Tests

Zelfs met een BMW X5, Porsche Cayenne en Volkswagen Touareg kun je heel zuinig rijden. Dan moet je wel de plug-in hybrides bestellen en op de koop toenemen dat je vanaf volgend jaar - volgens de meest recente plannen - een enorme klap wegenbelasting gaat betalen. Tegelijk lijken de drie testauto's op het circuit wel sportwagens. Op de BMW na, vreemd genoeg.



Verschil tussen theorie en praktijk is bij PHEV's altijd enorm

Over de motorisering zijn de drie fabrikanten het roerend eens. Ze kiezen allemaal voor een drieliter zescilinder benzinemotor (bij BMW een lijnmotor, bij de andere twee een V6) met turbo. De verschillen in vermogen van de elektromotor zijn groot; het loopt op van 136 pk (Touareg) tot 176 pk (Porsche Cayenne) en zelfs 197 pk (X5).

Om zoveel mogelijk elektrisch te kunnen rijden, is een grote batterij essentieel. Die leveren BMW (25,7 kWh) en Porsche (21,8 kWh), maar de batterij van de Volkswagen is met 14,3 kWh onderbemeten.



“De BMW X5 is sneller en zuiniger dan de Cayenne en Touareg.”

Overall maakt de 489 pk sterke aandrijflijn van de X5 de beste indruk. De verbrandingsmotor en elektromotor gaan een bijna perfecte symbiose aan en leveren samen de snelste prestaties van de drie testauto's. De standaardsprint van 0 naar 100 km/h doet de BMW in 4,6 seconden en daarmee is hij 0,3 seconden sneller dan de Porsche en zelfs 0,6 seconden vlotter dan de Volkswagen.



BMW X5 xDrive50e verbruik



Wat de aandrijflijn van de X5 zo goed maakt, is dat hij niet alleen het snelst is, maar ook het zuinigst. De BMW rondt onze test af met een gemiddeld verbruik van 7,3 liter E10, plus 12,9 kilowattuur aan stroom. Dat meten we door onze testroute twee keer te rijden: een keer met een volle batterij en een keer met een lege.



De dorstigste SUV, de Volkswagen Touareg R, heeft de kleine accu verbruikt elke 100 kilometer naast 7,2 kWh stroom ook 9,5 liter benzine. De Porsche Cayenne is een liter zuiniger dan de Volkswagen, maar daar staat tegenover dat je wel geacht wordt dure superbenzine te tanken. Het stroomverbruik komt uit op 10,9 kWh.

Elektrische actieradius Porsche Cayenne E-Hybrid



De bonuspunten gaan deze ronde daarom naar BMW: zijn accu heeft een capaciteit van 25,7 kWh en daarmee heeft hij de grootste elektrische actieradius (72 kilometer). De Volkswagen Touareg R haalt vanwege zijn kleinere accupakket slechts 36 kilometer zonder benzine te verbranden, terwijl de Porsche Cayenne E-Hybrid er met zijn elektrische actieradius van 52 kilometer precies tussenin zit.

Porsche Cayenne is heer en meester op circuit



Aan welke discipline we de drie auto’s op het circuit ook onderwerpen, telkens steekt de Cayenne met kop en schouders boven zijn concurrenten uit. De manier waarop de 2534 kilo wegende SUV door de slalom en over ons handlingparcours beweegt, is beangstigend goed. De andere twee volgen op een afstand van meer dan drie seconden.

Een andere Porsche-traditie is dat je voor al dat plezier zeer diep in de buidel moet tasten. Onze test-Cayenne is uitgerust met alle denkbare sportieve hulpmiddelen die in de prijslijst staan en dan mag je ook wel iets verwachten op sportief gebied. Zo heeft-ie actieve rolstabilisatie, een systeem dat overhellen bij het nemen van bochten vrijwel volledig tegengaat, en vierwielbesturing. Die zorgt weer voor een enorme wendbaarheid en stabiliteit.



“Meer rijplezier dan de Cayenne kan geen concurrent bieden. ”

Voor de meerprijs van de keramische remmen kun je een leuke tweedehands auto op Marktplaats kopen, maar daar krijg je wel prestaties op sportwagenniveau voor terug. En toch voelt de Cayenne ondanks al die hulpsystemen aan alsof hij puur en direct met zijn bestuurder communiceert. Meer rijplezier dan de Cayenne kan geen enkele concurrent bieden, ook SUV's die niet aan deze test deelnemen staan geheid met de mond vol tanden.

Nu stelt BMW X5 teleur



Welke auto wordt tweede? Wij verwachtten dat het de X5 zou zijn en jij waarschijnlijk ook. Maar niets van dat al. Het gaat te ver om te zeggen dat BMW zijn merkimago te grabbel gooit, maar hij is minder goed dan de Touareg in staat om weerstand te bieden tegen de Porsche.

Het is niet zozeer het gewicht van 2505 kilo dat hem parten speelt, maar vooral de optionele vierwielbesturing. Deze reageert bijna te scherp rond de middenstand en wordt in het verdere stuurverloop juist gevoellozer. Daardoor moet je vaak stuurcorrecties uitvoeren. In extreem snel genomen bochten helt de X5 bovendien nogal over en dat is fnuikend voor het vertrouwen in de auto. De langste remweg met koude en warme schijven veroordeelt de BMW definitief tot de laatste plaats.

Volkswagen verrassend sportief



De VW Touareg R is op het handlingparcours zelfs nog een fractie trager dan de BMW, ondanks de sportbanden van Pirelli. Dat ligt niet aan de banden zelf, maar aan het ABS van de Touareg. Dat lijkt overweldigd te worden door de enorme grip van de Pirelli's, wat blijkt uit het feit dat de remmen als ze stevig aan de bak moeten na gedane zaken een korte adempauze nemen voordat ze hun werk hervatten. Maar dat is dan ook het enige, verder blinkt de Touareg uit met een welgemanierd en veilig rijgedrag.

