Kijk nou eens: dit is de Mercedes-AMG Concept GT XX! Hij knipoogt naar de briljante C111-modellen van de seventies. Bomvol experimentele techniek – van wankelmotor tot turbodiesel, goed voor bijna 300 pk. Deze elektrische reïncarnatie doet daar ruim 1000 pk bij!

De AMG GT XX maakt gebruik van drie axiale fluxmotoren, een technologie die Mercedes deels overnam van de Britse elektromotorenwhizzkids van YASA. Deze motoren zijn compacter, lichter en krachtiger dan de klassieke radiale types.

Ze nemen maar een derde van de ruimte in, maar leveren een piekvermogen van meer dan 1.360 pk! Daarmee is de AMG GT XX in staat tot een topsnelheid van ruim 360 km/h. Nu alleen nog een stuk asfalt vinden waar dat legaal kan ...

De twee achterste motoren hebben elk hun eigen transmissie en koeling in één compacte behuizing. De derde motor – op de vooras – fungeert als ‘boostmotor’, die alleen meespeelt als het echt nodig is. En als je rustig aan doet - kuch - dan koppelt-ie gewoon af voor extra efficiëntie.

AMG-power zonder benzine – toch blijft het knallen

De ingenieurs uit AMG's thuishaven Affalterbach – bijgestaan door Formule 1-techneuten – ontwikkelden een gloednieuwe high-performance batterij met directe vloeistofkoeling rond elke cel. Dankzij deze techniek blijft de accu koel, ook als je constant het maximale uit de auto perst. En mocht je dat per ongeluk doen op weg naar Spa-Francorchamps, dan laad je in vijf minuten weer bij voor 400 kilometer actieradius. Bestel tijdens de laadpauze dus maar geen XL koffie.

De batterij draait op 800 volt, heeft een extreme energiedichtheid en maakt gebruik van een zelfontwikkelde celchemie met nikkel, kobalt, mangaan én aluminium.

Design: een snuf C111 en een vleugje Polestar

Visueel is het allemaal behoorlijk spectaculair. Kijk maar eens naar de Sunset-oranje lak, het fastback silhouet, de zwarte vlakken en de luchthappers in de motorkap en de voorruit die zo plat ligt dat je je afvraagt of je er nog door naar buiten kunt kijken.

Het doet allemaal denken aan de C111 II uit de seventies, net als de ronde achterlichten. Al heeft de conceptcar er zes, terwijl de C111 het met slechts twee moest doen. De toekomst-Mercedes voegt er ook nog een luchtrem aan toe, maar moet het dan weer doen zonder achterruit - net als de Polestar 4.

Een ander belangrijk verschil met de studiemodellen van weleer is dat de AMG GT XX vier traditionele portieren heeft, terwijl de C111 twee spannende vleugeldeuren had. Daar staat tegenover dat de blingfans worden bediend met lichtgevende laksegmenten. Ook praat de AMG met de buitenwereld door oplichtende boodschappen. En als je 'm aan de lader hangt, zie je precies wanneer hij weer klaar is om te vlammen.

Star Trek meets Formule 1

Binnenin is het minder knopjesparadijs, meer cockpit. De kuipstoelen zijn vast in de carrosserie gelijmd, het hemelbekleding is van kaal carbon en de middenconsole lijkt op een industriële kabelgoot met oranje hoogspanningsbuizen. De displays – uiteraard schermvullend – tonen animaties van je aandrijving alsof je op het punt staat gelanceerd te worden.

Behalve carbon, is voor het interieur ook zogeaamd biotech ‘leer’ gebruikt, vervaardigd van gerecyclede racebanden. Daarnaast kom je synthetische zijde uit bacteriën en 3D-geprinte zitkussens tegen. Via een bodyscan worden die helemaal afgestemd op jouw achterwerk - hoe sciencefiction wil je het hebben? Het stuur lijkt dan weer rechtstreeks afkomstig uit de Formule 1

Superieure aerodynamica met actieve wielen

De wielen van de Mercedes AMG GT XX zijn een hoofdstuk op zich. Ze hebben actieve aeroblades die zich openen voor extra remkoeling en sluiten voor een betere stroomlijn. Ze wekken hun eigen stroom op via het draaiende wiel en communiceren via Bluetooth met het brein van de auto.

Al met al is de aerodynamica tot in het extreme geoptimaliseerd, wat een luchtweerstandscoëfficiënt van 0,198 oplevert. Naast de actieve wielen beschikt de AMG GT XX ook over een actief airpanel en een bodem die het venturi-effect maximaal benut. Dit alles om de auto ook boven de 300 km/h aan de weg te laten kleven.

Niet alleen wedstrijdje verplassen

De CONCEPT AMG GT XX is meer dan designstudie of een wedstrijdje verplassen met de Chinese auto-industrie. Het is een technologieprogramma voor toekomstige AMG-modellen op het nieuwe AMG.EA-platform. Van accutechniek tot elektromotorontwerp: wat nu concept heet, rijdt straks in productie-AMG’s de showroom uit.

En eerlijk is eerlijk: wie zich nog afvraagt of elektrisch rijden spannend kan zijn, heeft hier het antwoord. De GT XX is misschien niet de wederopstanding van de C111, maar hij komt er akelig dichtbij.