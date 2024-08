Tests

Net als de Renault Scenic mikt de Renault Symbioz E-Tech Hybrid op automobilisten die dol zijn op hun gezin, maar juist niks hebben met stekkeren. Tegelijk vist de Symbioz in dezelfde vijver als de Toyota Corolla Cross.

Wat valt op aan de Renault Symbioz (2024)?

Met deze eerste vraag hebben we meteen het grootste pijnpunt van de Renault Symbioz te pakken. In het huidige Renault-gamma is hij qua ontwerp gewoon de zoveelste crossover. Hij lijkt sprekend op de Renault Scenic, en ook de verwantschap met de Renault Austral is groot.

Het opvallendste design is weggelegd voor de forse lichtmetalen wielen: 18-inch is standaard, vanaf de Esprit Alpine rijd je rond op apart ogend 19 inch. Wie goed kijkt, ziet in de neus diverse halve Renault-logo's terugkomen, zowel in de grille als in de dagrijverlichting. De achterkant ademt juist opvallend weinig merkidentiteit. De geknepen achterlichten zouden ook van een Kia, Seat of Skoda kunnen zijn.

Met zijn lengte van 4,41 meter schurkt de hybride Symbioz ook dicht tegen de elektrische Scenic aan (4,47 m). De Austral – die ook leverbaar is als 200 pk sterke hybride - is maar 10 centimeter langer. Wat ook opvalt is dat Renault voor de Symbioz een andere hybride-aandrijflijn heeft gekozen dan voor de Austral. Terwijl de duurdere Austral een 1,2-liter driecilinder turbomotor combineert met zijn elektrohulpje, monteren de Fransen in de neus van de Symbioz E-tech Hybrid een 1,6-liter viercilinder zónder turbo.



Wat is goed aan de Renault Symbioz?

Dat Renault met de Symbioz vooral op gezinnen met kinderen mikt, zie je niet alleen weerspiegeld in het ruimteaanbod. Je voelt het ook wanneer je achter het stuur zit. De 143 pk die de turboloze benzinemotor en z'n elektrische maat genereren, is immers verre van kinderschokkend.

Denk nu niet dat de Symbioz een slome duikelaar is. De honderdsprint neemt 10,4 seconden in beslag en de tussenacceleraties verlopen bijzonder vlot. Toch is-ie lekker zuinig. Volgens de WLTP-testcyclus neemt hij genoegen met 4,7 l/100 km (1 op 21,3), in de Nederlandse praktijk verwachten we zeker 1 op 18 te kunnen halen. Zijn jouw kinderen grote achtbaanfans en hebben ze een beresterke maag, kies dan de sportstand in het My Sense-menu. Daarmee wordt de gasrespons iets directer en trekt de auto langer door in de acht automatisch gekozen versnellingen.



Over menu’s gesproken, in de Renault Symbioz heeft het infotainmentsysteem Google als basis en dus kan ieder Android-kind de was doen. Roep 'Hey Google' en de auto fikst van alles voor je; niet alleen de routebegeleiding, maar ook de instelling van de klimaatregeling. Onder het scherm vind je een rijtje mooie knoppen voor wie liever zelf de (klimaat)controle neemt. De audio-instellingen regel je als vanouds met de bekende Renault-satelliet rechts aan de stuurkolom. Links van het stuur vind je de onder meer de My Safety-toets, waarmee je alle interactieve veiligheidssystemen kunt aan- en uitzetten. Dat scheelt weer een piepje of drieëntwintig.

Net als de Renault Scenic, heeft de Symbioz een verschuifbare achterbank. Daarmee kun je de bagageruimte variëren van 492 tot 624 liter, en de beenruimte van de achterpassagiers van prima tot nul.

Wat kan beter aan de Renault Symbioz E-Tech Hybrid?

Volgens de persafdeling van Renault heeft de Symbioz hetzelfde DNA als een aantal van zijn multifunctionele voorgangers. Daarbij halen de Fransen heel specifiek de Renault 16 naar voren. In 1965 was dat de eerste grote middenklasser met voorwielaandrijving en een vijfde deur. De achterbank was op velerlei manieren verstelbaar en ook technisch had de 16 een aantal bijzonder vernieuwende trekjes. Verser in het geheugen liggen de Espace en de Scenic. Met hun klaptafeltjes, uitneembare stoelen en talloze opbergmogelijkheden waren dit echt ideale gezinsauto’s. Daarbij steekt de Symbioz met enkel een verschuifbare achterbank een beetje karig af.

De hybride-aandrijflijn werkt in de Symbioz E-tech Hybrid een stuk rustiger dan we ons herinneren uit eerdere Renault-modellen. Toch lijkt de communicatie tussen de motoren en de transmissie op rotondes en bij een vlotte rijstijl nog wat stroef te gaan. Op zulke momenten voelen we wat twijfel, met als resultaat een enigszins vertraagde reacties op het gaspedaal. Op andere momenten blijft de motor weer wat te lang in de hoge toerentallen hangen. Daarmee lijkt de auto te willen onderstrepen dat-ie bedoeld is als gezinsauto en niet als racemonster.

Wanneer komt de Renault Symbioz E-Tech Hybrid en wat is de prijs?

Eind augustus staat de nieuwe Renault Symbioz in drie uitvoeringen bij de dealer. De hybride-aandrijflijn is in alle gevallen gelijk, alleen op het gebied van luxe en aankleding wijken ze van elkaar af. De instapper heet Techno en heeft een vanafprijs van 36.490 euro.

Daarmee is-ie iets goedkoper dan de hybride bestseller in dit segment, de Toyota Corolla Cross Business. Die biedt ongeveer dezelfde prestaties, maar heeft minder ruimte op de achterbank en ook de uitrusting is wat kariger. Zo mist de Toyota ten opzichte van de Renault keyless entry, een in hoogte verstelbare passagiersstoel, een draadloze oplaadmogelijkheid voor de smartphone en een verschuifbare achterbank. Verder staat de Symbioz op 18-inch lichtmetaal en moet de Corolla Cross het met een maatje kleiner doen.

Boven de Techno staat de sportief aangeklede Esprit Alpine (38.690 euro). Tot de standaarduitrusting behoren 19-inch wielen, een verwarmbaar stuur en diverse sportieve opleukers aan de binnen- en buitenkant. Topper van de reeks is de Iconic-uitvoering. Daarvoor vraagt de dealer 40.390 euro, maar dan beschik je ook over een elektrisch bediende achterklep, een extra luxe bekleed interieur, elektrisch verstel- en verwarmbare stoelen en een verwarmd stuur.

Verder weet je je in de Iconic beschermd door een hele reeks aan extra veiligheidssystemen. Daaronder is onder meer een waarschuwing voor achterlangs kruisend verkeer (met remingreep) en de Occupant Safety Exit. Dat ziet erop toe dat je bij het uitstappen geen achterop komende fietsers met het portier tegen de klinkers mept.

Wat vind ikzelf van de Renault Symbioz E-Tech Hybrid?

Nee, ik vind de Renault Symbioz geen giant step for car kind, zoals sommige voorgangers dat misschien wel waren. De vergelijking met de Renault 16, de Scenic en de Espace is wat mij betreft dan ook misplaatst. Wel is de Symbioz een zeer geslaagde gezinsauto. Hij combineert een aangenaam comfort en veel ruimte met een zuinige aandrijflijn, een beschaafd gewicht en een mooie uitrusting. Of je het Iconic-interieur met z'n goudkleurige stiknaden mooi vindt, is een smaakzaak. Jammer dat het design nogal braaf is en zo sterk lijkt op dat van zijn broers.