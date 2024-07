Renault Scenic E-Tech Electric: actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

De elektrische Renault Scenic heeft een indrukwekkende actieradius van 625 kilometer (WLTP). Maar wat is zijn échte bereik? Dus hoe ver kom je als met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

De Renault Scenic E-Tech Electric heeft een gigantische batterij van 87 kWh en dat verklaart hoe hij volgens de WLTP tot wel 625 kilometer ver komt op een acculading stroom.



Ideaal weer voor een groot rijbereik

Onze testauto is zo’n EV87 220 pk Long Range, maar dan in de Esprit Alpine-uitvoering. Die heeft grotere wielen dan het basismodel (20 i.p.v. 19 inch) en dat zal het rijbereik logischerwijs geen goed doen. Renault mag voor onze sportieve uitvoering dan géén hoger stroomverbruik communiceren, de RDW vermeldt voor onze testauto een WLTP-actieradius van 603 kilometer. Dat is ons streven.



We testen de Renault Scenic E-Tech Electric overdag onder ideale omstandigheden: het is 22 graden, droog en bijna windstil. Kortom, als er één dag is waarop de elektrische Scenic optimaal presteert, dan is het vandaag wel. Voor de 130 km/h-test draaien we ’s avonds opnieuw de snelweg op en dan is het afgekoeld tot 17 graden.



Renault Scenic E-Tech Electric: actieradius bij 100 km/h

Bij 100 km/h neemt de elektrische Renault Scenic genoegen met 16,4 kWh/100 km. Rijd je een volle batterij met een bruikbare capaciteit van 87 kWh helemaal leeg, dan kom je 530 kilometer ver.

Nou is een stroomverbruik van 16,4 kWh/100 km keurig, maar ook weer niet bespottelijk zuinig. De Volkswagen ID.5 (actieradius) en de Toyota bZ4X (actieradius getest) duiken er zelfs nog iets onder, maar de kracht van de Scenic is dat riante accupakket van 87 kWh. De ID.5 heeft 77 kWh en Toyota gaat niet verder dan 64 kWh en dus komen beide EV's toch minder ver op een acculading stroom.



Renault Scenic EV: actieradius bij 130 km/h

Bij 130 km/h heeft de Auto van het Jaar 2024 beduidend meer honger. Hij verbruikt tijdens ons 100 kilometer lange testrit exact 26,0 kWh/100 km. Dat komt neer op een 130 km/h-actieradius van 334 kilometer.

Het verschil in stroomverbruik tussen 130 en 100 km/h rijden, is dus bijna 10 kWh/100 km. Goed om te weten als je door de Lage Landen scheurt en twijfelt of je de volgende laadpaal wel gaat halen: ga langzamer rijden, want dat scheelt een slok op een borrel.

Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP - 603 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 530 km - 88%

Actieradius 130 km/h - 334 km - 55%

Conclusie

Tijdens onze actieradiustest van de Tesla Model Y Long Range RWD vroegen we ons al af hoe de Renault Scenic met 87 kWh zou presteren. Welnu: hij is minder zuinig dan de Model Y, maar dankzij de grotere batterij komt-ie toch iets verder op een acculading stroom. Het is 510 versus 530 kilometer.

Dan moet je wel honderd rijden, want bij 130 km/h loopt het verschil in stroomverbruik tussen de Tesla en de Renault verder uiteen tot het punt dat de Model Y weer het grootste uithoudingsvermogen heeft.