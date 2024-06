Het ontwerp van de Volkswagen ID.2 is klaar en wordt ‘nog beter dan de conceptcar’

Nieuws

Volkswagen heeft bekendgemaakt dat het design van de toekomstige Volkswagen ID.2 af is. De verwachtingen zijn hooggespannen, want volgens Volkswagen is het definitieve ontwerp nog beter dan dat van de conceptcar ID.2all. En die vinden we al gaaf.



Dat laat Oliver Mindt - baas van de designafdeling van Volkswagen - weten in gesprek met het Britse Autocar. De topman is zo enthousiast over het ontwerp, dat hij vol optimisme naar de toekomst van Volkswagen kijkt.

Volkswagen ID.2 komt in 2025

Het grote publiek gaat nog in 2024 kennismaken met het definitieve design van de Volkswagen ID.2. Er gingen geruchten dat Volkswagen de introductie zou uitstellen, omdat het door de soepelere Euro 7-emissieregels langer door kon gaan met de verkoop van compacte auto’s met een verbrandingsmotor. Maar dit wordt nu de kop ingedrukt door Volkswagen zelf: de ID.2 wordt nog in 2024 onthuld en komt in 2025 dan echt op de markt. Of gaat-ie toch gewoon Polo heten?

Verwacht geen radicaal veranderd ontwerp. De reacties op de ID.2all zijn volgens Mindt namelijk zo positief, dat hij en zijn team trouw zijn gebleven aan het design van de conceptcar.

Keuze uit twee batterijpakketten

De kans is groot dat niet alleen het ontwerp, maar ook de technische specificaties van de ID.2 vergelijkbaar zijn met die van het studiemodel. Die is iets korter dan de huidige Volkswagen Polo, maar is door een langere wielbasis wel veel ruimer. De bagageruimte is 490 tot 1330 liter groot.

De 226 pk sterke elektromotor zit in de neus van de auto en drijft de voorwielen aan. De conceptcar komt tot 450 kilometer op één lading, en wanneer de batterij leeg is kan deze met maximaal 125 kW worden bijgeladen. Deze specificaties gelden voor het batterijpakket van 56 kWh. Deze versie wordt duurder dan de beloofde 25.000 euro. Het platform biedt ook een optie voor een kleiner accupakket van 38 kWh. Dit is een LFP-batterij en zit wel in de goedkopere uitvoering van 25 mille.

Eerste EV op het MEB Entry-platform

De Volkswagen ID.2 is de eerste auto die op het nieuwe MEB Entry-platform van het merk komt te staan. Ook een crossover genaamd de ID.2X (foto midden) volgt in 2025. Een jaar later wordt het ID.2-aanbod uitgebreid met een GTI-versie van de hatchback. Ook hiervan heeft Volkswagen al conceptbeelden gedeeld (foto rechts).

Ook Cupra en Skoda gebruiken platform

Ook andere merken binnen de Volkswagen Group gaan gebruikmaken van het nieuwe platform. Zo staat voor Cupra de Raval in de steigers (foto links), terwijl Skoda bezig is met een mogelijke Fabia-opvolger die voorlopig bekendstaat als de ‘Skoda Small’ (foto rechts). Beide modellen zullen in een Spaanse Volkswagen-fabriek van de band rollen en net zoals de ID.2 een vanafprijs hebben van ongeveer 25.000 euro.