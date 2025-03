Waarom de Opel Grandland plotseling 2000 euro goedkoper is

Nieuws

Bij de introductie van de nieuwe Opel Grandland ging Opel nog prat op het overzichtelijke leveringsprogramma met slechts twee uitrustingsniveaus. Die vlieger gaat nu niet meer op. Boeien! De Grandland wordt er lekker wel goedkoper door!

Tot voor kort moest je minstens 43.000 euro meebrengen als je bij de dealer aanklopte voor een nieuwe Opel Grandland (2024). Nou vooruit, dan kreeg je nog één euro wisselgeld terug. Vervolgens mocht je een 136 pk sterke mild hybrid Grandland 1.2 Turbo in Edition-trim mee naar huis nemen.



Luxer kon ook, zij het in slechts één niveau: de GS. Die was met zijn prijskaartje van 46.499 euro wel meteen 3500 euro duurder. Voor dat geld kreeg je als extra's onder meer een verwarmd stuur, AGR-gecertificeerde comfortstoelen, een achteruitrijcamera, een zwart dak, chiquere lichtmetalen wielen en een uitgebreider infotainmentsysteem met 16-inch scherm.

Voor de Grandland 1.6 Plug-in Hybrid (195 pk) was je 44.999 (Edition) of 48.499 euro (GS), kwijt. De volledig elektrische Grandland maakte je 45.999 (Edition, 73 kWh) tot 50.499 euro armer (GS, 92 kWh).

Nieuwe, goedkopere versie Opel Grandland

Vind je dat allemaal net een tikkie te duur? Dat snappen we best, al is de Grandland best een fijne SUV. Hij biedt een aangename portie ruimte, en wij maten met de elektrische versie een verbruik dat aardig dicht bij de fabrieksopgave lag.

Gelukkig is er nu de Opel Grandland als Business Edition. Met de meest bescheiden aandrijflijn en kun je hem al bestellen voor 40.999 euro. Oftewel: 2000 euro minder dan de Edition. En denk nu niet dat die Business Edition een uitgeklede versie is.



In tegendeel. Hij heeft gewoon automatische klimaatregeling met twee zones, hij staat op 19-inch lichtmetaal en heeft het uitgebreide infotainment van de GS aan boord. Vaak last van koude handen? Stuurverwarming is eveneens aanwezig. Zie het overzicht hieronder voor alle prijzen van de Grandland Business Edition. En mocht je dat nog niet weten: alle Grandlands hebben standaard een automaat.

Prijzen Opel Grandland Business Edition

Aandrijflijn Prijs (€) 1.2 Turbo Hybrid (145 pk) 40.999 1.6 Turbo Plug-in Hybrid (195 pk) 42.999 Electric 73 kWh (213 pk) 43.999

Mis geen prijsverlaging meer en meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!