Nieuws

De Volkswagen Groep moet miljarden bezuinigen en dreigt voor het eerst in zijn 87-jarige geschiedenis fabrieken in Duitsland te sluiten. Daarmee staan duizenden banen op de tocht.



Vooral het merk Volkswagen zit in zwaar weer en drastische maatregelen lijken onafwendbaar, zo melden de persagentschappen van Reuters en Bloomberg. Het bedrijf ontkomt niet aan gedwongen ontslagen. Dat zou meteen het einde betekenen van een baanzekerheidsprogramma dat tot 2029 gedwongen ontslagen had moeten tegenhouden.

Volg ook ons economische autonieuws. Meld je aan voor de gratis nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Eerste fabriekssluitingen in 87 jaar



Volgens de ondernemingsraad van Volkswagen worden een grote autofabriek en een onderdelenfabriek in Duitsland momenteel als overbodig beschouwd. Als deze dichtgaan, zouden dat de eerste sluitingen in de geschiedenis van het bedrijf zijn. Dat brengt Volkswagen op ramkoers met de machtige vakbonden. Zo heeft de metaalvakbond IG Metall al gedreigd met ‘felle tegenstand’.

Volgens bondsvoorzitter Thorsten Groeger vormen de voorgenomen bezuinigingen een enorme bedreiging voor banen en fabrieken: "We zullen niet toestaan dat de plannen van het bedrijf ten koste gaan van de werknemers en dat ze de regio’s in ons land massaal verstoren."

Bezuinigingen nodig om te overleven



Volumemerk Volkswagen is binnen het concern de eerste die te maken krijgt met een bezuinigingsronde van 10 miljard euro over de periode tot 2026. Die enorme besparing is nodig om te overleven in de transitie naar elektrische auto’s.



De marges staan enorm onder druk door hogere kosten voor logistiek, energie en salarissen. In de eerste helft van dit jaar zakte de marge naar 2,3 procent, vergeleken met 3,8 procent een jaar geleden. Tegelijkertijd verloopt de overgang naar EV's allesbehalve soepel.

Volkswagen verliest terrein in China



Volkswagen heeft ook terrein verloren op zijn grootste afzetmarkt China. Vooral aan snel opkomende Chinese merken met goedkope elektrische auto’s. Een aantal van die Chinese concurrenten begint nu ook hun vleugels in Europa uit te slaan. Dat verhoogt de druk op Volkswagen om snel goedkopere EV’s te ontwikkelen.

CEO van de Volkswagengroep Oliver Blume zei dat de actuele omstandigheden de autofabrikant tot drastische stappen dwingen. "Het economische klimaat is nog uitdagender geworden en nieuwe spelers dringen Europa binnen", aldus Blume in een verklaring. Daar voegde hij aan toe dat het vestigingsklimaat in Duitsland als productieland vanwege de hoge kosten steeds minder aantrekkelijk is.

300.000 Volkswagen-werknemers in Duitsland



Van de ongeveer 650.000 werknemers die Volkswagen wereldwijd in dienst heeft, werken er bijna 300.000 in Duitsland. Vorig jaar bouwde de groep wereldwijd zo’n 9 miljoen voertuigen, vergeleken met een totale capaciteit van 14 miljoen stuks.

Welke Volkswagen-fabriek bedreigd met sluiting?



Volkswagen als merk heeft onderdelenfabrieken in Braunschweig, Kassel, Salzgitter, Hannover en Chemnitz, en autofabrieken in Wolfsburg, Emden, Zwickau, Dresden, Osnabrück en Hannover. Analisten hebben in het verleden de locaties in Osnabrück en Dresden genoemd als mogelijke sluitingskandidaten.

De nieuwste plannen van de Volkswagen Groep voor verdere bezuinigingen volgen op een aankondiging in juli over de mogelijke sluiting van een fabriek in Brussel waar de dure elektrische Audi Q8 e-tron wordt geproduceerd. Deze fabriek kampt met hoge kosten en een lage vraag.

'Meer hybrides nodig en sneller goedkope EV'



Volgens de voorzitter van de ondernemingsraad Daniella Cavallo heeft het management in de afgelopen jaren veel verkeerde beslissingen genomen. Volgens haar had het bedrijf meer moeten investeren in hybrides en sneller betaalbare elektrische auto’s moeten ontwikkelen. Cavallo voegt eraan toe dat het management beweerde dat het produceren van de Volkswagen Golf en Tiguan verliesgevend dreigt te worden.

Twijfels over compacte elektrische SUV



De ondernemingsraad zei dat Volkswagen ook vraagtekens zet bij de productie van een compacte elektrische SUV op de hoofdproductielocatie in Wolfsburg vanaf 2026. En dat terwijl die cruciaal is om de capaciteit van de fabriek te vullen.



De marktwaarde van VW is gedaald tot ongeveer 51 miljard euro, zelfs terwijl het bedrijf nog steeds winst maakt met een operationeel inkomen van 22,6 miljard euro vorig jaar.