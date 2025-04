Denza Z9 GT: Chinees met 1000 pk en Mercedes-genen wil Porsche te lijf

Nieuws

Zou Mercedes al spijt hebben dat het ooit samen met BYD het premiummerk Denza heeft opgetuigd? Nog dit jaar komt de Denza Z9 GT naar Europa, een Porsche-concurrent met bijna 1000 pk ...

Denza werd in 2010 opgericht als een joint venture tussen BYD en Mercedes-Benz. Destijds dacht Mercedes waarschijnlijk nog dat de Chinezen voornamelijk op hun eigen markt zouden blijven. Maar inmiddels is BYD een wereldspeler, die ook zijn premiumtak buiten de eigen landsgrenzen aan de man wil brengen. En terwijl Mercedes het in China steeds lastiger heeft om z'n auto's te slijten, krijgt het Denza straks ook hier in Europa op z'n dak.

Als Mercedes goed had bestudeerd waar de laatste letter van de merknaam Denza voor staat, had Mercedes de bui kunnen zien hangen. Die A verwijst naar Aspirational, wat zoiets betekent als 'ambitieus'. Ook de overige letters verwijzen naar kernwaarden van het merk. De D staat voor Diverse en de E voor Elegance. Op zijn beurt verwijst de N naar Novel, oftewel vernieuwend. De Z staat voor Zenith, als symbool voor het hoogtepunt in verfijning.

Dankzij die oorspronkelijke samenwerking met Mercedes, kan de fabrikant zich nu op de borst slaan met de bewering dat Denza een unieke combinatie biedt van Europese luxe en design en Chinese knowhow op het gebied van elektrificatie.



Duits design

Hoewel Denza inmiddels volledig in handen is van BYD, zijn de Europese invloeden nog altijd aanwezig. Zo wordt het design aangestuurd door de Duitse ontwerper Wolfgang Egger, die voorheen actief was voor onder meer Alfa Romeo, Seat, Audi en Lamborghini.

Duitser of niet, Egger beheerst de Chinese kunst van het kopiëren uitstekend, want de Denza Z9 (sedan) en Z9 GT lijken verdacht veel op de Porsche Panamera en de - inmiddels niet meer leverbare - Panamera Sport Turismo, getekend door Michael Mauer. Of de sedanversie van de Z9 ook op de Europese markt komt, is nog even de vraag, maar dat de shooting brake-achtige Z9 GT hier wordt geïntroduceerd, staat wel vast.

Elektrisch en plug-in hybride

Op de thuismarkt wordt de Z9 niet alleen met een volledig elektrische aandrijflijn (965 pk, 100 kWh-batterij) aangeboden, maar ook als een vrijwel even krachtige plug-in hybride. Naar verluidt komen beide aandrijfvarianten dit najaar naar Europa. Daarmee mikt Denza dus niet alleen op de volelektrische Porsche Taycan (maximaal 1034 pk), maar ook op de Panamera E-Hybrid (maximaal 700 pk). Andere Europese mikpunten zijn ongetwijfeld de Audi A6 e-tron, BMW 7-serie, Mercedes S-klasse en Mercedes EQS.

Poepchique MPV van Denza

En om de Europeanen nog verder in het defensief te duwen, houdt Denza het niet bij de export van de Z9. Ook de Denza D9 komt naar ons continent. Denza zelf noemt het een MPV, wij vinden het meer een busje. En niet het mooiste busje dat we kennen.

Niettemin gaat de D9 volgens Denza 'de markt voor premium MPV’s opnieuw definiëren'. Daarvoor beschikt het model geavanceerde technologie en ultrazuinige aandrijflijnen 'op nieuwe energie'. Met die term verwijst moederbedrijf naar volelektrische en plug-in hybride auto's.



De vraag is wel of de Europese consument al toe is aan premiumauto's uit China. Vooralsnog slagen Nio en Xpeng er ook nog niet in om karrenvrachten auto's aan Europeanen te slijten.