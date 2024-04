Deze peperdure 7-zits SUV wordt de zesde elektrische Porsche

Nieuws

Je kijkt naar spionagefoto’s van de Porsche K1: de codenaam voor een grote elektrische SUV met zeven zitplaatsen. Hij staat in de planning voor 2027.

Niet alle foto’s van de Porsche K1 zijn even scherp, maar ze zijn dan ook van heel ver genomen. Toch zie je duidelijk dat het een enorme auto is: meer dan 5 meter lang, zo hoog als een SUV en groot genoeg voor zeven zitplaatsen. Beschouw het als een concurrent van de Mercedes EQS SUV en de BMW iX.

Wat moet Porsche met zo’n lel van een elektrische auto? Geld verdienen, natuurlijk! De Porsche K1 (de echte modelnaam weten we nog niet) is nu vier jaar in ontwikkeling komt boven de Porsche Macan en de Porsche Cayenne te staan. Dat zijn de bestverkochte modellen van het merk. De K1 zal het naar verwachting vooral goed doen in China en de Verenigde Staten.



De zesde elektrische Porsche

Voor wie de tel bijhoudt: de K1 wordt waarschijnlijk het zesde volledig elektrische model van Porsche. De Porsche Taycan was er al, de elektrische Macan is net nieuw en krijgt volgend jaar gezelschap van de Porsche Boxster en Porsche Cayman. Dan staat de teller op vier. De vijfde EV van Porsche is met potlood op de kalender van 2026 geschreven: de elektrische Cayenne.

Eerste auto op het nieuwe SSP Sport-platform

Gek genoeg weten we meer over de techniek van de K1, dan over het design. De CEO van Porsche heeft namelijk al verklapt dat de 7-zits SUV de eerste elektrische auto wordt op basis van een nieuw platform. Dat heet Scalable Systems Platform (SSP Sport) en veegt de vloer aan met het gloednieuwe PPE-platform van de elektrische Macan en de Audi Q6 e-tron.

Voor de specificaties moeten we terugvallen op geruchten: geen 800 maar 920 volt voor sneller opladen en een batterij van ruim 100 kWh, wat logisch is gezien de beoogde actieradius van 700 kilometer. Net zo belangrijk is de focus op binnenruimte: Porsche schijnt erop te hameren dat het SSP Sport-platform een lage vloer krijgt met diepe voetenbakken voor alle passagiers. Een platter accupakket zou daarbij helpen.



Porsche K1: prijs

Onze spionagefotograaf heeft geruchten gehoord dat de prijs van de Porsche K1 sowieso boven de 175.000 euro komt te liggen. Schrale troost: aangezien het een EV is, komt daar in ons land niet nog een miljoenmiljard euro aan bpm bij. Zoals gezegd staat hij in de planning voor 2027.