de glanzend zwarte spatbordranden en nepdiffusor. De wat ingetogener Life-versie vinden we beter te pruimen. Al is het dan weer jammer dat die de 20-inch wielen van de R-Line moet ­missen. Want bij zo’n lel van een auto staat 17-inch lichtmetaal wel erg bescheiden. Welke uitrusting je kiest, is dus vooral een kwestie van smaak.

Adder onder het gras van de Tayron e-Hybrid

Bij de keus van de aandrijflijn spelen meer zaken een rol. Sterker nog, daarbij komt meteen de adder onder het groene stekkerhybride-gras tevoorschijn. Door het accupakket onder de wagenbodem is er bij de eHybrid geen ruimte meer voor een derde zitrij. Wat je wel hebt, is een riante vijfzitter met een enorme kofferbak van 705 tot 1915 liter. Een uitkomst voor de Tiguan eHybrid-rijder die zich vertwijfeld afvraagt hoe lang zijn twee opgroeiende Duitse herders nog in de 490 liter metende kofferbak passen …



Overigens vonden we de hendels in de kofferbak waarmee je de achterbank naar voren moet klappen, nogal fragiel aanvoelen. Teleurgesteld vragen we ons af tegen hoeveel ‘klapsessies’ die dingen bestand zijn …

Prijs Volkswagen Tayron (2025)

Maar onze teleurstelling over die hendels is niets bij de droefenis van potentiële Tayron-­kopers die dachten met de 1.5 eHybrid een superzuinige zevenzitter in huis te kunnen halen. Heb je een samengesteld gezin met meer dan drie kinderen, of ben je gewoon met z’n tweeën bovengemiddeld productief geweest, dan moet je immers genoegen nemen met de Tayron 1.5 eTSI.



Het zure is dat je dan in een auto rijdt met duidelijk minder vermogen en een hoger verbruik, die ook nog eens duurder is. Althans, in Nederland, waar plug-in hybrides een fikse korting op de bpm genieten. Zo kost de Tayron 1.5 e-Hybrid Life Edition met 204 pk hier 52.490 euro, terwijl je voor de 150 pk sterke 1.5 eTSI vijf mille meer moet ophoesten.

Aan de 272 pk sterke 1.5 eHybrid R-Line Edition hangt een prijskaartje van 59.490 euro, tegen 62.490 euro voor de identiek uitgevoerde 1.5 eTSI. En daar moet je voor de derde zitrij nog 890 euro bij optellen. Geen wonder dat de Nederlandse importeur verwacht dat 90 procent van de Tayron-­kopers voor de vijfpersoons eHybrid zal gaan.



Ruimte derde zitrij zevenzits Tayron

Als schrale troost kunnen we aangeven dat mensen die een ruime zevenzitter ­zoeken, sowieso beter hun toevlucht kunnen nemen tot een Volkswagen ID.Buzz LWB. Of, voor veel minder geld, tot een Dacia Jogger.



Want wanneer we achterin een zevenzits Tayron proberen te klauteren, krijgen we spijt dat we onze outdoorkleding en bergschoenen niet bij ons hebben. Het is een hele toer om de derde zitrij te bestijgen. En iedereen die langer is dan een gemiddelde 10-jarige, zit met zijn neus tegen de knieën en vraagt zich af waar-ie met z’n voeten heen moet. Mocht je de Tayron serieus overwegen vanwege de derde zitrij, bedenk dan goed hoe lang je kinderen daar daadwerkelijk iets aan ­hebben.

Conclusie

Voor wie de Volkswagen Tiguan nog niet ruim of comfortabel genoeg vindt, biedt de Tayron uitkomst. Alleen blijft het jammer dat de ­optimale combinatie van multifunctionaliteit en zuinigheid niet op het leveringsprogramma staat. Schrale troost is dat de derde zitrij eigenlijk alleen aan jonge kinderen onderdak biedt; best opmerkelijk, gezien de flinke groei­stuip die de Tayron ten opzichte van de Tiguan heeft doorgemaakt.