TEST Volkswagen Touareg - Hoe een lompe suv is opgegroeid tot een stijlvolle plug-in hybride

De Volkswagen Touareg was eerst een ietwat onbehouwen grote suv, leverbaar met een wel heel ambitieuze V10-diesel of zelfs W12-benzinemotor. Maar inmiddels is de Volkswagen Touareg uitgegroeid tot een luxe en meer milieuvriendelijke plug-in hybride auto. Reden voor de Nederlandse importeur om hem weer naar Nederland te halen. Hoe bevalt-ie?

De Volkswagen Touareg was in 2020 met stille trom uit ons land verdwenen, omdat de grootste suv van Volkswagen toen niet met een stekker leverbaar was. De hoge CO2-uitstoot van meer dan 200 g/km en als gevolg hiervan het enorm hoge bpm-bedrag maakte de auto bij ons praktisch onverkoopbaar.

Maar ook de vernieuwde Volkswagen Touareg is niet bepaald het koopje van de maand. Voor de Touareg R eHybrid, de krachtigste en door ons geteste versie, verlangt Volkswagen minimaal 99.990 euro. Alsof je een emmer leeggooit.



Hobbyproject van koning Ludwig II van Beieren

Met de nieuwe Touareg geeft Volkswagen zijn visitekaartje af wat betreft vakmanschap. Terwijl de huis-tuin-en-keukenmodellen onder streng toezicht van kritische boekhouders ontwikkeld worden, lijkt de Touareg een hobbyproject van koning Ludwig II van Beieren. Het interieur doet wat denken aan zijn sprookjeskasteel Neuschwanstein en bestaat uit de fraaiste materialen, waarbij het stikselwerk van de leren bekleding met uiterste precisie aangebracht is.

Alle oppervlakten die je ziet, zijn bekleed met mooie en vaak zachte materialen. Ja, ook de panelen die zich op knieniveau bevinden, iets wat niet altijd gemeengoed is in deze klasse.

Volkswagen pakt ook uit met sensoren op het dak die detecteren wanneer je met een dakkoffer of -tent onderweg bent. Ze geven dit door aan het stabiliteitsprogramma van de Touareg, dat zijn werking hierop afstemt. Het gevolg is dat je hetzelfde comfort en dezelfde rijdynamiek ervaart als wanneer je zonder daklast op vakantie gaat.

Pietjes-precies

De pietjes-precies van Volkswagen hebben verder de demping van het luchtgeveerde onderstel (standaard op de R eHybrid) subtiel aangepast en de stijfheid van de stabilisatorstangen verhoogd. De verschillende on- en offroadstanden van de 4Motion-vierwielaandrijving liggen voortaan verder uit elkaar. Het resultaat is een onderstel dat een afrol- en veercomfort biedt dat tot het beste in zijn klasse hoort.

Trekgewicht van 3500 kg

De krachtige plug-in hybride aandrijflijn doet zijn werk al net zo comfortabel. Volkswagen combineert een 340 pk sterke V6 met een elektromotor van 136 pk. Dat is genoeg vermogen om de bijna 2400 kilo wegende suv in 5,2 seconden naar de honderd te laten sprinten, of om een geremde aanhanger van 3500 kilo te trekken.

Het feit dat de CO2-emissie uitkomt op 51 g/km, precies 1 gram teveel om korting te krijgen op de wegenbelasting, doet niet lang zeer. Het zogeheten halftarief gaat vanaf 2025 toch verdwijnen.

Lijkt gierig, is het niet

Voor de gefacelifte Touareg heeft Volkswagen het Innovision Cockpit-systeem uit 2018 doorontwikkeld. Dat lijkt gierig, maar waarom iets vervangen als het toch al bevalt? Het omvat een digitaal instrumentarium en een navigatiesysteem met kaarten in hoge resolutie. De bediening van het forse touchscreen is voorbeeldig. Nieuw is dat Apple CarPlay en Android Auto voortaan draadloos functioneren.

Het infotainmentmenu werd uitgebreid, maar is gelukkig net zo overzichtelijk als de prijslijst van de Volkswagen Touareg. Die bestaat namelijk uit slechts twee uitvoeringen: de Luxe Elegance (vanaf 89.990 euro) en de door ons geteste R eHybrid.