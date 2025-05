Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 19 (2025)

Nieuws

Weer een week voorbij, tijd voor een terugblik. We zagen witte rook uit een schoorsteen in Rome komen, werden blij van een grondige Toyota-facelift, en minder blij van een actie van Volvo.

Top - Fijne gezinsauto wordt minder saai

De Toyota Corolla Cross is een fijne gezinsauto. Zuinig, betrouwbaar (want: Toyota) en ruim. Maar ook een tikkeltje saai. Daar komt verandering in met de gefacelifte versie, zie het bericht hieronder. Vooral als je voor de nieuwe uitvoering kiest, is de Corolla Cross opeens een stoer ding om te zien.

Top - Dit merk verkoopt EV's als een malle

Chauvinistisch als we zijn, zien we graag dat Europese merken goed verkopen. Dat is niet altijd zo, maar bij in elk geval één merk gaat de vlag uit. Welk merk dit is, ontdek je hieronder door op het bericht te klikken. Dan lees je ook de verklaring voor de goede verkoopresultaten.

Top - Kia PV5 provoceert VW ID.Buzz

Mochten we ooit timmerman worden, dan nemen we zo'n gave Volkswagen ID.Buzz Cargo om onze klanten te bezoeken. Maar ook de nieuwe Kia PV5 ziet er cool uit, zie het bericht hieronder. En check die prijs, zo houden we geld over voor een gereedschapsriem van fraai leer in plaats van polyester. En dan kunnen we ook nog riant op vakantie ...



Tip Ontdek de Volkswagen ID.7 Tourer Stel nu jouw ID.7 Tourer samen, de ruimste volledig elektrische stationwagen. Opgeladen tot 80% in 26 minuten. Stel samen

Flop - Mercedes CLA moet niks hebben van bepaalde snelladers

De nieuwe Mercedes CLA is zó vooruitstrevend op EV-gebied, dat hij niet kan snelladen bij de ‘oude’ snellaadstations van McDonalds en Lidl. Hoe dat precies zit en wat de nuchtere reactie van Mercedes is, lees je in het bericht hieronder.

Flop - Deze 2 opties zou elke bestelbus moeten hebben

Een flop uit bedrijfswagenland. Want waarom zijn de volgende opties niet standaard op élke bedrijfsbus? Snappen wij niet, want ze kunnen levens redden.

Flop - Volvo, wat doe je nou?

Volvo zonder een Estate is zoiets als Goede Tijden, Slechte Tijden zonder Ludo en Janine. Kan niet, mag niet. Toch wordt de opvolger van een ooit heel populaire Volvo-stationwagon een andere auto dan jij denkt, klik maar eens op het bericht hieronder.