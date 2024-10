Nieuws

Citroën heeft de Citroën C5 Aircross Concept onthuld. Het design sluit naadloos aan bij dat van de nieuwe Citroën C3, maar op één punt walst de nieuwe C5 Aircross over z’n kleine broer heen.

De huidige Citroën C5 Aircross kwam hier in 2018 op de markt, maar stamt eigenlijk al uit 2015. Hij valt op door z'n vriendelijke ronde vormen, maar dat is in 2025 over. Bij de introductie van de nieuwe Citroën C3 en ë-C3 gaf Citroën al aan dat de kleine crossover het startschot gaf voor een nieuwe designtaal. En inderdaad, ook de C5 Aircross Concept wordt gekenmerkt door scherpe hoeken en rechte lijnen. Uiteraard is alles wel een slag groter, want de C5 Aircross staat op het STLA Medium-platform van de Stellantis Groep, net als de Peugeot 5008 en de Opel Grandland.

Nieuwe Citroën C5 Aircross leverbaar als EV, hybride en met verbrandingsmotor



Dit betekent dat de Citroën C5 Aircross straks zowel volledig elektrisch wordt aangedreven, maar eveneens leverbaar wordt met hybride-aandrijflijnen en met verbrandingsmotoren. Ook wat dat betreft volgt de nieuwe C5 Aircross straks dezelfde weg als de C3 en de C3 Aircross.

Dubbel zoveel bereik als ë-C3



Maar er is één punt waarop de nieuwe C5 Aircross straks meedogenloos over de C3 en C3 Aircross heen walst. Tenminste, als het om de elektrische versies gaat. Want terwijl de ë-C3 en ë-C3 Aircross het moeten doen met een batterij van 44 kWh en een bereik van ruim 300 kilometer, komt de grote SUV straks tot wel 668 kilometer ver op een volle accu. Daarmee verdubbelt de C5 dus de actieradius van z’n kleine broertjes.

Want reken maar dat de elektrische Citroën C5 Aircross leverbaar wordt met de grote 98 kWh-accu die ook in de buik van de duurste Peugeot E-5008 ligt. Daarnaast komt er waarschijnlijk een batterijpakket van 73 kWh, goed voor een bereik van zo’n 500 kilometer.

Overigens troeft de C5 zijn broertjes niet alleen af met zijn elektrische bereik. Ook van het motorvermogen van de C5 Aircross kan de C3 alleen maar dromen. Dat gaat variëren van 136 pk voor de 1.2 Hybrid, en gaat via 195 pk voor de Plug-in Hybrid naar 210 en 236 pk voor de krachtigste elektrische versies. De C3 moet het tot dusver doen met 100 of 113 pk.



Langer en lager



Met zijn lengte van 4,65 meter wordt de nieuwe C5 Aircross 15 centimeter langer dan het huidige model. De hoogte (1,66 m) is juist met 3 centimeter afgenomen.

Hoewel de Citroën C5 Aircross Concept nogal hoekig oogt, is veel aandacht besteed aan de stroomlijn. De goede stroomlijn zorgt volgens Citroën voor een duidelijk groter elektrisch bereik. Zou je de huidige C5 Aircross met dezelfde elektrisch aandrijflijn uitrusten, dan zou die op de snelweg 30 kilometer minder ver komen dan de nieuwe. Elk detail van de auto, van de aflopende motorkap tot de strakke achterzijde, is ontworpen met een optimale luchtweerstand in gedachten.

Futuristische verlichting



Aan de voorzijde valt meteen de nieuwe lichtsignatuur op. Aan elke kant heeft de C5 Aircross Concept twee smalle led-strips, met wat verder naar binnen een dubbel led-blokje. We zijn benieuwd of deze aparte units de serieproductie halen. Die vraag stellen we ons ook bij de achterlichten. De bovenste exemplaren steken aan de zijkant uit als een stel messen en lijken ontworpen als guillotines voor opdringerige fatbikers.



Loungen in de C5 Aircross



Aan de binnenkant zorgt de grote wielbasis van het STML-medium-platform voor veel beenruimte. Ook belooft Citroën diverse innovaties in het interieur. De details daarover houdt de fabrikant nog onder de pet tot de officiële onthulling in 2025. Wel belooft Citroën een interieur dat aanvoelt als een lounge, waar comfort en welzijn centraal staan. Wel valt op dat Citroën het nadrukkelijk heeft over vijf inzittenden, terwijl de Peugeot 5008 een zevenzitter is.