Test: zo is de Nissan Qashqai de Volkswagen Tiguan de baas

Nissan past bij de nieuwe Qashqai 1.3 standaard mild-hybridtechniek toe. De Volkswagen Tiguan 1.5 TSI doet hier nog niet aan mee. Hij staat op een ouder platform dan de nieuwe Golf 8, die wél als mild hybrid 1.5 eTSI leverbaar is. De Tiguan moet het doen met de anderhalve liter metende en 150 pk sterke TSI-motor zonder elektrische ondersteuning.

Verbruik Volkswagen Tiguan

Dat de Volkswagen Tiguan nog een traditionele aandrijflijn heeft, zie je terug in het testverbruik. We noteren een gemiddelde van 8,4 liter per 100 kilo­meter (1 op 11,9). Daarvoor zetten we hem niet onmiddellijk in het schaamhoekje van de suv-klas, maar de Nissan laat zien dat het veel zuiniger kan. Zonder dat je daarbij hoeft in te boeten op vermogen of prestaties.

Wil je geen enkele test meer missen?

Aanmelden

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Verbruik Nissan Qashqai (2021)

Ondanks een cilinderinhoud van slechts 1,3 liter, sprokkelt de viercilinder van de geteste Qashqai 8 pk meer bij elkaar dan die van zijn Duitse ­concurrent. Daarmee sprint hij sneller van 0 naar 100 km/h, toch neemt-ie genoegen met slechts 7,1 liter benzine per 100 kilo­meter (1 op 14,1). Er zijn trouwens ook minder vermogende versies van de Qashqai (140 pk) en de Tiguan (130 pk) leverbaar, maar die zijn niet of nauwelijks zuiniger.

Zeventraps contra traploos

Dat de Volkswagen Tiguan een iets hogere topsnelheid heeft dan de Nissan Qashqai (202 vs. 199 km/h), vinden we niet zo interessant. Temeer omdat de zwaardere Duitser zich boven de 150 km/h schijnbaar meer moet inspannen dan zijn wat slankere Japanse concurrent. Bij lagere snelheden reageert de zeventraps DSG-bak van de Tiguan (meerprijs 2500 euro) juist lekker vlot op een ongeduldig gassende bestuurder.

De traploze transmissie van de Qashqai (2000 euro) heeft bij het tussentijds versnellen iets meer tijd nodig. Overigens heeft de CVT zeven voorgeprogrammeerde schakelstanden. Daarmee lijkt het schakelgedrag op dat van een conventionele automaat en blijft hinderlijk motor­gehuil achterwege.

Pijsvergelijking Qashqai en Tiguan

Dan nog even de prijzen. De Nissan Qashqai met 140 pk is leverbaar vanaf 33.890 euro. De geteste uitvoering met 158 pk, Xtronic-transmissie en Business Design-uitrusting kost 38.740 euro. Dat is ongeveer het prijsniveau waarop de Volkswagen Tiguan begint. Voor 38.990 euro heb je een Tiguan 1.5 TSI Life met 130 pk. Voor een Tiguan 1.5 TSI Life met DSG-bak moet je minimaal 43.490 euro reserveren. Kies je voor de R-Line Business +, dezelfde uitvoering als onze testauto , dan ben je 47.590 euro lichter wanneer je het dealerpand verlaat ... dat zijn toch wel verschillen die erin hakken.

De volledige vergelijkende test van de Nissan Qashqai en de Volkswagen Tiguan, inclusief alle meetgegevens, lees je in Auto Review 10/2021.