Aankoopadvies tweedehands Volkswagen Tiguan - problemen, uitvoeringen, prijzen

Bij het kiezen van een naam voor zijn eerste compacte suv, deed Volkswagen in 2006 een beroep op de lezers van een aantal autobladen. Op de shortlist stonden behalve Tiguan ook Rockton, Nanuk, Samun en Namib. Maar het werd dus Volkswagen Tiguan, een samenstelling van Tiger en Leguan, Duits voor - je raadt het niet - tijger en leguaan. In november 2006 verscheen de Tiguan als studiemodel op de Los Angeles Autoshow, een klein jaar later stond de productieversie op de IAA van Frankfurt. De Tiguan moest vooral de Nissan Qashqai te lijf gaan. Daarnaast zag Volkswagen de BMW X3, Hyundai Tucson, Kia Sportage en Toyota RAV4 als belangrijke concurrenten. Hoewel aanvankelijk bijna alle versies vierwielaandrijving hadden, oogde de eerste Tiguan wat ieltjes. In 2011 werden de neus- en bilpartij gelift en kwam de compacte suv stoerder voor de dag.

Volkswagen Tiguan verkopen - was hij een beetje populair?



Internationaal was de eerste Tiguan een succes, maar in Nederland kon de prijzige Volkswagen niet tippen aan de verkoopcijfers van de Nissan Qashqai. En ook de Kia Sportage was hem lange tijd de baas. De facelift van 2011 had nauwelijks effect op de verkoopcijfers. Tussen 2008 en 2012 schommelden ze tussen de 2000 en 2500 stuks. In 2013 kwam de klad erin en kozen jaarlijks minder dan duizend Nederlandse consumenten voor een nieuwe Tiguan. Met de komst van het nieuwe model ging het weer de goede kant op. Wat heet: van 2017 tot en met 2019 werden jaarlijks tussen de 5500 en 6000 Tiguans verkocht. Totdat in 2020 het coronavirus vrijwel de volledige automarkt in het slop hielp.

Welke uitvoeringen zijn er van de Volkswagen Tiguan?



Tegenwoordig heeft Volkswagen een coupéversie (Taigo) en een open variant (T-Roc Cabriolet) van zijn compacte suv's in zijn programma, maar van de Tiguan is altijd maar één carrosserievariant leverbaar geweest. Op motorisch gebied ligt het gecompliceerder. Als je alleen naar de benamingen kijkt, lijkt er sprake van slechts twee benzinemotoren (1.4 TSI en 2.0 TSI) en één diesel (2.0 TDI).

Duik je wat dieper in de specificaties, dan blijkt dat er van die drie basisblokken een heleboel vermogensvarianten bestaan. In het geval van de 1.4 TSI hebben we het over 122, 125, 150 en 160 pk. Die verschillen zitten hem niet alleen in een ander motormanagement. De versies met 150 en 160 pk hadden namelijk niet alleen een turbocompressor, maar beschikten over Twincharger-techniek. Hierbij zorgt een mechanische compressor al bij zeer lage toerentallen voor extra oempf en treedt bij hogere toerentallen een turbocompressor in werking.

Tiguan-eigenaren die graag in de blubber of het zand spelen, kunnen terecht bij een exemplaar met 4Motion-vierwielaandrijving. Dan zitten ze wel meteen vast aan de krachtiger motorvarianten (benzine vanaf 160 pk, diesel vanaf 140 pk). Wat uitrusting betreft, kun je de wat karige Easyline beter overslaan, vanaf de Comfort & Design begint het erop te lijken. Onze favoriet is de sportieve R-Line Edition, al heeft de stoere Track & Field ook zijn charmes. Onder de gebruikte Tiguans op Marktplaats.nl hebben veel de Sport & Style-uitrusting, die op comfortgebied vrijwel alles biedt wat je wenst.



Volkswagen Tiguan problemen - wat zijn de zwakke punten?

Als nieuwe auto deed de Tiguan het dus uitstekend, maar naarmate de jaren vorderden, kwam een aantal serieuze problemen aan het licht. Na de facelift en met diverse modificaties is het een en ander verbeterd, maar er blijven genoeg zaken over waarop je moet letten. Sinds 2014 behoren de belangrijkste issues tot het verleden.

Vroege TSI-motoren zijn berucht vanwege veelvoorkomende problemen met de distributieketting. Door een combinatie van uitrekkende kettingen en versleten kettingspanners, kon de distributie van slag raken en de motor in de soep draaien. Dergelijke ellende gebeurt vrijwel nooit van vandaag op morgen, maar kondigt zich aan met ratelende geluiden vanonder de motorkap, met name direct na de koude start. Volkswagen heeft de kettingen en de spanners verbeterd en de meeste tweedehands auto's zijn inmiddels voorzien van nieuwe distributiesets. Maar toch: ga altijd proefrijden in een Tiguan met koude motor, want die spreekt boekdelen. Reken voor de vervanging van een complete distributieset (ketting, geleiders en spanner) op een bedrag van 700 tot 1000 euro.

Een ander typisch probleem van de 1.4 TSI, betreft de vier individuele bobines. Wanneer een daarvan de geest geeft, gaat de motor op drie cilinders lopen. Vervanging van de defecte bobine is de enige remedie. Ernstiger zijn de problemen met de olieschraapveren. Om de interne wrijving en dus het brandstofverbruik te beperken, monteerde Volkswagen aanvankelijk zeer dunne schraapveren rond de zuigers. Die slijten echter voortijdig, waardoor zowel een hoog olieverbruik als beschadigde cilinderwanden kunnen voorkomen. Ook de turbo kan hierdoor sneller aan zijn eind komen. Probeer via de dealer de onderhouds- en reparatiehistorie te achterhalen, om te checken of de auto van jouw keuze is gemodificeerd.

Een DSG-transmissie in goede staat schakelt snel, stil en - eenmaal op bedrijfstemperatuur - vrijwel schokvrij. Helaas zijn er veel problemen met DSG's bekend, zowel van elektronische als mechanische aard. We hebben het dan met name over de zeventraps versie, de zestraps DSG is minder gevoelig. Dergelijke problemen uiten zich in bijgeluiden, trillen, schokken en haperen. Na 2011 werden de problemen minder, maar check altijd of de DSG-bak zijn werk naar behoren doet. De beste methode daarvoor is een rit in druk stadsverkeer, waarbij veel wordt stilgestaan en weer opgetrokken.

Het tweemassavliegwiel van auto's met DSG is gevoelig voor zware belasting. Die kan ontstaan bij het trekken van een caravan, of wanneer de elektronische handrem blijft hangen - want ook dat komt voor. Als een DSG-vliegwiel defect is, kun je dat merken aan een rammelend geluid bij het stationair toerental, vervelende trillingen tijdens het accelereren en een naschok als je het gaspedaal plotseling loslaat. Let hierop, zeker bij een Tiguan met trekhaak.

Bij de dieselmotoren laat de turbo het soms vervroegd afweten. Ook circuleren er nogal wat verhalen over TDI's die na 150.000 tot 200.000 kilometer al aan een koprevisie toe zijn.

Het onderstel van de Tiguan kent weinig tekortkomingen. Wel verdient het aanbeveling om bij 4Motion-versies de onderkant op schade te inspecteren. Sommige eigenaren schijnen namelijk te denken dat hun vierwielaangedreven softroader een Dakar- of Camel Trophy-kandidaat is, en rijden zich hopeloos vast in het terrein. Met alle gevolgen van dien.

Volkswagen Tiguan prijs - hoeveel kost een leuk exemplaar?

Vanwege de genoemde, soms kostbare kwalen, adviseren we aspirant-Tiguan-rijders dringend om alleen op zoek te gaan naar auto's met een traceerbare onderhoudshistorie. Zo kun je ook de eventuele modificaties achterhalen. Maar zelfs dan zouden we het zekere voor het onzekere nemen en minimaal zes maanden Bovag-garantie eisen. Verder omzeil je een aantal typische Tiguan-kwaaltjes door voor een handgeschakelde auto zonder trekhaak te kiezen. Wil je helemaal op zeker spelen, dan houd je het op een auto van modeljaar 2014 of jonger.

Met die criteria in het achterhoofd kun je op Marktplaats.nl zakendoen vanaf ongeveer 13.000 euro. Voor dat geld kun je een Tiguan 1.4 TSI met 122 pk scoren in de Sport & Style-uitvoering. Wil je meer pk's en uitrusting of kick je op vierwielaandrijving? Reken dan op vraagprijzen vanaf 17.000 euro. Voor een frisse, volgens het boekje onderhouden Tiguan 1.4 TSI uit 2011 met maximaal 150.000 kilomeer op de klok, kun je vanaf zo'n 10 mille terecht.