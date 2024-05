Test: Porsche 911 in SUV-formaat jaagt BMW X5 en Volkswagen Touareg stuipen op het lijf

Tests

De BMW X5, Porsche Cayenne en Volkswagen Touareg zijn ondingen in drukke binnensteden. Maar met hun trekgewicht, ruimte en comfort spelen ze belangrijke andere troefkaarten uit. Wat is de meest praktische van het stel?

Zelfs de dorst van mastodonten als BMW X5 xDrive50e, Porsche Cayenne E-Hybrid en Volkswagen Touareg R is te temmen. Als plug-in hybride verandert hun niet te stillen dorst in een zeer beschaafde consumptie. In de stad blijven het ondingen voor fietsers en voetgangers, maar de eigenaren kunnen in elk geval zeggen dat ze niet alleen groot maar ook groen rijden.

De actieradius is enorm dankzij de motorencombinatie. En als je de drie auto's gebruikt waarvoor ze echt nuttig zijn, het trekken van grote aanhangers, heeft de PHEV-aandrijflijn zelfs grote voordelen. In dit eerste blog met dit drietal kijken we naar de ruimte, het trekgewicht en het comfort.



Heel veel bagageruimte



We beginnen op de plek waar deze auto's zich het minst thuis voelen: een krappe parkeergarage. Daarbij maken we dankbaar gebruik van de 360-gradencamera's om krassen op de velgen en onze ziel te voorkomen. Parkeerhulp en achteruitrijcamera's zijn op alle drie de auto's bovendien standaard.



In ruil voor het manoeuvreren krijg je enorm veel ruimte voor alle inzittenden plus bagage. Toch zijn er subtiele verschillen: het interieur van de BMW X5 biedt het meest luchtige gevoel, dankzij de grote glasoppervlakken. De Volkswagen Touareg heeft met 665 liter de grootste bagageruimte, maar met neergeklapte achterbank kan hij niet tippen aan de X5 (1720 liter). Een ander pluspunt van de BMW is het hoge laadvermogen van 695 kilo. De Touareg stelt daar maar 522 kilogram tegenover.

Volkswagen Touareg trekgewicht



Een groot voordeel van zowel de Volkswagen Touareg als de Cayenne is het trekgewicht van 3,5 ton. De X5 mag 'maar' 2,7 ton trekken. Om zo'n zware aanhanger van zijn plaats te krijgen, is een plug-in hybride ideaal. De elektromotor hoeft niet op toeren te komen om zijn trekkracht aan te spreken, je hebt meteen bij het wegrijden veel elektrische power tot je beschikking.

Zoals het hoort bij dure en moderne SUV's, kun je de BMW X5, Porsche Cayenne en Volkswagen Touareg uitrusten met een arsenaal aan veiligheidsfeatures. Alle drie de auto's beschikken over verschillende functies die autonoom rijden mogelijk maken.



BMW X5: topcomfort ...



Met hun geavanceerde onderstellen, inclusief luchtvering (standaard bij de BMW en VW) en adaptieve schokdempers, is het reiscomfort van dit drietal nauwelijks te overtreffen. Op lange afstanden is de X5 je ideale metgezel. Dat hij gemaakt is voor het comfortabel verslinden van duizenden kilometers, merk je aan zijn veersysteem. Het comfort is onberispelijk, met name op hoge snelheden. Dan worden alle oneffenheden gladgestreken alsof ze van roomboter zijn.

Bovendien is de geluidsisolatie zo goed voor elkaar dat je bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden vrijwel niets hoort van al het geklop en geboor. Ook de wind en de banden krijgen geen vat op je trommelvliezen. Niet dat de X5 alles goed doet, bij lagere snelheden veert de achteras nogal stevig in, terwijl de vooras juist heel soepel is.



Porsche Cayenne is echte topper



Kan niet beter, denk je dan. Maar wat de Porsche Cayenne laat zien, is nog indrukwekkender. Kenmerkend voor een Porsche, is dat de basisafstelling strak-sportief en de harmonie tussen voor- en achteras perfect is. Maar vooral de manier waarop de 911 in SUV-formaat asfalt van slechte kwaliteit verwerkt, maakt grote indruk. Zelfs bij het vereffenen van diepe sporen en vervelende kuilen blijft de carrosserie in balans.

Ook als je alleen aan de linker- of rechterkant op een kuil, hobbel, gat of putdeksel stuit, merk je daar weinig van. Bovendien bieden de optionele sportstoelen een perfect compromis tussen een comfortabele vulling en goede zijdelingse steun.

Natuurlijk is ook de Volkswagen zeker geen oncomfortabele auto. Maar vergeleken met de BMW en Porsche is de afstemming iets steviger en krijg je op hoge snelheid meer van de toestand van het wegdek mee. Ook het windgeruis dringt beter door tot het interieur. Met volle belading kan de Touareg evenmin tippen aan de X5 en Cayenne, in die toestand worden sommige oneffenheden lomp verwerkt.

