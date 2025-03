Porsche vindt dat jij nog een SUV op benzine nodig hebt

Nieuws

Porsche breidt zijn SUV-aanbod de komende jaren mogelijk verder uit. En nee, het gaat niet om de elektrische Cayenne die later dit jaar verschijnt. Sterker nog, de nieuwe SUV wordt geen EV.

Verrassend genoeg zou het model – dat nog niet officieel is aangekondigd – uitsluitend verkrijgbaar zijn met benzinemotoren en hybride-aandrijflijnen.

Dit nieuws kwam naar voren tijdens de jaarlijkse financiële vooruitblik van Porsche, waarin het merk aangaf een nieuwe SUV te overwegen. In een persverklaring gaf Porsche aan een onafhankelijke modellijn in het SUV-segment te overwegen, met een hoofdrol voor verbrandingsmotoren en hybride-aandrijflijnen.

Derde Porsche SUV

Als de nieuwe Porsche er inderdaad komt, zal het SUV-gamma van de sportwagenfabrikant bestaan uit de huidige, volledig elektrische Porsche Macan, de Porsche Cayenne die zowel met een benzinemotor, als met hybride en elektrische aandrijving beschikbaar wordt en een nieuw model waarbij de koper kan kiezen tussen benzinemotoren en hybride-opties.

Zevenzits Porsche?

Hoe groot de nieuwe SUV wordt, laat Porsche helaas nog in het midden. Mogelijk gaat het om de K1, een zevenzits model dat Porsche in 2022 aankondigde. Maar het kan ook iets heel anders zijn. Duidelijkheid laat nog even op zich wachten. Mocht Porsche inderdaad groen licht geven, dan verschijnt de SUV waarschijnlijk pas tegen 2030. De vraag is of de auto dan ook op op de Europese markt komt, of dat Porsche hem reserveert voor het Midden-Oosten en de Verenigde Staten.