8850 euro korting! Peugeot verkoopt EV met driedubbele subsidie

Nieuws

De pot met EV-subsidie is definitief leeg, waardoor je niet meer kunt rekenen op een duwtje in de rug van de overheid als je een elektrische auto koopt. Behalve dan als je bij Peugeot shopt: de Fransen strooien met kortingen die tot wel drie keer zo hoog zijn als het subsidiebedrag.



Peugeot heeft vier elektrische auto’s op de markt gebracht in een speciale uitvoering: de Avantage-serie. Hiermee profiteren klanten van fikse kortingen. Tevens gaat het niet om kale showroomlokkertjes - Peugeot installeert gratis gewilde opties. Daarmee loopt het voordeel nog verder op.

Voor al het laatste autonieuws schrijf je je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

3x EV-subsidie

De meest opzienbarende korting geldt voor de Peugeot e-208. Tot voor kort moest je minimaal 37.550 euro meenemen (Style), maar Peugeot haalt maar liefst 8850 euro van de prijs af. Instappen doe je dus nu vanaf 28.700 euro. Daarmee verdriedubbelt Peugeot de EV-subsidie van 2950 euro. Het gaat om de e-208 met een accupakket van 50 kWh, een actieradius van 361 kilometer en 136 pk.

Het blijft hier niet bij. Volgens Peugeot loopt het voordeel op tot wel 11.000 euro. De overige 2150 euro zit in opties die je normaal gesproken niet krijgt op de Style-uitvoering. Dan hebben we het bijvoorbeeld over parkeersensoren voor en achter en een warmtepomp. Geïnteresseerden moeten er wel snel bij zijn, want Peugeot heeft maar een zeer beperkte voorraad van 50 stuks van de actiemodellen.

Concurrentie e-208

8850 euro is een stevige korting, maar de Peugeot e-208 heeft dit ook wel nodig om competitief te blijven. Met de nieuwe vanafprijs duikt de e-208 onder de prijs van zijn technisch verwante broer, de Opel Corsa Electric. Deze is te bestellen vanaf 30.949 euro.

Verder kunnen klanten bij Stellantis shoppen voor de Citroen ë-C3 (vanaf 24.300 euro), de Fiat Grande Panda (vanaf 25.990 euro) en de Opel Frontera (vanaf 30.499 euro).

En dan heb je ook nog de nieuwe Renault 5 (vanaf 27.990) of de MG4 (vanaf 27.287 euro). Auto’s als de Leapmotor T03 (vanaf 19.950 euro) of de Dacia Spring (vanaf 18.950 euro) noemen we hier niet, aangezien deze EV’s een klasse lager opereren.



Ook in de actie

Naast de Peugeot e-208, zijn nog drie modellen van het merk goedkoper dan ooit. Zo is de Peugeot e-2008 tijdelijk niet vanaf 42.350 euro maar 39.400 euro te bestellen. Op de e-3008 en e-5008 biedt Peugeot geen korting, maar gratis opties als een warmtepomp, navigatie, adaptieve cruise control en een 360 graden parkeercamera.