Toyota Corolla Cross (2022): 3 voordelen en 3 nadelen

De Toyota Corolla Cross is voor Toyota een belangrijke aanwinst. Ten opzichte van de Toyota C-HR en de Yaris Cross heeft hij een aantal pluspunten, maar het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. 3 voordelen en 3 nadelen van de Toyota Corolla Cross.



We hebben de internationale persintroductie nog maar nauwelijks achter de rug, of de Nieuwe Toyota Corolla Cross staat al bij de dealer. Voorlopig alleen als 2.0 Hybrid met 197 pk. De vanafprijs bedraagt 37.995 euro. Daarmee nestelt hij zich keurig tussen de twee bestsellers in dit segment: de Kia Niro en de Volvo XC40. De Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid met 140 pk volgt over ruim een halfjaar en wordt naar schatting 2000 tot 2500 goedkoper.





+ Voordeel 1: de Corolla Cross biedt wél een fijne instap en veel hoofdruimte

Tot 2021 had Toyota alleen de C-HR in het segment der compacte crossovers. De Toyota RAV4 is duidelijk groter dan de Corolla Cross, en de Yaris Cross is pas sinds juni 2021 op de markt. En terwijl de C-HR en de Yaris Cross hopeloos falen als het om instapgemak voor de achterpassagiers gaat, biedt de Corolla Cross juist ruim toegang tot de achterbank.



Benieuwd waneer de goedkopere Corolla Cross Hybrid 1.8 bij de dealer staat?



Aanmelden

Als ontvanger van onze gratis nieuwsbrief kom je er vanzelf achter!



Ook de Toyota Corolla hatchback en de Corolla Touring Sports moeten in dit opzicht hun meerdere erkennen in de Corolla Cross. Een bijkomend voordeel van de (1,62 meter hoge) Corolla Cross, is de riante hoofdruimte achterin. Ook mensen van bovengemiddelde lengte stoten hun hoofd niet.





+ Voordeel 2: de Toyota Corolla Cross heeft een geheel nieuw infotainment, maar ook fysieke knoppen

Toyota meldt trots dat de Corolla Cross de primeur heeft van Toyota's nieuwe multimediasysteem. Gelukkig uit die trots zich niet in een screen-only-bediening, waarin sommige merken doorslaan. De Japanners zijn zich evenmin te buiten gegaan in hippe, maar o zo onhandige sliders. Onder het 10,3-inch infotainmentscherm zijn nog altijd duidelijke knoppen voor de klimaatbeheersing en volumeregeling. Hoera!

+ Voordeel 3: de verbeterde hybride-aandrijflijn biedt meer power, maar is nog altijd zuinig

Wij reden de 197 pk sterke Corolla Cross 2.0 Hybrid. Die is altijd goed bij de les, zorgt voor een sprinttijd van 0-100 km/h van 7,6 seconden, en neemt gemiddeld volgens de WLTP-norm genoegen met 5,0 tot 5,3 liter benzine per 100 kilometer (1 op 18,9 tot 1 op 20). Op constante snelheden is de nieuwe aandrijflijn ook mooi stil.



- Nadeel 1: de Toyota Corolla Cross is ongeschikt als caravantrekker

In Nederland zie je bijna geen suv of crossover zónder trekhaak. Nederlanders zijn nu eenmaal dol op caravans. Maar veel Corolla's Cross zullen trekhaakloos door het leven gaan. Simpelweg omdat de Toyota Corolla Cross nauwelijks een caravan aan de haak verdraagt. Met een maximaal trekgewicht van 750 kg is deze crossover hoogstens geschikt voor de superlichtgewichten in sleurhuttenland. Een vouwwagen kan meestal wel, maar de meeste Corolla's Cross zullen in de praktijk hoogstens een fietsendrager op de trekhaak meezeulen. Al dan niet in combinatie met een tent in de kofferbak.



- Nadeel 2: ongemakken voor kleinere bestuurders



Vaak beklagen we ons erover dat lange bestuurders hun benen of hoofden niet goed kwijt kunnen in bepaalde auto's. De Toyota Corolla Cross discrimineert juist bestuurders onder de 1,80 meter. Zo is de vrij korte middenarmsteun niet verstelbaar. Als je wat verder naar voren zit, tasten je rechter onderarm en elleboog dan ook in het luchtledige. De armsteun zit simpelweg te ver naar achteren. Ondertussen wordt je rechter onderbeen onheus bejegend door de nogal harde beugel die links van de middenconsole zit. Vooral in bochten is dat onprettig.



- Nadeel 3: B-stand transmissie Toyota Corolla Cross werkt op de zenuwen



Met de keuzehendel van de transmissie in de B-stand kun je extra remenergie terugwinnen om de hybride-accu op te laden. Dat is goed voor de elektrische actieradius en zorgt zo voor een lager benzineverbruik. Helaas is het gebrom van de verbrandingsmotor daarbij zo prominent en langdurig, dat-ie je doet denken aan ome Piet van vroeger. Die raakte op familiefeestjes steevast aangeschoten en ging dan aan neefjes en nichtjes laten horen hoelang hij een scheet kon vasthouden. Dat was even lachwekkend, maar al snel werd het reuze irritant.