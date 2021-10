Test Nissan Qashqai en Volkswagen Tiguan: wat is de beste suv als je van comfort houdt?

Veel mensen kopen hun auto met hun ogen; niet voor niets spenderen automerken extreem veel aandacht aan het design. Pro forma maken aspirant-kopers nog een rondje om de kerk, waarna de conclusie al snel luidt: 'hij rijdt best lekker'. Motorisch gaven we eerder de voorkeur aan de Nissan Qashqai, Ons advies als je van plan bent om je auto ook regelmatig voor grotere afstanden in te zetten: maak een lange proefrit, probeer hoeveel bagage erin past en neem het hele gezin mee. Dat is de enige mogelijkheid om de auto te beoordelen als lange-afstandscruiser.



Nissan Qashqai reageert fijngevoelig

Ook op ­comfortgebied kom je vaak meer over je auto te weten dan wanneer je uitsluitend Nederlandse kippeneindjes rijdt. Zitten de stoelen na 800 kilometer op één dag nog steeds lekker? En hoe doet het onderstel het op een ondergrond die meer op een pokdalig mijnenveld lijkt dan op een strak Nederlands biljartlaken?



Wil je op de hoogte blijven van onze belangrijkste eerste reviews en vergelijkende tests?



Aanmelden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Om met de Nissan Qashqai te beginnen: diens veren en schokdempers reageren bijzonder fijngevoelig op oneffenheden. Toch gaan ze niet onopgemerkt aan de inzittenden voorbij, doordat de auto daarbij nogal beweeglijk is. Overigens reageert de Qashqai in beladen toestand iets prettiger op hobbels en kuilen dan met alleen de bestuurder aan boord. Wat dat betreft is het dus een prima vakantie-auto.



Tiguan op hobbelige ondergrond

De Volkswagen Tiguan gedraagt zich op een hobbelige ondergrond minder als een kleuter met jeuk aan zijn billen. Nadere inspectie van de ­specificatielijst brengt aan het licht dat de Volkswagen een beetje vals speelt. Onze testauto is tegen een meerprijs van 990 euro namelijk voorzien van adaptieve schokdempers. Vooral op de kinderkopjes van die o zo pittoreske Belgische en Franse landweggetjes bewijst het Dynamic Chassis Control van de Volkswagen Tiguan zijn diensten.







Net als de fijne Ergo-­Active-stoelen trouwens, alleen moet je ook daarvoor bijbetalen. De achterpassagiers van de Tiguan zijn blij met de in delen verschuifbare achterbank. Op het meubilair van de Nissan krijg je zeker niet het gevoel zojuist op een pijnbank te hebben plaats­genomen. Alleen zijn de zittingen van zowel de voorstoelen als de achterbank aan de korte kant.

Welke suv is de beste op comfortgebied?



In de Nissan Qashqai zijn we beter te spreken over de werking van de klimaatregeling, maar daarmee dicht hij niet de puntenachterstand die hij heeft opgelopen. Vooral het meubilair en het onderstel van de Volkswagen Tiguan schatten we net wat hoger in. Daar hangt wel een prijskaartje aan, want in de geteste uitvoeringen zit er een prijsgat van ruim 10.000 euro tussen dit tweetal. Is de Nissan Qashqai je ruim en comfortabel genoeg? Dan heb je een dijk van suv aan de Japanner.

De volledige vergelijkende test van de Nissan Qashqai Mild Hybrid 158 tegen de Volkswagen Tiguan 1.5 TSI, lees je in Auto Review 10/2021. Inclusief meetgegevens, prijzen en specificaties.