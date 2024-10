Plug-in hybride in het gedrang: slechtste van twee werelden

Nieuws

Automerken die Amerikanen in een plug-in hybride willen krijgen, kunnen beter wat anders proberen. Ze willen hem niet. En klanten die er wél een kopen, zijn ontevreden. Waarom is dat en hoe zit dat in Nederland?

We kennen allemaal het verhaal dat autofabrikanten graag vertellen: de plug-in hybride (PHEV) is een mooie tussenstap voor mensen die vanuit hun benzineauto niet de overstap durven maken naar volledig elektrisch. Een PHEV heeft én een benzinemotor, én een elektromotor. Je hoeft dus nooit bang te zijn dat je met een lege batterij stil komt te staan.

Maar in de Verenigde Staten koopt niemand een PHEV, blijkt uit een onderzoek van JD Powers. Het totale aandeel in augustus 2024 bedroeg daar maar 1,9 procent. Amerikanen kopen zelfs liever een echte elektrische auto: die maakte 9,4 procent uit van de totale verkopen. 10,4 procent van de nieuw verkochte auto’s in de VS was in augustus 2024 een hybride.

Prijs plug-in hybride: peperduur

In de Verenigde Staten is een plug-in hybride dan ook peperduur vergeleken met alle andere alternatieven. Zo is de gemiddelde PHEV-prijs 48.900 dollar (45.051 euro), terwijl een elektrische auto gemiddeld 36.900 dollar kost (33.995 euro). Een hybride kost in Amerika ongeveer evenveel als een EV: 37.700 dollar (34.733 euro).



Plug-in hybride in de praktijk onhandig

Maar er speelt nog iets. Autofabrikanten proberen de plug-in hybride te promoten als het beste van twee werelden. Maar in de praktijk vinden Amerikanen het juist een irritant compromis. Het totale kostenplaatje (aanschaf, onderhoud, benzine) valt veel kopers in de praktijk tegen, zo blijkt uit het onderzoek van JD Powers.

Ze klagen vooral over het gedoe: én de batterij opladen, én benzine tanken. Die benzinemotor is onderhoudsgevoeliger dan een elektromotor en voor de batterij moet je maar net een oplaadpunt vinden. Bovendien is de elektrische actieradius in de praktijk vaak veel lager dan wat de fabrikant voorschotelt.

Verder zien kopers van een stekkerhybride niet in waarom ze meer geld moeten betalen voor een model dat er precies hetzelfde uitziet als een goedkopere variant op benzine.

Dit onderzoek van JD Powers zal Renault-CEO Fabrice Cambolive goed doen. Hij vertelde ons op de autobeurs van Parijs dat Renault niet in stekkerhybrides gelooft en (vrijwel) volledig inzet op hybride en elektrisch.

Plug-in hybride in Nederland goedkoper



Maar in Europa is de PHEV succesvoller. In Nederland is hij zelfs net zo populair als een gewone hybride. De prijs van een auto wordt bij ons gebaseerd op de CO2-uitstoot en die is voor een PHEV (in theorie) heel laag. Dat betekent dat je veel minder bpm hoeft af te dragen dan voor een benzineauto. Een Volkswagen Tiguan eHybrid PHEV (204 pk; prijs: 50.990 euro) is daardoor zelfs goedkoper dan een Tiguan 1.5 eTSI met mild hybride-aandrijflijn (150 pk; prijs: 51.990 euro).

Als we de Nederlandse percentages over augustus 2024 vergelijken met die in de VS, komt de plug-in hybride bij ons prima voor de dag. In totaal werden in Nederland in augustus 27.623 auto’s op kenteken gezet. Daarbij ging het in 3813 gevallen om een hybride (13,8 procent) en in 3860 gevallen om een PHEV (14 procent). Dat is veel meer dan het aandeel van 1,9 procent van de VS, al gaat het daar natuurlijk om veel grotere absolute aantallen.

Niet het einde van de PHEV

De regelgeving in de VS en in Europa is dan ook anders. Hier is de PHEV belangrijk in het terugdringen van de gemiddelde CO2-uitstoot van het portfolio van autofabrikanten. Komen ze in 2025 boven de 95 gram uit als gemiddelde van hun totale verkopen, dan krijgen ze een boete van de EU. De Tiguan PHEV stoot maar 11 gram uit en een Volkswagen Golf GTE PHEV zelfs maar 8 gram. Volkswagen, maar ook de meeste andere Europese merken, heeft de stekkerhybride dus keihard nodig om die boete te ontlopen.