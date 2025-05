Vernieuwde Toyota Corolla Cross (2025) zet grote muil op en doet Volkswagen na

Nieuws

De Toyota Corolla Cross viert zijn eerste lustrum met een opfrisbeurt. Vooral de neus wordt stevig gewijzigd. Een verbeterd comfort en een extra sportieve versie maken het plaatje compleet.

Volgens Toyota is het nieuwe ontwerp van de neus met honingraatgrille in carrosseriekleur 'afgestemd op de Europese smaak'. Maar grappig genoeg zagen we die nieuwe neus vorig jaar al bij de faceliftversie van de Toyota Corolla Cross voor de Latijns-Amerikaanse en Thaise markt ... Tenminste, als we kijken naar de Executive-versie (de donkerblauwe auto op de foto's).

Lichtbalk à la Volkswagen

Een ander opvallend kenmerk van die uitvoering is de wagenbrede lichtbalk die de koplampen optisch met elkaar verbindt. Alsof de Corolla Cross 'een Volkswagentje doet'. Al zijn er tegenwoordig natuurlijk ook tal van andere merken die dit designkenmerk hebben omarmd.

Opvallend grote muil voor Corolla Cross GR Sport

Nieuw voor de Toyota Corolla Cross is de GR Sport-uitvoering. Die mist de lichtbalk in de neus, maar compenseert dat met een muil waar de Grote Boze Wolf jaloers op zou zijn. De rastergrille van de GR Sport is trouwens gewoon zwart en wordt geflankeerd door een stel hoekige luchtinlaten. Het geheel oogt bruut, maar tegelijkertijd een beetje rommelig.

Nadruk op CROSS

Aan de achterkant verschillen beide uitvoeringen nauwelijks van elkaar en ook de verschillen met de huidige Corolla Cross zijn klein. De lay-out binnen de achterlichtunits is een tikje anders en het CROSS-deel van de modelnaam staat nu in koeienletters in de handgreep van de achterklep, terwijl 'Corolla' juist heel klein gehouden is.

Hoogwaardiger en stiller interieur

Aan de binnenkant valt vooral de hoogwaardiger ogende tunnelconsole op. Daarvoor zijn andere materialen gebruikt en hij wordt afgedekt door een soort van plateau in zwarte glimmende kunststof. Ook biedt de console meer ruimte voor smartphones.



Toyota belooft verder dat het draadloos opladen nu sneller verloopt en ook de connectiviteit voor Android is verbeterd. Een infotainmentpakket met 10,5-inch touchscreen is standaard, net als het 12,3 inch metende digitale instrumentarium.

Door extra isolatiemateriaal toe te passen, heeft Toyota het geluidscomfort van de Corolla Cross verbeterd. Ook de buitenspiegels dragen daaraan bij; ze zijn beter gestroomlijnd en veroorzaken minder windgeruis.



Corolla GR Sport krijgt aangepast onderstel



De eerdergenoemde GR Sport-uitvoering is nieuw voor de Corolla Cross en onderscheidt zich niet alleen met z'n opvallende neus. Ook de 19-inch wielen moeten voor een uitdagender uitstraling zorgen, met als de GR Sport-logo's, die je ook binnenin aantreft. De ophanging is sportiever afgestemd en met 10 mm verlaagd.



Daarnaast staat de stuurbekrachtiging een tandje strakker en kan de ware enthousiasteling met schakelflippers spelen. Daarbij kan hij het beste meteen de Sportmodus activeren, die voor een bijteriger gedrag van de remmen én de motor zorgt. Over de motor gesproken; daaraan is niets gewijzigd. Als vanouds wordt de Corolla Cross geleverd met een hybride-aandrijflijn die naar keuze 140 of 180 pk levert.



Wanneer komt de nieuwe Corolla Cross naar Nederland?

De nieuwe Toyota Corolla Cross staat komende zomer bij de Nederlandse Toyota-dealers. De sneller ogende GR Sport laat ironisch genoeg tot de herfst op zich wachten. Toyota Nederland zegt nog even niks over de prijzen. Zodra die bekend zijn, melden we dat hier.