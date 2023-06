TEST Toyota Corolla Cross - zo zuinig (of onzuinig?) is deze hybride suv

De Toyota Corolla Cross 2.0 Hybrid heeft een verbruik van 5,1 l/100 km gemiddeld (1 op 19,6). Tenminste, op papier. Maar hoe zuinig of onzuinig rijdt de Toyota Corolla Cross op de weg? We zochten het voor je uit met een 'zuinigheidsritje' van meer dan 2000 kilometer.

We vertrekken van Rotterdam en rijden richting Oostenrijk. Er stapt een passagier in en er gaat een flinke lading vakantiebagage mee. De Corolla Cross die we ook meenemen, is uitgerust met de nieuwste, vijfde generatie hybride-aandrijflijn van Toyota, en in die zin is de hybride suv dus een nazaat van de eerste Toyota Prius uit 1997. Deze jarenlange ervaring is duidelijk merkbaar. Of beter gezegd: niet. Je moet op het digitale instrumentarium kijken om te zien welke krachtbron aan het werk is, de elektro- of de verbrandingsmotor. Dat beide elkaar continu afwisselen, daar merk je nauwelijks iets van.

High Power Hybrid

De benzinemotor is een 2,0-liter viercilinder. Het systeemvermogen bedraagt 197 pk. 'High Power Hybrid', noemt Toyota deze variant trots, maar dit keer willen we vooral uitproberen hoe zuinig hij is. Daarbij gaan we niet overdrijven, want we willen achter ons geen recordfile veroorzaken. Tot de grens met Duitsland houden we ons braaf aan de maximumsnelheid. Daar laat de boordcomputer een gemiddeld verbruik zien van 5,5 l/100 km, oftewel 1 op 18,2. Daar hoefden we niet ons best voor te doen. Gewoon een kwestie van goed anticiperen door bijvoorbeeld het gaspedaal los te laten zodra je een rotonde ziet opdoemen. Vervolgens schakelt de Corolla Cross zijn benzinemotor uit en 'zeilt' hij verder op elektrokracht.

Omdat we in Duitsland niet steeds 'klem' willen zitten tussen de vrachtwagens, voeren we de snelheid met enige regelmaat op tot zo'n 160 km/h. We zien het gemiddelde verbruik dan ook langzaam stijgen naar 6,0 l/100 km (1 op 16,7) en uiteindelijk tot 6,3 l/100 km (1 op 15,9). Gezien de hoge gemiddelde snelheid valt dat alleszins mee.

We checken ook de actieradius van volledig elektrische auto's; die vind je in onze nieuwsbrief:

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Geen druppel benzine

Wanneer we op de autobahn de adviessnelheid van 130 km/h aanhouden, geeft de boordcomputer 7,5 l/100 km aan (1 op 13,3). Met grote regelmaat passeren we wegwerkzaamheden waar we maar 80 km/h mogen en soms geldt er nog een lager maximum. Juist dan biedt de hybride-aandrijflijn uitkomst. De benzinemotor stopt ermee en geeft het werk uit handen aan de elektromotor. Dan verbruikt de Toyota uiteraard geen druppel benzine en zien we het gemiddelde verbruik dalen tot 6,1 km/100 km, oftewel 1 op 16,4. Heel netjes. Ook heuvelafwaarts – zoals in het zuiden van Duitsland vaak gebeurt – houdt de verbrandingsmotor zich koest en zoeft de Japanse suv op elektrokracht verder.

Soms erbarmelijke staat

Eenmaal op de plaats van bestemming, geeft de boordcomputer een gemiddeld verbruik van 6,0 l/100 km (1 op 16,6) aan. Dat is een keurig cijfer, gezien het formaat (4,46 m lang) en het gewicht (ruim 1500 kg) van de Corolla Cross. Prettige bijkomstigheid is dat we uitgerust aankomen. Het TNGA-onderstel (Toyota New Global Architecture) is heel uitgebalanceerd en biedt veel comfort. De soms erbarmelijke staat van het Duitse asfalt - vandaar de tsunami aan wegwerkzaamheden - krijg je als inzittende nauwelijks mee. Ook de stuurinrichting is fijn. De Corolla Cross rijdt als op rails door bochten, waarbij niet te veel beweging in de koets zit.

Eindresultaat

Op de terugweg is het qua brandstofconsumptie van hetzelfde laken een pak. Op de autobahn uitschieters naar 6,3 l/100 km gemiddeld, maar eenmaal in Nederland duikelt het actuele verbruik weer naar beneden naar 5,0 l/100 km. Als eindresultaat na ruim 2000 kilometer noteren we een gemiddelde van 6,0 l/100 km (1 op 16,6). Daar valt werkelijk niets op aan te merken.

Er kleeft ook een 'maar' aan de Toyota Corolla Cross, die lees je in de volledige zuinigheidsrit in Auto Review 06/2023.