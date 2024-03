Zevenzits Peugeot E-5008 is 3x riant: met ruimte, actieradius en garantie

Nieuws

EV's met standaard zeven zitplaatsen zijn zeldzaam en duur. Wat dat betreft wordt de Peugeot E-5008 een unicum in zijn klasse. Ook op het gebied van actieradius en garantie heeft de elektrische Peugeot 5008 veel te bieden. En: hij komt er ook als mild hybrid.



Een grote, hoge elektrische auto met standaard ruimte voor zeven inzittenden: als er één Europees merk is waarvan je zo'n concept verwacht, is het Renault. Beetje pijnlijk dat het erfgoed van de Renault Espace te grazen wordt genomen door een elektrisch model van concurrent Peugeot.

Maar Renault is niet de enige fabrikant die door Peugeot wordt afgetroefd met de zevenzits E-5008. Onder Europese merken is de Mercedes EQB de enige elektrische zevenzitter in dit segment. Maar alleen als je ervoor bijbetaalt. De verlengde Volkswagen ID.Buzz en de Volvo EX90 zijn veel groter en duurder.

Groter dan Peugeot E-3008

Recht van voren en recht van achteren gezien lijkt de nieuwe Peugeot E-5008 als twee druppels water op de Peugeot E-3008. Als je hem van opzij bekijkt, wordt dat een ander verhaal. Dan zie je dat de daklijn van de E-5008 verder doorloopt en dat de auto duidelijk langer is. Zowel met zijn totale lengte (4,79 m) als met zijn wielbasis (2,89 m), troeft de E-5008 zijn kleinere broer met zo'n 15 centimeter af.

Actieradius Peugeot E-5008 (2024)

De E-5008 is gebouwd op het STLA Medium-platform van Stellantis en wordt in de herfst van 2024 leverbaar in twee uitvoeringen, Allure en GT, drie optiepakketten en drie elektrische aandrijflijnen. Het vermogens zijn 213 pk, 231 pk met een extra grote actieradius, en 322 pk. De krachtigste versie beschikt over twee elektromotoren en vierwielaandrijving. De actieradius van de Peugeot E-5008 varieert van 500 tot 660 kilometer.

Voor het snelladen kan de nieuwe E-5008 een vermogen tot 160 kW aan. Daarmee laad je er in 10 minuten 100 kilometer actieradius bij. Opladen van 20 naar 80 procent duurt ongeveer een halfuur. Een warmtepomp staat bij de meeste Stellantis-modellen vreemd genoeg op de optielijst, zo ook bij de Peugeot E-5008. Bij de onlangs door ons gereden Renault Scenic E-Tech is die gewoon bij de prijs inbegrepen.

Nieuwe Peugeot 5008 ook als hybride

Hoewel Peugeot beweert een volledig elektrisch merk te willen worden, gaat het de E-5008 ook leveren als hybride. De Peugeot E-5008 Hybrid 136 e-DCS6 is een mild hybrid, uitgerust met een benzinemotor van 136 pk, gekoppeld aan een zesversnellingsbak met dubbele koppeling en een elektromotor. Daarmee bedraagt het WLTP-verbruik 5,7 l/100 km (1 op 17,5). In stadsverkeer kun je korte stukjes volledig elektrisch rijden. We proefden al eens van deze fijne aandrijflijn in de Citroën C5 Aircross

Made in France



Peugeot lijkt net als Renault alvast voor te sorteren op strengere importregels voor in China gebouwde auto's waar de Franse president Macron voor pleit. De auto zelf, de elektromotor en het batterijpakket worden allemaal in het thuisland gebouwd, al vermeldt Peugeot dat de E-5008 'ook gebruikmaakt van batterijen van andere leveranciers' ...

Genereuze garantie

De vooroordelen over de vermeende technische 'gevoeligheid' van Franse auto's, tackelt Peugeot ook bij de E-5008 met een ongewoon lange fabrieksgarantie voor een Europees merk. Die geldt 8 jaar, met een maximum van 160.000 kilometer. Dat toont Peugeots sterke vertrouwen in de betrouwbaarheid van zijn nieuwste elektrische telg. Nu de autoliefhebbers nog bij wie de Duitse en Japanse vlaggen op het voorhoofd getatoeëerd staan.

Lijkt sterk op E-3008

Het design van de E-5008 is verre van anoniem, al vinden wij het jammer dat de auto wel erg sterk lijkt op de E-3008 en de 4008. Het dashboard van de Peugeot E-5008 is bij eerste oogopslag zelfs volledig identiek aan dat van de E-3008. Dat maakt het er niet minder fraai op trouwens. Het instrumentarium en het centrale touchscreen zijn geïntegreerd in één groot, gebogen panoramisch scherm.

Details van echt aluminium wordt afgewisseld door uitnodigende stoffen en met de instelbare sfeerverlichting kun je de cabine op je eigen gemoedstoestand afstemmen.

Binnenruimte Peugeot E-5008

Maar waar het bij een zevenzitter vooral om gaat, zijn de ruimte en de praktische gebruiksmogelijkheden. Zo is de bank op de tweede zitrij in twee delen verschuifbaar. De rugleuning is in drie delen (40/20/40) neerklapbaar en je kunt hem per deel in vijf verschillende hellinghoeken

zetten.

Bij veel zevenzitters moet je je in allerlei bochten wringen om op de derde zitrij te komen. Bij de Peugeot E-5008 zijn de stoelen op de tweede zitrij volledig kantelbaar en tegelijk naar voren verschuifbaar. Dit zou de gebruikelijke zevenzitters-acrobatiek onnodig maken, waarbij de derderangs bankzitters ook nog eens worden geholpen door extra wijd openslaande achterportieren. Da's extra handig gezien Peugeots bewering dat ook volwassenen helemaal achterin kunnen zitten.

Bagageruimte tot 1815 liter

Met alle zitplaatsen bezet houd je helemaal achterin nog 259 liter bagageruimte over. Als vijfzitter slikt de Peugeot E-5008 748 liter aan spullen. Met alleen de voorste zitplaatsen in functie heeft de bagageruimte maximaal 1.815 liter inhoud.

Peugeot waarborgt de veiligheid van de inzittenden en overige verkeersdeelnemers met in totaal zo'n 40 moderne veiligheidsvoorzieningen en rijhulpen. Om de elektrisch rijden zo relaxed mogelijk te maken, heeft de bestuurder diverse navigatie-opties tot zijn beschikking. Die integreert de benodigde laadpauzes optimaal in de reisplanning. Het begint erop te lijken dat steeds meer merken op dit gebied eindelijk iets van Tesla beginnen te leren.

De Peugeot E-5008 komt zoals gezegd in het najaar van 2024 op de markt, prijzen worden later bekendgemaakt.