Mitsubishi gaat zijn modellengamma in Europa uitbreiden. Daarvoor hoeft het merk zijn creatieve sappen niet te laten vloeien - de modellen worden wederom afgekeken bij Renault. De grote vraag is: heeft Mitsubishi de juiste modellen gekopieerd?



Jarenlang speelde Mitsubishi een marginale rol in Europa. Vorige jaar brachten moderne versies van de Mitsubishi Colt en Mitsubishi ASX nieuw leven in de brouwerij. De Japanners hadden de modellen van de plank van concerngenoot Renault gehaald. De Colt is een vermomde Clio, en de ASX een Captur met een Mitsubishi-logo.

Om welke Renaults gaat het?

‘Beter goed gejat dan slecht bedacht’ moet ergens op een tegeltje aan de muur hangen in het hoofdkantoor van Mitsubishi, want ook de twee nieuwe modellen zijn kopieën van Renaults. Om te achterhalen om welke modellen het gaat heeft Mitsubishi - naast het beeld met twee auto’s onder doeken die je boven dit artikel ziet - enkele hints gegeven.

Het gaat om twee SUV’s in het C-segment. Eentje is leverbaar als mild hybride of met een volwaardige hybride aandrijflijn, de andere is een EV. Onze conclusie is dat het om de Renault Symbioz en Renault Scenic moet gaan. Maar zijn dit wel de juiste keuzes voor Mitsubishi?

De Renaults (links) naast hun Mitsubishi-kopieën (rechts)

De Scenic-kloon begrijpen we …

Om te beginnen met de laatstgenoemde: de Renault Scenic E-Tech is verkozen tot Auto van het Jaar 2024 en verkoopt prima. In de maand september werd de Scenic 249 keer op kenteken gezet en is daarmee het op twee na populairste model van Renault. Alleen de Renault Clio (501) en de Renault Captur (350) gingen vaker over de toonbank. Daar komt bij dat Mitsubishi wel een EV kan gebruiken, een elektrische auto ontbrak nog in het aanbod.

… maar de Symbioz niet

Met dat gebrek aan elektrische Mitsubishi's in ons achterhoofd, hadden we een tweelingbroertje van de Renault Megane ook logisch gevonden. Een betaalbare EV a là de Renault 5 zou helemaal mooi zijn geweest, maar die maakt deel uit van het Renault-DNA en is vermoedelijk off limits.



Mitsubishi kiest echter voor de Symbioz. Daarmee willen de Japanners het gat tussen de Mitsubishi ASX en de nieuwe Mitsubishi Outlander opvullen. Maar hoe groot is dat gat nu helemaal? Als je het ons vraagt, grijpt Mitsubishi gewoon elke kans aan om SUV's toe te voegen aan het modellengamma.