Test plug-in hybride SUV's: dit is waarom je geen Volkswagen meer wilt

De plug-in hybride maakt een opmars. Momenteel is één op de tien nieuw geregistreerde auto's in Nederland een PHEV (plug-in hybrid electric vehicle). We hebben je al eerder verteld, dat het testkwartet - bestaande uit de Hyundai Tucson, de Opel Grandland, de Peugeot 3008 en de Volkswagen Tiguan - uitstekende prestaties leveren, maar bepaald geen benzinetempeliers zijn.

In Auto Review nummer 12/2021 maken we een uitgebreide prijsvergelijking tussen de vier testauto's. Opvallend zijn de verschillen tussen de Hyundai Tucson en de andere drie testauto's, vooral door de extra keuzemogelijkheden die Hyundai te bieden heeft voor zijn SUV met elektrische aandrijfhulp. Ook de tarieven voor full operational lease (zakelijke markt) pakken voor de Tucson voordelig uit.

Volkswagen Tiguan: volop ruimte en comfort, maar ...

Een complete standaarduitrusting, heel veel binnenruimte en een aangenaam rijcomfort. Eigenlijk heeft de Volkswagen Tiguan alles in huis wat je van een wat duurdere, middelgrote SUV mag verwachten. Als het dan toch een Tiguan moet worden, dan hebben we een tip voor je: bestel 'm met een adaptief gedempt onderstel. Dan ervaar je elke kilometer als businessclass.

Een soepel geveerd onderstel is hartstikke fijn op de snelweg, maar is in de regel geen garantie voor prettige rijeigenschappen. Op dit testonderdeel valt de Volkswagen Tiguan 1.4 TSI eHybrid door de mand: de sportieve bestuurder wordt meteen op z'n vingers getikt door het knipperend ESP-lampje, als blijk van onbegrip voor een (vrij) hoge bochtsnelheid. Waarbij het elektrisch stabiliteitsprogramma rigoureus ingrijpt. Ook op de remmenproef stelt de Tiguan teleur.

Peugeot 3008: weet niet goed wat hij met zoveel vermogen moet

De Peugeot 3008 HYbrid4 300 beschikt over twee elektromotoren, die in samenwerking met de 1,6-liter turbomotor goed zijn voor een gezamenlijk vermogen van 300 pk. Niet alleen door de sportieve GT Pack Business-uitvoering van de testauto, zijn de dynamische verwachtingen hooggespannen. Ook doordat de 3008-met-stekker is voorzien van vrij straffe schroefveren, krijg je al snel het gevoel in een sportwagen te rijden.

De Peugeot 3008 HYbrid4 300 doet een beetje denken aan een heetgebakerde Fransman op Zwarte Zaterdag: hij komt nooit tot rust. Wanneer de auto op het testcircuit mag uitrazen, noteert hij de snelste tijden - maar om nou van een sport-SUV te kunnen spreken? Dat gaat toch te ver. Simpelweg doordat de besturing te weinig feedback geeft. Het lukt je daarom niet om met de 3008 afstand te nemen tot de andere drie testauto's.

Opel Grandland: beter in balans dan zijn Franse neefje

De Opel Grandland Hybrid 4x4 is technisch identiek aan de Peugeot 3008 HYbrid4, met precies dezelfde aandrijflijn en exact dezelfde onderstel-hardware. Maar Opel vaart een andere koers voor wat betreft de afstemming van de wielophanging. De Grandland bewandelt het comfortabele pad, met een soepelere vering. Daardoor rolt de Opel fijnzinniger over een slecht wegdek dan zijn Franse evenknie.

Op het testcircuit, waar we op zoek gaan naar de grenzen van de auto's, merken we opnieuw dat de Opel Grandland beter in balans is dan de Peugeot. Weliswaar resulteert dat in een bescheiden tijdverlies op de slalom en de geklokte ronde, maar dat maakt de Grandland meer dan goed met zijn comfortabele onderstel. Opvallend is dat de Opel op de remmenproef beter presteert dan de Peugeot.

Hyundai Tucson: op alle onderdelen een ijzersterke aanbieding

Over de Hyundai Tucson 1.6 T-GDI PHEV valt eigenlijk geen kwaad woord te schrijven. Qua ruimte doet hij nauwelijks onder voor de Volkswagen Tiguan, hij is veruit de goedkoopste auto in deze test (het scheelt zomaar 10.000 euro ten opzichte van de Opel en Peugeot!), aan veercomfort geen enkel gebrek en er heerst een aangename rust aan boord.

Gezien de ingrediënten, zou je niet verwachten dat de Hyundai Tucson ook op het testcircuit hoge ogen gooit. Maar ondanks zijn vermogenstekort (265 pk ten opzichte van 300 pk) weet de Zuid-Koreaanse stekker-SUV verrassend genoeg in het spoor van de Opel en de Peugeot te blijven. De besturing is informatief en de remmen hebben een uitstekende vertraging. Kortom: de Tucson is comfortabel én biedt volop rijplezier.

Conclusie

In deze test wordt de Volkswagen Tiguan verslagen op het terrein waar het Duitse merk normaal altijd uitblinkt: de combinatie van goede eigenschappen. Niet dat de Tiguan ondermaatse prestaties levert in deze test, maar de Hyundai Tucson weet de lat simpelweg hoger te leggen. Sterker nog: kijkend naar het comfort en de rijeigenschappen, heeft ook de Opel Grandland een beter totaalpakket te bieden dan de Volkswagen Tiguan. Werk aan de winkel in Wolfsburg!.